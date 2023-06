‘The Flash’, una película cargada de superhéroes de todas las épocas

La nueva película de DC cuenta las aventuras del superhéroe más rápido de todos los tiempos, esta vez protagonizada por Ezra Miller, Michael Keaton y Ben Affleck en una odisea en el tiempo que literalmente ve "chocar los mundos", tal como sugiere el eslogan, en una secuencia culminante asombrosa que muestra varios mundos alternativos de ciertos personajes principales de DC.

La película muestra claramente un amor descarado por el universo extendido de DC, así como por todas las películas y programas de televisión anteriores, junto con el material fuente del cómic.

En esta historia, vemos regresar a varios personajes quienes han formado parte del mundo de DC ya sea en esta misma trama u otros superhéroes.

No era noticia que The Flash presentaría el regreso del espeluznante Batman de Ben Affleck, de Justice League, y Batman v Superman: Dawn of Justice, así como el clásico Caped Crusader, de Michael Keaton, de las queridas películas de Tim Burton. Aún así, varios otros cameos fueron sorpresas totales para los espectadores de este filme.

Gal Gadot

Si bien este no fue una sorpresa total, gracias en parte a una filtración del propio Affleck, la aparición de Gadot al principio de la película es uno de sus dos turnos no acreditados como Wonder Woman este año, el otro en la secuela ¡Shazam! Fury of the Gods, que estrenó en marzo.

The Flash también tiene un breve vistazo de Henry Cavill como Superman en una de las secuencias de Chronobowl, que muestra al veloz héroe de Miller corriendo tan rápido que el tiempo crea un cuenco con forma de esfera a su alrededor que muestra imágenes del pasado.

Adam West - El Batman original de la televisión

Como el Barry Allen de Miller, a.k.a. Flash, se precipita a velocidades imposiblemente altas y hace que el tiempo y el espacio aparentemente colapsen a su alrededor al final de la película, "mundos" de diferentes colores flotan arriba antes de chocar entre sí, con uno que presenta a Adam West, quien interpretó a Batman en el clásico programa de televisión de la década de 1960 Batman.

George Reeves - El Superman original de la televisión

Un segundo “mundo” en la misma secuencia muestra al actor George Reeves, protagonista de la clásica serie de televisión “Las aventuras de Superman”, que se emitió una década antes del programa Batman, desde 1952 hasta 1958. Una línea de diálogo igualmente clásica es escuchado brevemente en este punto de la secuencia: "Es un pájaro, es un avión..."

Christopher Reeve - Superman de las películas clásicas

Uno de los momentos más inesperados, y conmovedores, se da cuando se ve al difunto Christopher Reeve en una recreación obviamente cargada de CGI. Reeve protagonizó con gran éxito la película de 1978 "Superman", dirigida por Richard Donner, que se considera la primera película de cómics de superhéroes.

Esa película estimuló tres secuelas que consolidaron a Reeve como el estándar para el Hombre de Acero, uno que podría decirse que nunca ha sido superado. Trágicamente, la estrella quedó paralizada en un accidente de competencia ecuestre en 1995 y luego murió en 2004 a la edad de 52 años.

Helen Slater - Supergirl original

Mientras que Supergirl recibe un tratamiento contemporáneo en un papel más importante en The Flash interpretado por Sasha Calle, la primera Supergirl en pantalla, interpretada por Helen Slater en la película de 1984 que coprotagonizó Faye Dunaway, se lanza para unirse a Reeve durante el clímax.