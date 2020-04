El machismo en tiempos del corona

Cierto, todos y todas estamos saturadas de estadísticas y advertencias sobre el COVID-19 en Panamá, pero por estar concentrado en la pandemia, el personal de salud (con justa razón, porque es una emergencia nacional) no ha tenido tiempo de enfrentar otro problema de salud pública: el hecho de que la cuarentena pone a las mujeres en mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y hasta de ser víctimas de femicidio, como culminación de la misma. No olvidemos que el patriarcado no está en cuarentena. Por el contrario, los machistas se aprovechan del aislamiento social de sus víctimas.

El machismo se ha exacerbado con el confinamiento y las limitaciones económicas resultantes de la pandemia, que obliga a las víctimas a permanecer en el mismo espacio que sus agresores. La situación económica incrementa la tensión y la posibilidad de sufrir violencia física, psicológica y sexual. Aumenta la dependencia económica que ya sufren muchas mujeres, lo cual favorece el control que el agresor tiene sobre su víctima. Además, las mujeres tienen menos posibilidad de denunciar, de escapar y de acudir a sitos más seguros, o de comunicarse con alguna red de apoyo.

Sólo la Fiscalía Regional de San Miguelito ha recibido al menos 26 denuncias de violencia doméstica en los días que han transcurrido desde que fue decretada la cuarentena en Panamá. El 4 de abril amanecimos con la terrible noticia de un femicidio/suicidio en Las Garzas, donde un hombre le cortó el cuello a su pareja dentro de la casa y luego se ahorcó. Esto no es nuevo; el delito de violencia doméstica tiene varios años de ser el más cometido en Panamá. Según el Ministerio Público, en 2019 se recibieron 16,871 denuncias de violencia doméstica, de las cuales el 79% de las víctimas fueron mujeres (Ministerio Público, 2020). El COVID-19 no es la causa directa, sino que ha agravado el machismo ya existente. Las víctimas debieron haber estado atentas a los indicadores y buscar ayuda especializada oportunamente.

El desencadenante de la violencia contra las mujeres es la ideología patriarcal, que está muy afincada en nuestro medio. Los fundamentalistas han inventado el término “ideología de género” para oponerse a la educación sexual, al aborto, al homosexualismo, al matrimonio igualitario y al uso de anticonceptivos, pero el género no es más que un término técnico específico en ciencias sociales, que alude al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres.

El patriarcado, por el contrario, sí es una ideología. Es un sistema de ideas que facilita la explotación de las mujeres por la clase dominante y su subordinación a los hombres en las relaciones de género. En consecuencia, genera desigualdades salariales, negación de oportunidades, maltrato físico-psicológico, torturas, burlas, violencias y femicidios.

¿Cuáles son algunos indicadores de que su vida puede estar en peligro? Preste atención si su pareja es celoso, posesivo, controlador o tiene una enfermedad mental; pérdida de ingresos o confinamiento, como en la situación actual; armas de fuego en la casa; violencia con parejas anteriores; factores de estrés nuevos o crónicos; relación de la víctima con una nueva pareja; el agresor ha violado una medida cautelar; el agresor no acepta la separación y no tiene otra pareja; y el uso de alcohol o drogas, entre otras cosas.

Las mujeres deben tener un plan de escape si piensan que están en peligro inminente de ser golpeada o amenazada de muerte. Un plan de escape puede ayudarlas a ellas y a sus hijas o hijos a salir de una situación peligrosa. Estos son algunos de los pasos que puedes seguir:

Preparar una maleta con pertenencias de primera necesidad o cosas que no deseas dejar, que sean fáciles de guardar y cargar y guárdala en casa de una vecina, familiar o amistad cercana:

Mudas de ropa para ti y las/os niñas/os.

Artículos de aseo personal.

Artículos de bebé o para las/os niñas/os

Juguetes o artículos especiales de tus niñas/os

Medicinas habituales

En un sobre aparte, recopila y ten a mano documentos personales importantes y déjalos en la maleta:

Carné de Seguro Social tuyo o de tus hijas/os

Certificado de nacimiento y/o pasaporte tuyos y de tus hijas/os

Certificado de Matrimonio si estás casada con el agresor

Licencia de conducir y registro del automóvil

Tarjetas de vacunación

Recetas de medicinas y de tus hijas/os que puedas necesitar

Dinero en efectivo

Libretas de ahorros, chequeras, tarjetas de crédito o sus números de cuentas

Expedientes médicos tuyo y de tus hijas/os

Recibos de pagos importantes

Copias de llaves de la casa y carros

Documentos escolares de las/os niñas/os

Fotos tuyas y de tus hijos/as

Evidencias de maltratos recibidos (fotos, videos, grabaciones).

Llama a la policía:

Diles que estás en una situación de violencia doméstica. Dales detalles y la información completa.

Anota el número de placas y el nombre de las/los policías y personal que investigue tu caso.

Anota el número de la denuncia y pide copia de ésta.

Solicita escolta de la policía y/o acude a la fiscalía más cercana a solicitar una medida de protección. Las fiscalías deben atender 24/7, aún en tiempos de pandemia.

Considera el transporte y la forma de salir de la casa:

Piensa en cómo y con quién vas a salir de la casa: policía, taxi, transporte público, en el carro de amistades o familiares, etc.

Decide de antemano a dónde vas a ir e infórmaselo a la persona que escogiste. Así estará avisada cuando llegues, ya sea de día o de noche, en caso de una emergencia.

Ten a mano una libreta o celular con los teléfonos importantes de:

Tus médicos/as o las/os de tus hijas/os

Policía

Albergues y oficinas de servicios para mujeres maltratadas

Instituciones de ayuda emocional

Utiliza recursos de ayuda:

Si has sido agredida, ve a un cuarto de urgencias, aunque tus golpes o heridas no sean visibles. Infórmale al personal del centro de salud que estás en una situación de violencia doméstica. Pide copia del expediente médico; esto te ayudará en caso de que decidas presentar denuncia contra el agresor.

Consigue a alguien de confianza con quien dejar las mascotas que tengas.

¿Qué pueden hacer las autoridades durante la pandemia para enfrentar esta situación? En primer lugar, es imprescindible iniciar campañas de prevención/atención de la violencia doméstica, por televisión, radio, redes sociales y radio bemba, con indicaciones de qué hacer y dónde acudir en caso de ser víctima de agresiones machistas o de percatarse de que exista violencia en el vecindario. La Organización sin fines de lucro Crime Stoppers, SENNIAF, MINSEG y la Policía Nacional han lanzado una plataforma para denuncias anónimas, accediendo a “www.tupista.org”. El Ministerio Público anunció que las denuncias son atendidas en la Sexta Sub Regional de Juan Díaz y Pedregal. En el distrito de San Miguelito las oficinas de atención primaria se encuentran brindando el servicio, al igual que en las provincias de Colón, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro. El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) brinda atención psicológica, legal y de orientación las 24 horas al día 7 días a la semana, a través de la línea 182 y el teléfono 323-3281, conectando a las víctimas con las autoridades pertinentes.

Es importante que aprovechemos un público cautivo, durante la cuarentena, para dar clases de educación integral en sexualidad por televisión, tanto para padres de familia como parte de los módulos que reciben los estudiantes durante el tiempo que no pueden acudir a las escuelas, así como implementar con urgencia notoria los brazaletes electrónicos, tanto para mantener a los agresores alejados de sus víctimas, como para mantener en casa a los irresponsables que reinciden en no respetar la cuarentena. Asimismo, es necesario establecer expresamente una excepción al Decreto que ordena cuarentena total en el país, para permitir la salida de casa de las víctimas de violencia doméstica, así como también endurecer las medidas de protección por el tiempo que dure la cuarentena.