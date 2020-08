Escena con José Agustín Arango, María Ossa de Amador y Manuel Amador Guerrero Cedida

Sertv y La Estrella de Panamá han hecho alianza para contar la historia de Panamá de una forma diferente: una interesante serie televisiva de alta calidad y producción 100% panameña. El proyecto, denominado “Encuentro con la historia”, recrea momentos del pasado en el que personajes de nuestra historia cobran vida y cuentan sus anécdotas.

“Viajar por nuestra historia patria es tan enriquecedor... nos permite mirar hacia el pasado y el futuro, con el objetivo de valorar en su justa medida los hechos y personajes clave que nos ayudan a reconstruir nuestra memoria histórica”

La producción, bajo la dirección de Delfina Vidal, la dirección de fotografía de Alberto Cedeño, cámara de Vianor Gallardo, sonido y mezcla por Glen Roy Nelson, se estrenará el proximo 10 de agosto a las 9:00 p.m.

Sobre los propósitos, esperiencias y retos que ha representado este proyecto, único en su clase, su directora Delfina Vidal conversó con La Estrella de Panamá.

Un viaje en el tiempo, para conocer nuestra historia

¿Cómo surge el proyecto 'Encuentro con la historia'?

Por el interés de la directora de Sertv, Giselle González, de producir contenidos con altos valores de producción que se posicionaran en la mente de la audiencia, esto es logrado de la mano de su productor ejecutivo Eddy Araúz, quien le presenta la idea basado en los artículos que escribe la reconocida periodista investigadora Mónica Guardia, en la columna dominical “Publicando historia” en La Estrella de Panamá. Teniendo esto claro, la dirección me invita a ser la directora de la serie, una oferta que no podía rechazar porque soy una apasionada de la historia panameña.

¿De qué forma lo describiría? ¿De cuántos episodios constará?

Encuentro con la historia consta de siete episodios de treinta minutos cada uno.

Es una serie de ficción histórica, para aficionarse y aprender de nuestra historia, que se permite ciertas licencias creativas para traer al presente a esos personajes, hombres y mujeres, héroes y heroínas que construyeron con sus vidas nuestra historia.

¿Qué elementos se consideraron para seleccionar eventos-personajes para la cantidad de episodios?

Para escoger a los personajes que salen en cada capítulo, evaluamos junto a la directora de Sertv una larga lista que la guionista nos proporcionó; seleccionaríamos temas como: periodo de unión a Colombia e independencia, movimientos populares, mujeres, personalidades, deporte y religiosos.

Decidimos entonces que haríamos siete capítulos cuyos personajes principales serían los más representativos de nuestra historia, y de los cuales no habíamos conocido tanto, como es el caso de Ernesto T. Lefevre, quien jugó un importante papel en el llamado Incidente Pershing, cuando históricamente nuestro país logra frustrar las exigencias territoriales de Estados Unidos en Taboga, siendo el primer triunfo de Panamá por la soberanía en 1920, o a uno de los pioneros de la fotografía panameña, Carlos Endara, quien documentó por muchas décadas –a través de la fotografía– a la sociedad panameña y sus orígenes.

“Esta serie hace uso de la creatividad para contarles a nuestros jóvenes qué ocurrió y cómo fueron las cosas, y retoma la batuta de reconstruir la historia, así como de invitarlos a cuestionar los hechos”.

¿Cómo se llegó a un consenso de cuánto hacer, cuánto abarcar?

Al inicio se tenía pensado producir ocho capítulos, pero el presupuesto para una serie como esta implicaba que nos enfocáramos en siete capítulos para esta primera temporada.

Nuestra historia, aunque no esté completamente documentada, es muy rica. Debe haberse quedado mucho por fuera. ¿Qué le habría gustado incluir y qué no tuvo espacio es esta temporada?

Claro que me habría gustado incluir a Clara González, la primera mujer de nuestro país en obtener una licenciatura en derecho y la primera en América Latina en obtener un título de doctora en leyes por la Universidad de Nueva York; además de a Lloyd LaBeach, atleta y deportista olímpico ganador de los Juegos Olímpicos de Londres en 1948 en los 100 y 200 metros planos.

¿Cómo se estableció el equipo de trabajo? Además del personal de producción de la televisora, ¿se contó con equipo especializado?

Como todo proyecto audiovisual, se compone de tres fases preproducción, producción y postproducción. En la primera fase nos centramos en escoger a los protagonistas de cada capítulo; así se dio inicio de la escritura del guion por Mónica Guardia, quien manejaba a la perfección la historia, sobre todo de aquella que no aparece en nuestros libros, sino que ha estado fragmentada y muchas veces es desconocida para nosotros como panameños.

Luego se estableció la estructura narrativa, el modo en que está contada, espacio y tiempo en que sucede. Paralelamente empezamos a trabajar con el crew de Sertv liderado por el productor ejecutivo Eddy Araúz, la productora Reina Rodríguez, el director de fotografía Alberto Cedeño, y Roberto Rosas, quien sería asistente de dirección, Vianor Gallardo, operador de cámara, el sonidista Glen Nelson y el gaffer Roberto Lic.

Sucesivamente sumamos a un equipo especializado con vasta experiencia en la producción de cine, como Jaime Ávila, diseñador de vestuario de la serie, quien creó un armario para cada personaje de acuerdo con su época; basado en los guiones que nos llegaban en la primera etapa, decidíamos juntos cómo se vestirían nuestros personajes de acuerdo con sus personalidades y épocas. Por ejemplo, al personaje de Max de La Vega y Galán, quien es nuestro investigador histórico, se le dio la caracterización en su vestuario de clásico moderno para cada capítulo, ya que la serie transcurre en la actualidad y trae a los personajes del pasado al presente a través de sus investigaciones.

Nada de esto sería posible sin una diseñadora de arte como la joven talentosa Renata Piña Luna, quien tuvo el gran reto de realizar la propuesta general de arte, basada en una paleta de colores general de 14 tonalidades, que buscaba reforzar los objetivos de los personajes, así como su personalidad. Desde la gama de los props, que debía resaltar teniendo un patrón de tonalidades durante todos los episodios, hasta los tonos claros que luciría Max de La Vega para resaltar su modernidad y comodidad.

El proceso de maquillaje o caracterización estuvo a cargo de Bolívar Aparicio, quien hace un estupendo trabajo con los actores en esta primera temporada; por medio de prótesis, postizos, pelucas y maquillaje especial logró el parecido físico de nuestros personajes; la peluquería se realizó de la mano de Amed Aizprúa, y finalmente el casting de actores fue realizado por Neysa Ferguson. Este paso fue esencial para la construcción de nuestros personajes.

¿Cuáles diría que fueron los elementos clave, de los que no se podía prescindir para lograr un buen resultado?

Los elementos clave para mi fueron los personajes (actores )seleccionados para interpretar cada uno de los capítulos: Max de La Vega y Galán (Randy Domínguez), Reina Torres de Araúz (Gina Cochez), Amado Araúz (Mike Martínez ), Lucho Gotti (Amador Guerrero), Teresa Diaz (María Ossa de Amador), Carlos Endara (Luigi Lescure ), Belisario Porras (Rodrigo Farrugia), Theodore Roosevelt (Agustín Clement), Ernesto T. Lefevre (Manuel Paz), George Goethals (Jorge Saavedra), Clara González (Betzi Mayorca), Esther Neyra de Calvo (Alicia Alonso), Philipe Bunau Varilla (Rogelio Bustamante), Ricardo J. Alfaro (Eric Molino), general Juan Tovar (Julio Chamorro), Leo Wintzinger (intendente Sheyler).

Otra de las claves fue el crew de producción que me acompañó y sin lugar a dudas las locaciones escogidas para rodar las escenas y el material de found footage (fotografías y fílmicos de archivo).

Además de los artículos publicados en 'La Estrella de Panamá', de su página, 'Publicando historia', ¿se incluyeron algunas otras fuentes?

Se tomaron en cuenta los artículos escritos por Mónica Guardia, de La Estrella de Panamá, además de otras fuentes como biografías, artículos del Star&Herald, entre otros.

¿Es el contenido totalmente histórico? , ¿se han tomado alguna licencia artística?

Sí, el contenido es totalmente histórico; algunos de los hechos no son tan conocidos, como la visita que hace el presidente estadounidense Theodore Roosevelt a Panamá.

La serie hizo uso de la ficción para traer el pasado al presente, a través del investigador historiador, quien escribe un blog donde hace sus propias reflexiones sobre interrogantes que se hace al escribir sus artículos de los hechos y relatos históricos más relevantes de los personajes que se le aparecen para tener un diálogo en su estudio.

¿Ha encontrado en esta ocasión una arista diferente o tenido algún descubrimiento sobre sus personajes o acontecimientos en los que estuvieron involucrados?

El personaje de Ernesto T. Lefevre con el llamado Incidente Pershing y el papel contundente que jugó en la historia patria fue algo que descubrí al rodar la serie. Los actores panameños que interpretaron a los personajes históricos son la clave del éxito de la serie; con su vasta experiencia en cine y televisión agregan una excelente interpretación y caracterización. Uno de los descubrimientos que tuve como directora fue con Gina Cochez, quien interpreta a Reina Torres de Araúz; es una actriz maravillosa, con una frescura impresionante, que tan pronto apareció en el set de filmación con su vestido de la década de 1970 y su peinado dije: “allí está Reina Torres de Araúz”.

Mirando los temas de las producciones en las que ha participado tanto en cine como en televisión, se observa claramente su interés por la historia. ¿Qué representa su participación en esta producción de 'SerTv'?

Yo soy una enamorada de la historia de nuestro país, de sus gentes, de sus luchas, de los acontecimientos que la rodearon en más de 117 años con nación, y creo que eso se observa claramente en mis obras que abordo con un sentido artístico, filmando desde un punto de vista poético, cinematográfico.

Creo que en Panamá nos hemos quejado de que nuestros padres no nos contaron lo que pasó, que el Estado y los libros de historia no se encargaron de actualizarla y, por ende, tenemos el compromiso de no olvidar lo que nos construyó como país; creo que esta serie hace uso de la creatividad para contarles a nuestros jóvenes qué ocurrió y cómo fueron las cosas, y retoma la batuta de reconstruir la historia, así como de invitarlos a cuestionar los hechos.

¿Es la primera vez que trabaja para una televisora estatal? ¿Ha representado algún reto?

A lo largo de los años he realizado algunas colaboraciones como productora en Sertv (Espacio GECU, Premios IPEL a la cultura laboral, premios Manuel José Hurtado, Maestro Estrella).

El reto radicó en convertir la producción en un laboratorio vivo de aprendizaje para el equipo interno de producción de Sertv, que no estaba acostumbrado a rodar series históricas y que sin duda se formaron en el día a día de la producción. El segundo reto fue rodar la serie en dos meses, en horarios que tenían que coordinarse con otras producciones del canal, que sin duda eran tan importantes como esta.

¿Puede uno desligarse de tomar partido con respecto a algún evento histórico?

Mira, es muy interesante tu pregunta... yo creo que no podemos desligarnos como ciudadanos de tomar partido en algún evento histórico de nuestro presente o futuro por venir. No debemos tener miedo de contar la verdad, cuestionar y reflexionar sobre los acontecimientos o los protagonistas que construyen esa historia.

¿Cuál considera que es el mayor aporte que hace este proyecto?

El mayor aporte radica en que, por primera vez, la televisión estatal se suma a producir una serie histórica con altos estándares, cumpliendo así con su papel de elevar el nivel cultural del país.

La directora

Delfina Vidal Frago

Egresada de la Universidad de Panamá, con un diploma de comunicación social con especialización en publicidad en 1998. En el año 2008 obtuvo un diplomado en producción cinematográfica de la Asocine y la Universidad Méndez Pelayo de Valencia, España.

De 1995 a 1996 produce dos series de corte internacional para televisión.

En 1997 y 1998 produce y dirige los documentales “Portobelo en el Caribe panameño”, “ Isla Grande, frontera del sueño caribeño” y “Coiba, la perla del Pacífico”.

En 2000 produce la serie de televisión “Colores de mi raza”.

En 2001 escribe, en conjunto con un grupo de escritores panameños y colombianos, la primera novela panameña para televisión “Linda Labé”.

En 2002 incursiona como guionista de la primera serie histórica producida para televisión, “El caudillo”, que vieron más de 150,000 panameños.

En 2003 produce la segunda serie histórica “Llegó Matea” y las cápsulas “Memorias”.

Ese mismo año adapta el guion para televisión “Con ardientes fulgores de gloria”.

En 2004-2005 produce los docu-drama “Tras las huellas del campeón, los relatos de Roberto Durán”, “Los patrones de la cumbia, la vida de los hermanos Samy y Sandra Sandoval” y “Tras las huellas de Mariano Rivera”.

Productora del documental: “23.10.06, un día diferente”. Ganador del Gran Premio Nacional de Periodismo de la ciudad de Panamá.

En 2008 funda Betesda Films Inc. y produce para “TVN Canal 2” los especiales “Biografias” y “Maquinarias 09”.

En 2009 produce y dirige el documental “Guillermo Endara El legado de una democracia”.

Productora y co-directora del documental “Hijos de paz en un barrio de guerra”.

Editora y creadora del libro “Guillermo Endara, su última entrevista”.

En 2012 y 2013 dirige y produce el documental “Out, la salida está en tu mente”. Un documental sobre la realidad que viven las mujeres en una cárcel en decadencia.

En 2015 codirigió el documental: “Caja 25“, sobre las memorias de empleados del Canal

En 2017 dirigió el documental “La Matamoros”, biográfico de la sindicalista Marta Matamoros.