Con la recién clasificación del coronavirus como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la recomendación global es evitar aglomeraciones, por lo que será aún más difícil ir a disfrutar una tarde o noche de películas al cine con la familia, pareja o amigos. Por esto, hacemos una lista de diez cintas —en diferentes categorías— disponibles en servicios de streaming que te ayudarán a pasar un rato ameno y divertido sin tener que salir de casa.

1. La trilogía del Señor de los Anillos (2001-2003)

Un clásico de la cinematografía mundial. El director Peter Jackson nos adentra en su adaptación de las legendarias novelas de fantasía épica de J.R.R.Tolkien (1892-1973), con una ambientación realista en Nueva Zelanda, una banda sonora llevada a cabo por Howard Shore y la interpretación inolvidable — e inspiradora de 'memes' actuales— de Elijah Wood como Frodo Bolsón, Ian Mckellen como el mago Gandalf y Viggo Morgersten como el heredero al trono Aragorn, además de un reparto que proyecta la esencia de la Tierra Media en pantalla grande o chica.

El Señor de los Anillos recibió 17 nominaciones al Óscar y ganó 3 premios en su tercera entrega. AS

2. Hasta el último hombre (2016)

En esta entrega del director y actor Mel Gibson, la trama nos conduce por el campo de batalla en Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial, donde el médico militar y objetor de conciencia Desmond Doss se convirtió en un héroe y en el primer objetor en obtener una Medalla de Honor otorgada por el expresidente de los EEUU, Harry S. Truman. Interpretado por Andrew Garfield, la historia del militar Desmond T. Doss—basada en hechos reales— realza su voluntad humana al defender la vida de más de setenta y cinco compañeros sin necesitar armas ni ceder ante la presión de sus superiores, aún en medio de una brutal guerra. El filme biográfico tuvo locación en Australia, una banda sonora por Rupert Gregson-Williams y obtuvo seis nominaciones al Óscar y tres al Globo de Oro.

3. Un camino a casa (2016)

Saroo Brierley fue un niño indio que luego de ser adoptado por una familia australiana decide salir en busca de su familia biológica. Apartado de su hermano Guru, su madre y su hermana, se extravía en un tren y al llegar a Calcuta —dadas las limitaciones de lenguaje al no hablar bengalí— es llevado a Tasmania con su nueva familia. El filme del director Garth Davis y el guionista Luke Davies, retrata la historia no ficcional del empresario Saroo Brierley, basada en su autobiografía titulada A Long Way Home (2013). Dev Patel encarna a Saroo en su viaje intercontinental, con la ayuda única de Google Maps, para volver a sus inicios.

David Wenham, Dev Patel y Nicole Kidman protagonizan 'Un camino a casa'. Bustler

4. La propuesta (2009)

Engaños, enredos y situaciones llenas de diversión que llevan a una historia de amor nada convencional. Es así como describimos a la cinta de la directora Anne Fletcher, protagonizada por Ryan Reynolds (Andrew) y Sandra Bullock (Margaret). Jefa y asistente son envueltos en un viaje familiar que desencadena una serie de eventos inesperados de manera cómica y con un ritmo cautivante para el espectador. Con el mensaje de que el amor puede llegar en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, vemos a la pareja reconocer sus sentimientos mutuos sobre una tela de drama familiar y música de los años 80.

5. El Reino (2018)

De origen español, el filme dirigido por Rodrigo Sorogoyen se centra en la corrupción del mundo empresarial y político del país europeo. Manuel López Vidal (Antonio De La Torre), un secretario regional con una vida aparentemente perfecta es entrelazado con una investigación de partidos políticos para encontrar "manzanas podridas". Sorogoyen y la guionista Isabel Peña meten el dedo en la llaga de la corrupción que ha azotado a España y ha causado el distanciamiento de la población y la desconfianza de este hacia los gobernantes y la clase alta. El filme de crítica social, pese a no dar nombres específicos, da situaciones universales y reconocibles bajo una lupa gigante de exposición.

El filme recibió siete premios Goya en 2019. ABC

6. Vivir Dos Veces (2020)

Emilio (Óscar Martínez), un hombre ya mayor, descubre que padece de Alzheimer y decide embarcarse en un viaje junto a su familia hacia una última aventura: reencontrarse con el amor de su infancia. La comedia de la directora María Ripoll nos sitúa en la vida del profesor universitario de matemáticas que busca aprovechar los últimos tiempos de lucidez que le quedan haciendo algo que muchos considerarían imposible. La cinta presenta diversos temas, con elegancia y sin exagerar la comedia o el drama en la historia de los personajes, sino dándole paso al espectador para disfrutar la simplicidad bien hecha. Algo para toda la familia al otro lado de la pantalla.

7. Whisky (2004)

Uruguay se hace presente con la comedia basada en la problemática de Jacobo (Andrés Pazos), un propietario de una fábrica que, para impresionar a su familia, finge estar casado con una de sus empleadas Marta (Mirella Pascual), lo que envuelve a todos los personajes en un torbellino inevitable. Los directores Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, con un guion minimalista que da protagonismo a solo tres personajes, logran crear una cinta que desborda con buen sentido del humor, aunque muestra una realidad llena de baches negativos: rutina, mediocridad, fealdad, entre otros. El dúo retrata a Jacobo y Marta como los ratones que evitan ser descubiertos por el gato de la casa, Herman (Jorge Bolani), y se valdrán de todo para sacar risas al espectador.

La cinta 'Metegol' fue la primera película animada en 3D en presentarse en el Festival de San Sebastián. Pinterest

8. Amor.com (2017)

¿Qué sucede cuando un 'blogger' y una 'vlogger' se enamoran? Pues la directora brasileña Anita Barbosa decide contestar esta pregunta en la cinta de comedia romántica protagonizada por Isis Valverde (como Katrina) y Gil Coelho (como Fernando),. Ella, una 'influencer' de moda en las redes sociales y él, un programador apasionado por los videojuegos y que posee un canal de videos no muy popular. El romance de ambos es llevado al foco público y es cuando los problemas empezarán a aparecer, y justo cuando parece que separar la vida pública de la privada será un reto demasiado grande por superar, la historia toma una curva y nos deslumbra con más de una sorpresa.

9. Metegol (2013)

Fútbol, amistad y una historia fabulosa en tierra latinoamericana son los detalles de esta cinta hispanoargentina dirigida por Juan José Campanella, inspirada en el cuento Memorias de un wing derecho, del escritor argentino Roberto Fontanarrosa. En esta historia, Amadeo (David Masajnik) busca estrechar su relación con su hijo Matías y le cuenta sus experiencias con los jugadores de su metegol (o mesa de futbolín) quienes cobran vida y le ayudan a enfrentar sus miedos y derrotar a los villanos que buscan apoderarse de su pueblo natal. Pero, pese a que no todo es felicidad durante la cinta, el mensaje es firme: la vida puede asombrarte, al igual que en un partido, "porque así es el fútbol: puede pasar cualquier cosa", como expresa el protagonista.

Biel Montoro junto a Oveja en 'Diecisiete'. Archivo

10. Diecisiete (2019)

Este filme del director Daniel Sánchez Arévalo, encierra la historia de Héctor (Biel Montoro), un adolescente de 17 años que lleva dos años interno en un centro de menores. Su incapacidad de socializar y poca comunicación cambiarán al integrarse en una terapia de reinserción con perros, donde se encariña con uno al que llama Oveja. Decidido a recuperarlo cuando es adoptado por otra persona, se encamina en un viaje por Cantabria junto a su hermano Ismael. La familia es una clave primordial en la cinta, que nos lleva a redescubrir el amor, la lealtad y la dignidad de aquellas criaturas peludas que se vuelven parte de nuestra vida.