Warner abre el debate: ¿se hace o no una serie de Harry Potter?

Un niño que quedó huérfano vive con sus tíos, quienes lo maltratan porque hace "cosas extrañas". Cuando cumple 11 años descubre que tiene poderes y aparece un maestro que se lo lleva a una escuela de magia. La vida de Harry Potter da un giro, en el mundo mágico es famoso, conocido por ser el niño que sobrevivió al malvado Voldemort cuando este le quitó la vida a sus padres.

La saga, que inició en 1997 con la publicación de Harry Potter y la piedra filosofal, estaba lejos de quedarse solo en papel. Por lo que, decidieron llevarlo a la pantalla grande, terminando con siete libros y ocho películas.

Pero tal fue el alcance del joven mago que para celebrar el aniversario número 20 grabaron un especial llamado Harry Potter: Regreso a Hogwarts. Sin embargo, no fue suficiente para Warner Bros, por lo que está negociando para hacer una serie de la saga, funcionaría como un remake y cada temporada correspondería a cada uno de los libros.

Se abre el debate

Uno de los contras de hacer la serie es la búsqueda de los actores. Cuando decidieron hacer las películas encontrarlos fue bastante complicado para la producción. “Es imposible imaginarse a un Harry Potter que no tenga la cara de Daniel Radcliffe, una Hermione Granger que no sea Emma Watson o un Ron Weasley al que no de vida Rupert Grint”, dice un usuario de la red social Twitter.

Los fanáticos aseguran que sería muy difícil ver a los personajes en las caras de otros actores que no sean los que vieron durante 10 años. Además, que a medida que se fue haciendo popular más actores de renombre fueron ingresando a la franquicia, “es imposible imaginarse a un Voldemort que no sea Ralph Fiennes.

Las tecnologías han avanzado mucho desde el último estreno de la saga (Harry Potter y las reliquias de la muerte) y los seguidores adelantan que harían “comparaciones odiosas” de los castillos o los dragones de las películas versus los de la serie. Esto lo consideran como un punto en contra.

Una serie podría contar más de lo que no se vio en las películas

Los seguidores de la saga lamentan que las adaptaciones cinematográficas “recortan demasiado para que pueda durar un tiempo promedio para una película”. En una serie se podría relatar más detalles de lo que plantea la autora J. K. Rowling.

¿Cuándo se confirman la realización de la serie?

Warner no ha confirmado la producción de la serie, pero portales relacionados con el mundo del cine coinciden en que posiblemente lo anuncien cuando HBO Max pase a llamarse solo Max.