Yolani Rognoni: “Sé tu mejor aliada y no esperes la validación de otros”

Tengo que decir que mi vida ha sido una serie de accidentes afortunados que, poco a poco, han ido formando mi carrera. Empecé a trabajar en construcción, diseño estructural e ingeniería civil en los años 1990. También, de forma accidentada, conocí al que sería el amor de mi vida, me casé y me trasladé a Indonesia, un país en el que me mudé tras haber ejercido tan solo tres años de ingeniera civil. Sin embargo, la crisis económica en los países del sudeste asiático obligó a que nos fuéramos de allí. Más tarde, regreso a Panamá en el 2003, y volví a trabajar en la ingeniería civil dentro de una empresa contratista familiar. Y después de eso, decidí incursionar en la docencia, ya que yo siempre quería trabajar con adolescentes. Tomando en cuenta que yo fui una adolescente muy rebelde en la secundaria. Esta actitud no trajo nada bonito porque mi pobre madre la llamó un buen par de veces a la dirección del colegio de monjas que estudiaba, quejándose de lo grosera que fui a pesar de tener muy buenas calificaciones. En la adolescencia, uno no piensa bien lo que dice y, por eso, me metía en problemas. Yo quería conectar con esos adolescentes y ver cómo en una etapa madura de mi vida podía ayudarlos a canalizar esas emociones.De ahí regresé al ámbito de la construcción, y tuve la más linda oportunidad de trabajar en la ampliación del Canal de Panamá. Este es un sueño hecho realidad para todo panameño que tiene estas carreras afines. Ese fue un giro radical porque estaba preparando al Canal de cara a los futuros reclamos que se harían en torno a los gastos adicionales y costos incurridos en el proyecto por parte del contratista en esa época. Un trabajo nada fácil y bien intenso.Ahora estoy trabajando en el proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá, y a partir de la experiencia en el Canal, me ha llamado mucho la atención el énfasis en la parte contractual, por ello estoy en la Administración de Contratos, que no solo se fija en los reclamos sino también en las adendas y el alcance de la obra con un equipo de profesionales que analizan cada uno de los aspectos del contrato de ese proyecto. Unas megaobras que contienen un trasfondo inmenso de gente que es invisible, y que se aseguran de que la obra avance.