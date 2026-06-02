Wang Chengliang, el sueño bajo las brisas de un sol tropical

Wang Chengliang rompe consigo mismo, para ocupar todos los espacios que los diversos soportes técnicos le permiten, ocupa cada espacio, como si Picasso, Braque, Apollinare le tomaran la mano para regresar a explicar el trópico bajo encendidos colores, las polleras Congos, el popurrí impactante de la sociedad panameña que viene a sostener esa experiencia que grita desde su interior esta hermosa producción pictórica de un gran maestro que SUEÑA BAJO LAS BRISAS DE UN SOL TROPICAL. SUS CREACIONES PARA SUPERAR LAS PROPIAS MURALLAS.<i>El autor es maestro de las artes contemporáneas</i>