Panamá, presente en reconocido festival de cine estadounidense

Siete documentales panameños fueron seleccionados para presentarse en el Festival de Cine de Impacto Mundial Estudiantil 2023 (Swiff, por sus siglas en inglés).

Los documentales que se estarán proyectando hasta el 25 de junio son: Sopa, de Jorge Montenegro; Desde casa, de Jaime Abrahams; Encallados, de Raúl Nereira; Una simple taxista, de Henry González; Dejavú, de Yamil José Salomón; Musa, de Joab Huc; Rojo, de Franklin Ballestero.

El Swiff Films reúne a cineastas de 120 países; este año se realizó una inscripción de 13.868 películas de los cinco continentes. Es reconocido por ser un espacio donde los jóvenes participan de proyecciones, como oradores, premiaciones, y más.

La Estrella de Panamá tuvo la oportunidad de conversar con Henry González, director del documental Una simple taxista, que recibió una nominación al Mejor cortometraje en Swiff 2023.

Henry González, productor de cine documental de 'Una simple taxista'. Cedida

González explicó que en un principio no tenía pensado participar en el festival, ya que solo buscaba postular y probar suerte sobre la aceptación que tendría a nivel internacional.

Para su sorpresa fue notificado de que Una simple taxista no solo fue seleccionada para presentarse en el Swiff 2023, sino que había sido nominada a una de las categorías.

“Salió la oportunidad, aun cuando la intención no era participar, sino intentar, y en ese intento el documental llegó a ser seleccionado y nominado en el festival de cine”, dijo este productor de cine documental de tan solo 24 años.

“Es una oportunidad excelente para mostrar el documental en un festival de cine de talla internacional como Estados Unidos, que es un poco complicado, pero también porque las producciones panameñas no llegan tan lejos porque no hay mercado de distribución que les permita llegar a este tipo de festivales”, añadió.

Por los tiempos en que se dieron los anuncios de las nominaciones, este productor de cine documental no pudo viajar a Estados Unidos para las premiaciones que serán el 25 de junio. “No pude viajar porque la selección fue muy encima y no sabía cómo era el proceso, además no sabía que iban a quedar seleccionados porque también estaban participando producciones de cinco continentes”, contó entre risas.

Una simple taxista relata la historia de Iris, una humilde colonense que lucha y sufre en una sociedad machista que considera que solo los hombres pueden ejercer la profesión de taxista. Más allá de rendirse, ella rompe ese paradigma sexista para convertirse en una emprendedora que ayuda a sus hijos y a otras mujeres.

Para su nominación, los jurados de Swiff 2023 destacaron que es “una película que celebra la creatividad desenfrenada y la visión artística de su director”.

Recalcaron que “las imágenes de la película son visualmente ricas y texturizadas, con capas de información visual que recompensan a los espectadores atentos con una comprensión más profunda de la historia”.

Además de que “la película es un testimonio de la creatividad y dedicación de los cineastas, ofrece una experiencia cinematográfica verdaderamente inolvidable”.

Para el productor de cine documental panameño fue positivo recibir la percepción que tiene el jurado de una historia que surgió hace cinco años en un taller de la Fundación Contra-Peso, pero que empezó sus grabaciones en 2022 con el apoyo del productor Sergio Castro.

“En mi percepción es una historia que engancha, porque Iris es una mujer que, a través de su sonrisa y su forma de contar su historia, capta la atención de quienes ven el documental. Es ahí donde está toda la trama de la historia”, explicó González.

Desde su presentación en 2022, Una simple taxista ya ha cosechado varios reconocimientos nacionales, como mejor documental en el Festival del Cine Universitario de la Universidad de Panamá 2022 y mejor dirección en el Festival de Cine Pobre de Panalandia 2023.

La nominación a Mejor cortometraje en Swiff 2023 se suma a la que ya tiene en el Festival de Acampadoc, que se realizará en agosto en La Villa de Los Santos.

“Es muy interesante como un documental de Panamá llega y traspasa fronteras, ya que esa es la idea de producir un contenido que sea apreciado por las personas”, expresó el productor de cine documental.

Detrás de estos reconocimientos, González indicó que mantiene un arduo trabajo para que su obra llegue a más pantallas. Comentó que se apoya de páginas que le permitan distribuir su documental a otros países.

Ante estos esfuerzos, hizo un llamado para que se apoye a los talentos nuevos y los que ya están dentro de la industria del cine panameño, a través de mayores ofertas académicas en las universidades y con presupuestos para realizar películas, documentales, cortometrajes, desde el Ministerio de Cultura.

“De esta forma podemos ofrecer muchas historias de nuestro país que puedan ser sólidas, contundentes y vendibles, para que las personas vean el cine que hacemos aquí”, concluyó el productor de cine documental.