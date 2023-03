Todo preparado para unos Óscar que buscan olvidar la bofetada de Will Smith

Todo dispuesto para que empiecen a desfilar las estrellas por la alfombra roja -ahora de color champán- de la 95 edición de los Óscar, que se celebra este nublado domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles con la misión de pasar página tras la polémica bofetada de Will Smith el año pasado.

Fotografía de archivo fechada el 28 de marzo de 2022 que muestra al actor Will Smith (d) mientras abofetea al presentador de la gala Chris Rock EFE

Decenas de cámaras y equipos de televisión aguardan ya en pleno corazón del Paseo de la Fama antes de que dé comienzo una gala prevista para las 17.00 hora local (00.00 GMT del lunes) con Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias.

El cómico, que asume este rol por tercera vez tras las galas de 2017 y 2018, tratará de que la audiencia reste importancia a la controvertida cachetada de Smith a Chris Rock por bromear sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett-Smith, durante la ceremonia de 2022.

De hecho, durante el despliegue de la "alfombra champán" días atrás, ya expresó en tono de broma que el cambio de color se debía a que estaban "seguros" de que no se derramaría sangre, en una clara referencia al viral incidente.

Dentro del auditorio, esperarán más de 3.000 personas para conocer el veredicto de los casi 8.000 miembros de la Academia de Hollywood con derecho a voto.

El filme "Everything Everywhere All at Once" llega como máximo favorito en la categoría de mejor película para una edición en la que los galardones a mejor actor y actriz también parecen encarrilados para el intérprete estadounidense Austin Butler ("Elvis") y para la australiana Cate Blanchett ("Tár").

Más abierto se encuentra el apartado de mejor director, que medirá el desempeño de Steven Spielberg con su obra semi-autobiográfica, "The Fabelmans", y el trabajo de cineastas como Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por "Everything Everywhere All at Once", entre otros.