Estudian las poblaciones de vertebrados arbóreos y terrestres

Carolina Mitre Ramos es estudiante tesista de biología con orientación en zoología de la Universidad de Panamá. Cortesía

“Lo más difícil de la travesía es llegar al cerro; el camino es un poco largo desde el pueblo hasta la primera estación. Cuando no entra el carro, viajamos unas cinco horas a caballo, es un poco agotador, pero cuando estás allá, todo vale la pena”, dice la estudiante tesista de biología con orientación en zoología, Carolina Mitre Ramos.

“Siempre sentí fascinación por el campo, las plantas y los animales, por eso quise estudiar biología, investigar cómo funciona la vida y nuestro entorno natural. Me interesa mucho investigar sobre el comportamiento y las interacciones ecológicas de los animales con su ambiente”.

A lo largo de su carrera, la estudiante de la Universidad de Panamá ha participado en proyectos de monitoreo con cámaras trampa en el suelo y en el dosel de los bosques tropicales panameños. También ha adquirido experiencia en el estudio del comportamiento de mamíferos a través del uso de collares GPS.

Es coautora en algunas publicaciones científicas, incluyendo una sobre la zarigüeya lanuda centroamericana (Caluromys derbianus), su distribución, ecología y amenazas para su conservación en Panamá; y otra sobre la expansión de la distribución del mono nocturno panameño (Aotus zonalis) en Centroamérica.

El monitoreo con cámaras trampa en el suelo y en el dosel del bosque permite conocer las especies presentes y sus interacciones. Cortesía

Actualmente, Carolina trabaja en su proyecto de investigación de tesis sobre las poblaciones de vertebrados terrestres y arbóreos en la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí en la provincia de Darién, con financiamiento de la convocatoria de nuevos investigadores de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), y con el respaldo y la logística de la Asociación Adopta Bosque de Panamá.

“Esta reserva tiene un ecosistema muy particular. Es el punto más alto de la serranía de Majé, con una elevación de más de 1.440 metros sobre el nivel del mar. La Asociación Adopta Bosque Panamá ha estado adquiriendo tierras y ya cuenta con más de mil hectáreas para protección dentro de la reserva. Es un sitio muy diverso y tenemos una línea base de especies que se encuentran en Chucantí, incluyendo jaguares, pumas, ocelotes, el mono araña negro de Darién, que es una belleza; monos cariblancos, aulladores, pavas, pavones y venados. En los últimos 10 años se han descrito allí más de 56 especies nuevas para la ciencia”, comenta la joven investigadora.

No obstante, en los últimos años, la reserva se ha visto afectada por el avance de la frontera agrícola, la ganadería, la tala indiscriminada y la cacería ilegal. Con su investigación, la futura bióloga intenta determinar el estado de los vertebrados terrestres y arbóreos del lugar, a través de los registros de las cámaras trampa.

“Estoy trabajando con la Asociación Adopta Bosque, que es la encargada de la reserva, y con mis asesores, el biólogo Josué Ortega, la Dra. Ninon Meyer, el Dr. Roland Kays, expertos en cámaras trampa, y colaboradores en campo. El estudiante Brandon Ortega me está ayudando con la instalación de cámaras en campo; los guardabosques Juan Camaño y José Luis Guerra me apoyan en las giras de campo y en la revisión de las cámaras”.

En diciembre de 2022 se instalaron 40 cámaras en toda la reserva. Cortesía

Las giras son planeadas al menos con un mes de anticipación para preparar los equipos que van a usar, baterías, memorias y para comprar los alimentos.

Registros

En diciembre de 2022 se instalaron 40 cámaras en toda la reserva, 20 en el dosel de los árboles y 20 en el suelo, separadas entre sí por 500 metros a un kilómetro de distancia. Las cámaras han sido programadas para que funcionen 24 días seguidos y se harán revisiones periódicas para limpiarlas y asegurarse de que estén funcionando bien, y para extraer la información y reemplazar las baterías. La próxima revisión será en abril.

“La información la vamos a utilizar para obtener un panorama más claro sobre el valor biológico que alberga la reserva, y nos permitirá compartir los datos con las autoridades pertinentes para que juntos podamos establecer medidas de protección y de conservación a corto, mediano y largo plazo, y a su vez fomentar en el sitio la educación ambiental, la conservación y la investigación científica”, detalla la estudiante.

Se espera que las cámaras estén en campo al menos durante un año continuo para documentar cómo fluctúan las poblaciones de vertebrados terrestres y arbóreos dentro de la reserva y conocer más sobre sus interacciones. También se podrían asociar con factores externos ambientales, como la temperatura, precipitaciones, temporadas, floraciones, fructificaciones, etc.

A futuro, Carolina planea continuar con estudios superiores y realizar otras investigaciones en Chucantí, con énfasis en los mamíferos y, particularmente, los primates.

Sobre la participación de las mujeres en la ciencia, comenta que, por referencias de científicas mayores, en el pasado era más difícil que se incluyera o se tomara en cuenta a una mujer en estos menesteres, sin embargo, siente que le ha tocado vivir en una época de más inclusión.

“Todo ha ido evolucionado en forma muy positiva para incluir a las mujeres en la ciencia. En las giras de campo que he realizado con mis compañeros o colaboradores varones, siempre he trabajado y me he sentido incluida y apoyada”.

A los estudiantes que quieran dedicarse a una carrera científica, Carolina les recomienda que encuentren lo que les gusta y busquen su espacio. “Que se atrevan a ejecutar sus ideas y proyectos, que se animen a aprovechar las oportunidades que ofrece la Senacyt para impulsar nuestra investigación y aportar al desarrollo científico de Panamá”.