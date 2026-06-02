Wang Chengliang, el sueño bajo las brisas de un sol tropical

ESE DÍA. Un caluroso apretón de manos me recibe tras una hermosa sonrisa y de inmediato siento una enorme curiosidad por conocer a este personaje del cual tenía -en ese momento- poca información: “Él fue por 28 años un profesor en la prestigiosas Academias de Bellas Artes de su país China” Surco el portón de la residencia de mano de las delicadas manos de S.E. Xu Xueyuan, embajadora de la República de China, e inicio un coloquio del cual quisiera que usted, amable lector, me acompañe pues cada detalle de este relato nos acercará a conocer a un intérprete de la pintura oriental. Un artista que ha sabido construir con tenacidad un excelente recorrido hacia la maestría del arte.

¿QUIÉN ES WANG CHENGLIANG?

Nacido en 1963, en las cercanías de Guilin, ciudad de la prefectura ubicada en el noreste de la Región Autónoma Zhuang de Jiangxi, al sur de China. Ciudad conocida por sus espectaculares paisajes de topografía kárstica, caracterizados por colinas de piedra caliza que se elevan verticalmente sobre ríos y campos de arroz, una provincia meridional que limita con Vietnam, situada a orillas del majestuoso Río Li.

PREPARACIÓN ACADÉMICA

CHENGLIANG en el año 1991 se graduó en el Departamento de Grabado de la Academia de Bellas Artes de Zhejiang; y en 2002 en el Departamento de Pintura al Óleo de la Academia Central de Bellas Artes de China, donde estudió bajo la tutela de Jin Shangyi, destacado artista y educador del arte contemporáneo chino. De 1991 a 2019 ejerció la docencia universitaria en bellas artes. Actualmente es miembro de la Asociación de Artistas de China y de la Asociación de Coleccionistas de China.

SU BIOGRAFÍA NOS DESVELA QUE:

(tomado literalmente) “En sus primeros años creó un amplio número de obras de grabado y participó en exposiciones chinas de grabado en tres técnicas —calcografía, litografía y serigrafía—, entre otras. Posteriormente se dedicó principalmente a la creación en pintura al óleo, pintura china y a la enseñanza artística. Sus obras han sido seleccionadas en numerosas ocasiones para exposiciones de pintura en China y Estados Unidos, y forman parte de colecciones de galerías de arte y coleccionistas privados. Sus artículos académicos y obras pictóricas han sido publicados en diversas revistas y publicaciones especializadas en arte. Uno de sus trabajos académicos obtuvo el Primer Premio en el Concurso Nacional de Trabajos Destacados sobre Reforma Educativa. Asimismo, desempeñó funciones como editor jefe y miembro del comité editorial de una serie de materiales didácticos de planificación para la especialidad de diseño artístico en la educación superior china del siglo XXI. De 2019 a 2022 trabajó en la Embajada de China en Estados Unidos, participando, entre otras labores, en la evaluación y conservación de obras de arte del Museo del Palacio de la Ciudad Prohibida pertenecientes a la colección de la embajada”

NUESTRA CONVERSACIÓN

Mi querido lector, entrar en la intimidad de personajes con fuertes caracteres artísticos, aquellos que provienen de una cultura académica y sensibilidad hacia la compresión de los secretos de la belleza, suele ser placentero. Pues el lenguaje es universal y los detalles son afines por ser simples, directos y sinceros. Así mismo resulta ser el primer contacto con el Sr. Wang, pintor que se presenta como aquel niño que desde temprana edad se apartaba de los demás para dibujar hermosos paisajes de los entornos de la ciudad de Guilin y el río Li pues la añoranza era ser un pintor. Sueño que logró alcanzar gracias a su tenacidad. Nos dice que sus obras pictóricas se caracterizan por una sólida y delicada base de modelado, así como por una composición y una combinación cromática que integran elementos de Oriente y Occidente. En ellas se manifiesta una reflexión singular sobre la naturaleza, la vida y el destino de la humanidad, al tiempo que transmiten una aspiración ideal de libertad, armonía y convivencia.

LA INTIMIDAD ESTÉTICA DE CRECIMIENTO

Fui capturado por una observación que anteriormente Wang Chengliang me había manifestado cuando visitó mi taller. El tema en cuestión era de las bases que sostienen la estética oriental, reflexiones e interpretaciones sobre el espacio que ocupamos dentro del lienzo, ya que el valor de la interpretación oriental comprende el vacío como elemento de equilibro dentro de la obra. Entender las proporciones entre valores del lleno y vacío, el Yin y yan, blanco y negro, conocimientos primordiales para comprender los paisajes en tintas chinas, para la realización de una buena técnica de la acuarela hasta llevarnos a la misma técnica a óleo. Conceptos que son puntos primordiales en la cultura pictórica oriental que, a pesar de realizarse en maneras distantes, llevan un común origen de reflexión a la occidental pese a ser aparentemente, distintos, pues la tradición artística milenaria de China ha sido un estímulo siempre presente en los lenguajes artísticos de todos los artistas de cultura occidental.

DÓNDE VER LA NOVEDAD INVESTIGATIVA DE CHENGLIANG

Para Wang Chengliang aventurarse en conocer los artistas occidentales ha sido un ulterior estímulo para inspirar nuevas aventuras artísticas dentro de su producción, conocer los trabajos de Jean-Baptiste-Camille Corot pionero del paisaje moderno, considerado una figura clave en la historia del arte porque su obra sirvió de puente entre el neoclasicismo académico y el impresionismo, fue para Wang la ocasión de abrirse a nuevos horizontes, pues su pintura se abre a la luz y sombra, sin abandonar sus orígenes. Esa fusión le permite crear obras dentro de la pintura realista de interesantes fusiones culturales, obras que van leídas bajo estos parámetros para poder apreciar y comprender los aportes de este artista. Entonces resulta claro que la pintura sobre las luces y sombras nos lleva a las obras de los impresionistas franceses, que la mirada del culto académico Wang lleva a derretir en sus pupilas creativas, colocándolo en una profunda curiosidad que se trasforma en investigaciones que van abriendo espacios en sus maneras de entender y desarrollar sus intuiciones creativas. Bajos estas premisas, aparece Pablo Picasso con su tridencionalidad de las formas y su aporte al Cubismo europeo. Entonces fue una explosión para nuestro maestro Wang, en donde todos estos artistas mencionados, ocupan profundas reflexiones que lo ponen frente a nuevas interrogaciones; lo curioso es que cuando el maestro Wang Chengliang descubre nuevas posibilidades, nunca se divorcia de sus orígenes, no abandona su historia, sus puntuales preguntas siempre viene cargadas de esas preocupaciones y es allí donde radica la grandeza de un hombre, que es artista, que es creador, que siempre ha estado motivado por el potencial creativo de todos los artistas, más allá de su procedencia...y eso enaltece el trabajo artístico de nuestro querido Wang.

LA EXPERIENCIA PANAMEÑA