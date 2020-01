Hace cinco años dejó su natal Venezuela para probar suerte en suelo canalero. “Legué a Panamá buscando la expansión de Ecoplagas Franquicias, una empresa familiar dedicada a la fumigación y control de plagas netamente ecológica. Igualmente, vine a dar a conocer mi experiencia como escritor”, comenta Flavio Papasakellariou Cabral, durante una entrevista con La Estrella de Panamá. Desde que llegó al Istmo, el empresario de 40 años combina sus labores como consultor y mentor del programa Canal de Empresarias de Ciudad del Saber. Imparte talleres a dueños de empresas y a ejecutivos de alto nivel ofreciendo soluciones en materia de profesionalización de procesos y conversión a franquicias. Aunque es especialista en finanzas, Papasakellariou se decanta por la escritura y ahonda desde su experiencia, a través de sus obras, sobre las líneas de acción para quienes se plantean alcanzar el éxito en negocios familiares.

Flavio Papasakellariou es firme en la idea de que con estrategia, disciplina y conocimiento es posible sentar las bases de cualquier emprendimiento familiar. Yelina Pérez| La Estrella de Panamá

De ingeniero a escritor ¿cuéntenos cómo surgió?

Siempre me ha gustado escribir. Actualmente estoy redactando para varias columnas de revistas, diarios impresos y pienso que todo buen escritor tiene que ser un buen lector. El que lee es menos ignorante, menos manipulable, menos conformista. Siempre me ha gustado leer. Cuando entro a una librería palpo, observo la portada, huelo y abro el libro y, si me gusta, me lo llevo.

¿No le temes a escribir?

Considero que idolatramos a muchos autores de otros países como si tuvieran superpoderes y son personas que tienen los mismos dones que nosotros. La única diferencia es que tienen disciplina. Los grandes escritores tenían disciplina y como soy buen lector y me gusta escribir, dije: “voy a escribir mi primer libro para transmitir mi experiencia”. Pienso que un buen escritor tiene que derrumbar el síndrome del impostor, que es cuando te preguntas a ti mismo ¿de qué vas a escribir?, ¿quién me va a leer?, ¿quién soy yo para escribir? Uno tiene que derrumbar eso. El principal enemigo para que uno busque sus sueños es uno mismo.

Es el CEO de su compañía y también escritor, ¿con qué aficiones hace catarsis?

Lo dedico a la lectura, al buceo, al golf y al voluntariado en distintas fundaciones. No estoy casado y tampoco tengo hijos, por eso me dedico a hacer varias cosas a la vez.

¿Se considera un empresario épico?

Sí. Siempre he pensado que un empresario es un guerrero porque está lidiando con muchos obstáculos. Nos han enseñado que el fracaso es malo, pero no es así, porque de los errores se aprende. Un claro ejemplo es el empresario estadounidense Thomas Alva Edison —desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine y la bombilla incandescente—. Cuando le preguntaron cómo se sintió al tener 1,200 fracasos tratando de encender el bombillo, contestó: “No fueron 1,200 fracasos, sino 1,200 intentos para tratar de encender un bombillo”, mismo que hoy utilizamos en nuestros hogares. Esto demuestra que los fracasos te enseñan a mejorar. Toda persona que comienza un negocio es épica ante tantos obstáculos que se le presentan. La idea no es contar las veces que uno cae, sino contar las veces que uno se levanta. De eso se trata mi primer libro: 19 Lecciones para empresarios épicos, lecciones que aprendí durante mi corta experiencia como empresario.

En su primera obra habla de 29 lecciones, ¿cuáles son las más relevantes?

Una de las que cito son las reuniones. Cuando me gradué como ingeniero me fui a trabajar en una firma transnacional de auditoría. De hecho, recomiendo que todo miembro de una familia trabaje para un ente externo, antes de trabajar en la empresa familiar, para que pueda crear una autodisciplina. Generalmente, en una empresa familiar las personas no se reúnen y cuando lo hacen es en la casa; eso es fatal porque no se debería llevar los problemas de la compañía al hogar .

Como empresario, ¿qué ideas de negocio recomienda?

De eso trata mi segundo libro titulado: 111 Ideas de franquicias sin dinero y sin oficina. Lo enfoqué en 111 ideas de negocios porque vi una gran necesidad en las personas. Muchos me hacían preguntas como ¿qué trabajo puedo emprender?, ¿qué negocio me recomiendas hacer? De ahí la idea de escribir este libro, donde hago recomendaciones de ideas de negocios para emprender desde la casa. Hay muchas personas que desean atreverse, pero no cuentan con el dinero o una oficina.

¿Cuál es la mejor estrategia para que una empresa sobreviva a la adversidad?

Todos somos seres emocionales. Hay que trabajar el ego, la discordia, todas las emociones y el resentimiento que puede repercutir en una empresa familiar. Estudios dicen que más del 70% de los quiebres de una empresa familiar suceden por los conflictos emocionales que suceden entre los miembros. Recordemos que la empresa viene de la familia y la familia no viene de la empresa.

¿Algún mensaje a los emprendedores emergentes?

Que aprendan a delegar. Que los fundadores de empresas enseñen a su sucesor (padre, tío, sobrino, hijo...). A veces las empresas no trascienden porque nunca se enseñó o inculcó los valores de sucesión por el ego de que durará para toda la vida. Lastimosamente uno en cualquier momento se retira, y la empresa queda como un barco a la deriva y nadie se quiere hacer responsable. Cuando se enseña a los miembros de la familia a trabajar para alguien, aprenden a tener autodisciplina, la importancia de algo tan simple como lo es el horario. Si no trabajan con un ente externo, se gradúan y van directamente a la empresa familiar, llegan tarde y no toman a la compañía como una responsabilidad.

Es lo que plantea en su tercera obra...

Sí. De ahí el titular: No trabajes en la empresa familiar: 29 Lecciones para trascender de una empresa familiar a una familia empresaria. La idea con este último libro es romper esas altas estadísticas de mortalidad en empresas familiares. Entonces, yo plasmo 29 lecciones que aprendí desde mi experiencia y transmito a los lectores cómo pueden pasar de una empresa familiar a una familia empresaria. La idea es trascender para convertirse en un equipo profesionalizado, moderno y acorde con los nuevos tiempos.

CONOCIENDO AL AUTOR

Nombre completo: Flavio Papasakellariou Cabral

Nacimiento: 29 de diciembre de 1979

Ocupación: Empresario y escritor

Resumen de su carrera: Es ingeniero en información y posee un máster en administración de empresas. También es consultor graduado de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Profesionalización Financiera de Empresas Familiares. Fundador y director del ciclo de foros El Éxito en los Negocios de Familia, evento de referencia que persigue la trascendencia exitosa de las empresas familiares, y lograr convertir empresas familiares en familias empresarias. Lograr mediante cursos y talleres de alto nivel e impacto, la profesionalización de la empresa familiar, y su trascendencia competitiva. Ha ganado el Premio Reto a la Excelencia de la empresa Procter & Gamble, por su liderazgo como joven universitario.