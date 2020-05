Star Wars: La saga que formó una generación, celebra su día

El juego de palabras "May the 4th be with you" asemeja a la frase "Que la fuerza te acompañe" en inglés.

El 4 de mayo se celebra el Día Mundial de Star Wars, la saga de películas de ciencia ficción creada por el cineasta norteamericano George Lucas. La conmemoración a la saga que formó una generación amante de los avances tecnológicos en películas con temáticas futuristas se instauró oficialmente en 2011, cuando en Toronto se organizó un festival de cine con las películas de la saga.

El juego de palabras “May the fourth be with you” en inglés utiliza el número 4 para asimilar la famosa frase de la saga: “May the Force be with you” ( “Que la fuerza te acompañe” , en español). Este fenómeno en internet se remonta a 1979, cuando algunos miembros del Partido Conservador en Reino Unido felicitaron a Margaret Thatcher tras ser investida primera ministra británica. En la felicitación se leía “may the 4th be with you, Maggie, congratulations”. Un año más tarde, se estrenó la segunda película de la saga de Star Wars, El Imperio Contraataca, que fue un gran éxito.

Con el paso de los años la fama de la saga incrementó junto con el amor de los fanáticos y las nuevas generaciones que fueron apreciando las primeras películas de Lucas antes del torbellino de marketing de Disney y la reciente trilogía que entregó su última película el pasado diciembre de 2019: El Ascenso de Skywalker (The Rise of Skywalker, en su título original).

Pese al incremento de casos de Covid-19 en el mundo, la fiesta no pasa desapercibida en la central de Disney+ que ha homenajeado la saga cambiando el diseño de la página principal con los aportes originales de Ralph McQuarrie que formaron parte de la trilogía que lo comenzó todo con Una Nueva Esperanza. Además, incluyó siete nuevos avatares para actualizar tu imagen de perfil en la plataforma y como si fuera poco desde hoy estarán disponibles todas las nueve películas de la saga en la plataforma de streaming.

De igual manera, la plataforma estrenó el primer episodio de la docuserie Disney Gallery: The Mandalorian , cuyo capítulo debút está dedicado a los cinco directores que participaron en la temporada 1 de la famosa serie The Mandalorian responsable de presentarnos a Baby Yoda.

“Disney Plus cerró finalmente su celebración del Star Wars Day con la emisión del capítulo final de la serie animada Star Wars: The Clone Wars, lanzada originalmente en 2008 y que, 12 años después, llegó a su conclusión con el episodio Victory and Death de la séptima y última temporada”, como reportó el sitio especializado CNET.

La directora Taika Waititi (izq.) escribirá una nueva película de Star Wars. Cedida

Además, la directora ganadora del Premio de la Academia, Taika Waititi (Jojo Rabbit, 2019) dirigirá y coescribirá una nueva película de Star Wars para su estreno teatral. Se unirá a Waititi en el guión Krysty Wilson-Cairns (‘1917’, Last Night in SoHo). Waititi escribió y dirigó el último episodio de la famosa serie de Disney+, The Mandalorian.