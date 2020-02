Baby Yoda, el fenómeno de Star Wars, ya tiene juguetes y productos oficiales

Baby Yoda, el personaje de la serie "The Mandalorian" del universo Star Wars que se ha convertido en un fenómeno mundial, ya cuenta con juguetes y productos oficiales después de que los responsables de Lucasfilm decidieran no encargar "merchandising" antes del estreno en noviembre de 2019 para sorprender a los fans.

Juguetes, coleccionables tipo "funko", libros, elementos de decoración, ropa, juegos o accesorios son algunos de los productos que ha desplegado Disney, conglomerado dueño de Star Wars, en un evento en Nueva York previo a la Feria del Juguete que se celebra durante el fin de semana en esta ciudad.

Los productos de Baby Yoda, llamado también "The Child" ("El Niño"), junto con otros artículos tanto de "The Mandalorian" como de la serie animada "The Clone Wars", que este 21 de febrero estrena su última temporada, se podrán a la venta a partir del próximo mes de marzo.

En una entrevista con Efe, el gerente sénior de desarrollo global de productos de Lucasfilm, Chris Gollaher, se reafirma en la decisión de haber esperado tanto tiempo para lanzar los productos de Baby Yoda y cree que hicieron lo correcto a pesar de que la Navidad, momento álgido para la venta de productos promocionales, estaba a la vuelta de la esquina.

MOMENTOS "YO SOY TU PADRE"

"En Star Wars tenemos estos momentos que llamamos los momentos 'yo soy tu padre', como cuando Vader revela su relación con Luke, y necesitan ser experimentados directamente por la audiencia. No quieres saberlo antes, tienes que tener esa revelación emocional en directo", explica Gollaher, que cree que Baby Yoda es hasta la fecha el personaje que más entusiasmo ha generado.

Admite que desde el momento que vieron a Baby Yoda por primera vez supieron que iba a ser especial y "muy querido".

"¿Cómo no va a serlo? Es tan bonito. ¿Cómo no se podría amar a este personaje?", se pregunta Gollaher, que añade que aunque se imaginaban que iba a tener éxito, "nadie sabía que se iba a convertir en un fenómeno así, ha sido muy divertido de ver", expresa.

Para el ejecutivo de Lucasfilm ha sido sorprendente ver la manera en la que Baby Yoda ha trascendido y se ha convertido en un fenómeno pop o cultural con memes propios y siendo un tema de discusión en programas de televisión.

EL "FUNKO" MÁS PEDIDO DE LA HISTORIA

Desde que The Child apareciese por primera vez en "The Mandalorian", Baby Yoda se convirtió en el término más buscado en Google y su figura "funko", que se presentó en diciembre y aún no está a la venta, se ha convertido en la más reservada de la historia.

"Muchos personajes son muy queridos y han generado mucho, pero lo que hace único a Baby Yoda es que no había ninguna pista sobre él", expresa Gollaher, que señala que el ejemplo más cercano a lo ocurrido es BB-8, el droide con forma circular que aparece en el primer episodio de la nueva saga, "The Force Awakens".

"Fue único que el personaje pasara de tener cero conocimiento a ser un fenómeno mundial prácticamente en una noche", manifiesta Gollaher.

Sobre el proceso de crear los productos justo después de que se convirtiese en un acontecimiento, admite que tuvieron que moverse "muy rápido para satisfacer la demanda".

Preguntado por si había calculado cuánto dinero habían dejado de ganar por mantener en secreto el producto y que, por ello, no fuese posible comercializarlo en Navidad, Gollaher ríe y dice que "esa no es su área", pero que sí sabe "la cantidad de felicidad que la gente ha obtenido gracias a este personaje y eso es lo que se recuerda".

Durante el acto también ha intervenido por videoconferencia el productor ejecutivo de "The Mandalorian", Dave Filoni, que señaló que la idea principal era que el público conociese a Baby Yoda "al mismo tiempo que Mando", el cazarrecompensas que es el personaje principal de la serie y que está interpretado por el chileno Pedro Pascal.

"Muchos fans se han sentido como si estuvieran viendo la saga por primera vez. Es algo maravilloso que la gente haya sentido esa magia y que haya traspasado incluso a personas que no son seguidoras de Star Wars", dijo Filoni.

Por su parte, el vicepresidente de licencias de Lucasfilm, Paul Southern, expresó que nunca habían visto nada como el fenómeno de Baby Yoda a pesar de que ha habido personajes muy populares como el droide C3PO.

A su juicio, la popularidad de Baby Yoda tiene mucho que ver con la evolución de las redes sociales, "que hace que todo vaya muy rápido" y que ha provocado que la gente se enamorase de Baby Yoda "sin ni siquiera haber visto la serie", concluyó.