Comienzan a declarar testigos en Juicio Odebrecht

Comienzan las declaraciones y contrainterrogatorios de testigos en el juicio Odebrecht. El Ministerio Público presentó este lunes 26 de enero su lista de testigos. La primera en presentarse será Yara Campo, directora institucional del Tribunal Electoral.

“Va a explicar al Tribunal, a la ciudadanía y a todos ustedes también el tema relacionado al Tribunal Electoral, cómo se manejaban las donaciones de campaña, qué era permitido recibir a través de una donación, cómo funcionaba el tema de la triangulación, entre otras cosas”, adelantó la fiscal Ruth Morcillo al terminar la sesión.

Campo estaba lista para rendir su testimonio el lunes, pero la jueza anunció que la sesión terminaría a la 1 pm. La Fiscalía solicitó que empezará el martes para que no se viera interrumpido su testimonio.

La jueza Baloisa Marquínez, quien también está a cargo de otro caso conocido como Operación Fisher, anunció que los horarios del juicio esta semana serían de 8.30 de la mañana a 1 de la tarde.

Además de Campo, el Ministerio Público llamará a dar testimonio a Olmedo Méndez, quien habría actuado como intermediario en el pago de coimas por parte de Odebrecht que presuntamente habrían beneficiado al exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.

Méndez firmó un acuerdo de pena con el Ministerio Público, contando como se utilizaron sociedades de la Banca Privada de Andorra para triangular los fondos.

Jorge Espino habría cumplido el mismo rol de intermediario y firmó un acuerdo de pena similar, pero no será llamado por el Ministerio Público ya que su testimonio involucra al exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, cuyo caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)) al ser parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Gabriel Alvarado, exabogado de Odebrecht, es otro de los testigos que será llamado por el Ministerio Público. Alvarado habría sido uno de los testaferros cuya nombre aparecía en cuentas dónde fueron depositados millones de dólares de la Banca Privada de Andorra, que luego serían presuntamente trasladados a sociedades ligadas a la familia del expresidente Ricardo Martinelli.

Uno de los testigos más importantes en la lista del Ministerio Público es el abogado Mauricio Cort. Su testimonio al Ministerio Público detalla como se triangulaban los millones de dólares provenientes de sobornos a través de sociedades y entidades bancarias. Además de relacionarse con los hermanos Luis y Ricardo Martinelli Linares (cuyo caso está en manos de la CSJ), también tenía una relación cercana con el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez. El exjefe de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Carlos Ho, declaró a la fiscalía que era común ver a Cort en las oficinas de Suárez y que lo contrató (a Ho) para trabajos de consultoría por cientos de miles de dólares.

Por último, el Ministerio Público llamará a declarar al perito Antonio Lim.

La lista original de testigos del Ministerio Público era más amplia. Sin embargo, los brasileños Andre Campos Rabello, Olivio Rodríguez, Luis Antonio Mameri, Marco De Queiroz Grillo y Ángela Palmeira no vendrán a Panamá a testificar.

“Para nosotros hubiese sido importante que los testigos se presentaran porque iban a poder explicar desde el día uno cómo funcionaba la Caja 2, cómo pagaba Odebrecht a través de la Caja Oscura los sobornos a los funcionarios públicos”, comentó la fiscal Morcillo. “Eso ya está en el expediente, pero evidentemente sería mejor para la ciudadanía que conocieran de viva voz esa misma versión que ya está y que la vuelva a valorar de acuerdo a lo que ya indicaron”, acotó.

Por último, se excluyen de la lista original de testigos los testimonios de Raúl De Saint Malo, por estar relacionado a la investigación de una de las personas cuyo caso está en la CSJ; a Andrés Moses Libidisky, cuyo testimonio se relaciona a la exdirectora del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), Danna Harrick, quien se mantiene en rebeldía y no participa del juicio; y a Ramón Carretero, que está en un hospital de Venezuela recuperándose de un accidente aeronáutico.