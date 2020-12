'La cultura ya tiene un espacio ganado durante esta etapa de cuarentena y pandemia'

Cerca de 12,000 libros fueron entregados en más de 240 puntos de lectura, como parte de la primera fase del Plan Colmena. Cedida

¿Qué más podemos decir sobre el año 2020? En términos culturales ha sido un año de muchos retos, y en el que la cultura, pese a todas las dificultades, ha ganado un importante espacio en la sociedad panameña. Sobre los logros alcanzados, metas pendientes, proyectos inconclusos y la celebración del bicentenario, el ministro de Cultura, Carlos Aguilar, conversó con La Estrella de Panamá.

Una inesperada situación de salud a nivel mundial ha hecho tambalear los planes de todos. Tomando en cuenta esta coyuntura, ¿cómo evaluaría la gestión del Ministerio de Cultura?

Cuando llegó la pandemia a Panamá, en marzo, tuvimos que redefinir acciones y priorizar para cumplir con el plan de gobierno y, de paso, reinventar formatos en medio de una situación que definitivamente nos ha afectado a todos. La gestión del ministerio ha estado muy enfocada en alcanzar las metas propuestas en materia cultural en Panamá. De hecho, la cultura ha demostrado en esta situación todo lo que puede aportar a la humanidad, al ser humano, a la sociedad en general. Íbamos por muy buen camino y de alguna manera esta pandemia nos ha abierto los ojos para darnos cuenta de que muchas cosas debemos redefinirlas y hacerlas de una manera diferente si queremos seguir existiendo o si queremos seguir en este planeta, que es la casa de todos.

¿En qué renglones se ha podido cumplir? ¿Qué tareas quedan pendientes?

La Orquesta Sinfónica Nacional ofreció un concierto navideño. Cedida

En la aprobación, por unanimidad y sanción de la Ley General de Cultura, que es uno de los instrumentos jurídicos y filosóficos más evolucionados y completos de Iberoamérica. Asimismo, avanzamos en los procesos de restauración del fuerte de San Lorenzo, la Aduana y las laderas de Portobelo y el museo Reina Torres de Araúz, que ya iniciaron sus respectivos trabajos y serán fuente de empleo para más de 400 panameños.

Este año que está por comenzar licitaremos las restauraciones de cuatro fuertes en Portobelo y la restauración del colegio Abel Bravo, en Colón, para que sea parte de un distrito creativo que atienda a los artistas y emprendedores culturales de la costa atlántica y el país. Así como esperamos concluir La Ciudad de las Artes, la cual encontramos solo con 30% de avance y ya tiene más de 65%, y todas sus cuentas al día.

En el plan de gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen están como puntos principales, tanto la creación del Ministerio de Cultura, como la ley general de cultura, que es una herramienta filosófica, jurídica y legal necesaria para que la institucionalidad cultural funcione, y en esto hemos logrado dar un gran salto, primero con la ley que creó el ministerio en solo 45 días de gobierno, y respecto a la segunda, con la participación de la gente en las consultas ciudadanas, junto a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional y el acompañamiento de los artistas y emprendedores culturales logramos tener una ley que enmarcara qué es la cultura para todos, qué significa cada uno de los componentes de la cultura y establece las bases para trabajar ahora el plan nacional de cultura que es mirar hacia el futuro, qué queremos fomentar, qué queremos proyectar como nosotros y dar el reconocimiento que se merece al sector cultural dentro de la sociedad panameña.

¿Cuánto se ha visto afectado el presupuesto del ministerio? ¿Cuáles han sido los renglones más comprometidos?

El presupuesto del Ministerio de Cultura se vio impactado por razón de la pandemia, tanto en inversión, como en funcionamiento; tal como ha sucedido con todas las instituciones y esos recursos han sido utilizados para hacerle frente a la urgencia sanitaria. Sin embargo, hemos recibido apoyo del programa Panamá Solidario debido a la comprensión de que el trabajo cultural también impacta en la salud psíquica y emocional de las personas.

El sector artesanal, a través de las ferias virtuales, logró tener ventas muy importantes. Cedida

Es un momento muy difícil para el gestor cultural y para el artista, y no todos los gremios se han sentido acompañados en estos momentos. ¿Qué mensaje podría darles a estos afectados? ¿Qué tipo de acompañamientos se pueden llevar a cabo?

Siempre hacemos la reflexión sobre cómo logramos que haya ciudadanos más tolerantes, más solidarios, más amantes de la paz, que sean empáticos con el prójimo, y la respuesta nos lleva al entendimiento que a través de la cultura podemos lograr estas grandes cosas. La pandemia vino y han sido los mismos artistas quienes han demostrado ser un gran aporte al sistema nacional de salud, porque la cultura es transversal a todas las actividades humanas, sobre todo ayudando para crear espacios de sosiego, tranquilidad emocional y sobre todo entretenimiento sano para superar los desafiantes momentos que estamos viviendo. El gestor cultural y los artistas se vieron en una situación muy difícil apenas el estado de emergencia produjo el cierre de actividades por representar un riesgo para la salud. En ese mismo instante y por iniciativa del presidente Cortizo Cohen, el plan Panamá Solidario incluyó a los artistas, artesanos y emprendedores culturales y creativos registrados en la base de datos de MiCultura, que en ese momento tenía cerca de 3 mil inscritos, ahora hay más de 13 mil, para que recibieran el apoyo durante este tiempo covid-19.

Es la primera vez que un gobierno toma en cuenta al sector artístico y cultural como una población económicamente productiva, esto se traduce en el hecho de que no los dejamos solos y los hemos acompañado. En el caso del sector artesanal, a través de las ferias virtuales que organizamos, lograron tener ventas muy importantes, y de la misma manera se reinventaron con la fabricación de mascarillas artesanales con especificaciones de bioseguridad. También con las producciones de “MiCultura en casa” hemos apoyado a los artistas y al equipo técnico que nos ayuda con los conciertos y demás eventos, calculando un volumen de más de 3,500 personas que reciben el pago por sus servicios en este tipo de producción. Asimismo, es digno de mencionar y ponderar el trabajo que estamos realizando para estas fechas con el equipo de Sertv, a través de los conciertos y presentaciones del Ballet Nacional, la Orquesta Sinfónica, y luego los grupos de música popular en las fechas de Navidad y fin de año, con el importante acompañamiento de las estaciones de televisión que se han unido en cadena nacional, para que todo Panamá sienta que los artistas panameños están dando un apoyo solidario, ofreciendo su talento para que todos disfrutemos en familia desde nuestros hogares. El mensaje que damos a la comunidad artística es que no vamos a dejarlos atrás, siempre buscaremos oportunidades de crecimiento desde sus respectivas actividades, y ello se ve reflejado, por ejemplo, en las capacitaciones de 1,200 emprendedores que hacemos con el apoyo de la Unesco, Unión Europea y el BID a través de Crea en Panamá, los cuales recibirán capital semilla no reembolsable y préstamos blandos una vez concluyan los módulos.

Arranque de la cuenta regresiva para la celebración del Bicentenario. Cedida

Las cifras y proyecciones a nivel mundial en cuanto a la subsistencia de salas de teatro, salas de concierto, agrupaciones artísticas, museos y galerías son desoladoras. ¿Se ha hecho algún ejercicio a nivel local para estimar cómo será la situación?

Las actividades culturales han estado abriendo con los protocolos de bioseguridad correspondientes, salvo las que por la naturaleza del tipo de evento sean a nivel masivo como conciertos o actos multitudinarios. En el caso de museos y galerías, las activaciones se están realizando, respetando la norma de salud y utilizando herramientas digitales –como reservas en línea– de cierta cantidad de visitantes hasta alcanzar el aforo requerido. Son tiempos difíciles y los emprendimientos culturales podrán reinventarse y mantener un público que seguirá consumiendo los productos culturales.

Durante la pandemia, realizamos dos estudios con el apoyo del BID, uno sobre las industrias creativas en Panamá y el otro sobre los efectos de la pandemia en algunos de estos sectores, que logran un completo análisis de la información generada por miles de ciudadanos que trabajan y se desempeñan en las Industrias Creativas y Culturales y del Turismo Cultural de Panamá, abarcando un amplio espectro de actividades que permiten un nuevo acercamiento a uno de los sectores más dinámicos de la economía de nuestro país.

El Ballet Nacional presentó 'El Cascanueces'. Cedida

Los datos revelados en el estudio demuestran la importancia que tienen las industrias creativas y culturales para el desarrollo social, económico, artístico, patrimonial y cultural del pueblo panameño.

Los sectores más representativos, según el estudio, son: música (70%), artesanías (38%), pintura (28%), fotografía (21%), moda (23%), cine (19%), danza (15%), teatro (12%) y gastronomía (5%).

Con estos datos vimos que el potencial de desarrollo de estas industrias se encuentra diseminado por todo el territorio nacional, con personas que cuentan con altos niveles de educación formal, en amplios rangos de edades, desarrollando múltiples y necesarias funciones en una muy amplia gama de sectores y subsectores de estas industrias innovadoras. Además, poseemos como país narrativas únicas que son el sustrato esencial de los productos, servicios, experiencias y contenidos de estas industrias. Analizamos 48 grupos de la base de datos ¡Súmate Ya!, que en aquel momento nos dio una muestra de 7,500 emprendedores con datos que ofrecen indicadores relevantes para orientar las políticas públicas y sectoriales de desarrollo de las industrias creativas y culturales de Panamá. Estos estudios están disponibles en la página web MiCultura.gob.pa

La comunicación virtual ha sido clave en todos los sectores productivos. El cultural, no es la excepción Cedida

Con la creación del Ministerio de Cultura y la posterior creación de la Ley General de Cultura se ha dado un paso gigantesco y que muchos habían esperado. Se han sumado algunos sectores, como el de los artesanos, se han tomado en cuenta las industrias creativas, se ha incorporado la dirección de cine, ¿qué pasos faltan para consolidar el ministerio?, ¿Qué tanto se puede hacer en las condiciones actuales?

Uno de los ejercicios más interesantes que hemos podido realizar ha sido la creación del registro Súmate Ya, que busca identificar a los artistas, gestores y emprendedores culturales y creativos para que puedan acceder a los cursos, programas y apoyos ofrecidos por el Ministerio de Cultura. Las Industrias Creativas y Culturales, así como el Turismo Cultural promueven la cohesión social a nivel local, el desarrollo sostenible y contribuyen a lograr mejoras en las posibilidades de ingreso, en el empleo y en la calidad de vida de los habitantes de Panamá; en particular jóvenes y otras poblaciones vulnerables, y en este ejercicio incorporamos a todos los sectores culturales del país; es la mejor manera de luchar contra la pobreza y la desigualdad, acabar con la sexta frontera. Estamos trabajando en sentar sólidas bases para que, de forma institucional, el Estado pueda atender con políticas públicas claras y cercanas a nuestros artistas, todos aquellos proyectos que ayuden a promover mejores días para todos, porque los derechos culturales son derechos humanos.

¿Qué se espera de los otros actores en el tema cultural?

La cultura en este periodo y, sobre todo en Panamá, ha permitido que la sociedad haya podido sobrellevar el peso de estar aislados y en medio de eso, que reconozca el talento de los artistas que hay en este territorio. Los artistas han demostrado su empatía y han demostrado toda su solidaridad y esa relación de crecimiento, entendimiento y solidaridad, esperamos mantenerla para que juntos propongamos más y mejores iniciativas por nuestra cultura. En este mismo contexto, puedo decir que los gestores culturales y los artistas han logrado ganarse ya un espacio importante en la vida social de este país; por ejemplo, en el pacto del bicentenario en la plataforma Agora. Entre las pestañas de los 10 temas importantes hay una que se refiere a “cómo cerrar la brecha en cultura”, es decir, la cultura ya tiene un espacio ganado durante esta etapa de cuarentena y pandemia, y se ha reforzado la necesidad de los seres humanos de recibir cultura, de recibir arte, y en eso es lo que tenemos que trabajar.

Si bien la tecnología, sobre todo a través de internet, ha facilitado el acceso a contenidos artísticos y culturales, no todos tienen el acceso a estas herramientas. ¿cómo ponerse al día con esta población rezagada?

Este año ha sido de retos tecnológicos, que han sido muchos y monumentales, y como gobierno somos conscientes de que es muy importante iniciar un proceso de transformaciones fundamentales para cerrar brechas y que tengamos mejores días en el país. La AIG lo ha hecho muy bien en cuanto a la creación de plataformas como Rosa, Ester, el vale digital, entre otras, que han facilitado el acceso de la población a diversos servicios; hasta un premio internacional recibimos como país gracias al trabajo de Luis Oliva y su equipo. Estamos ahora en el proceso de alcanzar el internet de calidad en todo el territorio nacional, esta es una prioridad del presidente en los próximos meses, por ejemplo, en la comarca Ngäbe Buglé ya todas las escuelas tienen internet satelital. También se trabaja en la cobertura universal de la salud, privilegiando la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, así como la seguridad alimentaria y el fortalecimiento institucional y la gobernanza, también forman parte de la temática en este proceso de cambios positivos como país. Esto va directamente relacionado con las capacidades de atención a nuestros sectores artísticos, culturales y artesanales, que entendieron que la tecnología es un gran aliado en estos tiempos de grandes desafíos. La tecnología llegó para quedarse y ser parte de los procesos culturales.

El año 2021 se pinta todavía muy incierto. En Panamá, el último mes se ha dado un crecimiento altísimo en casos y aún se espera la llegada de las vacunas. ¿Cómo proyectar? ¿Cómo planificar en semejantes condiciones?

Si hay un momento de la historia de la humanidad en que la cultura demuestra la necesidad de existir y todo lo que puede aportarle al ser humano y a la sociedad en general, ha sido precisamente este. Aunque podamos sentir que el año 2021 parezca incierto, en los momentos más difíciles, la mejor compañía que hemos tenido ha sido un libro, una buena película en alguna de las plataformas tecnológicas que existen en la actualidad, la trasmisión de un concierto de salsa, regué o de música clásica. La cultura realmente es la que le ha llevado un poco de sosiego de bienestar emocional psíquico, psicológico a la población, de alguna manera el ser humano también encuentra en esas expresiones artísticas culturales la belleza de la vida, la belleza de estar aquí en este planeta nos ha llevado a reflexionar también cuál es el mundo que queremos construir.

En este sentido, lo que hemos planificado desde el principio seguirá, solo que al ritmo y velocidad del momento en que estamos viviendo. La cultura en este periodo, y sobre todo en Panamá, ha permitido que la sociedad reconozca el talento de los artistas que tenemos en este territorio, y ellos han mostrado su empatía y solidaridad. La cultura ya tiene un espacio ganado durante esta etapa de cuarentena y pandemia. Se ha reforzado la necesidad de los seres humanos de recibir cultura, de recibir arte y en eso es lo que tenemos que enfocarnos y seguir trabajando, porque realmente no nos hemos detenido en cuanto a gestión cultural como parte del equipo de gobierno.

¿Cómo afectará la situación actual el programa de actividades para la celebración de nuestro bicentenario?

El presidente Cortizo Cohen instituyó la comisión del bicentenario para la celebración de esas efemérides que se cumplen el 28 de noviembre de 2021, para realizar actividades desde la academia, desde la investigación, desde la cultura, y otras expresiones con miras a esa celebración. Esta comisión está formada por 10 personalidades de la sociedad civil de diversas áreas del quehacer nacional y comunidades nacionales; así como por cinco instituciones del Estado, las cuales hemos venido trabajando y hemos distribuido el trabajo en subcomisiones, dándoles la oportunidad a instituciones, universidades, gremios y demás a participar y traer sus aportes e ideas de cómo celebrar de la mejor manera estos 200 años de independencia de España. En este momento nos encontramos en la elaboración del presupuesto de todas esas actividades que tendrán como finalidad, desde el mes de enero y hasta el 28 de noviembre del próximo año, llevarle a la población una idea más clara de ese momento histórico y de qué representó y representa para el ser panameño en la actualidad.

¿Qué proyectos se mantienen firmes para el próximo año?

La restauración integral del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, construcción del nuevo edificio de Resguardo y Urbanización del Entorno; la restauración del castillo de San Lorenzo, distrito de Chagres, provincia de Colón, así como los trabajos para intervenir el edificio de la Aduana de Portobelo, como elemento del Conjunto Monumental Histórico de Portobelo, para salvaguardar su autenticidad e integridad y asegurar que su función dentro de la comunidad de Portobelo como lugar de recepción de visitantes, punto de encuentro y festividades de la comunidad, perdure en el tiempo. De igual forma, iniciaremos las operaciones del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC AIP), que cumple una de las metas del Ministerio de Cultura de fundar un centro que sea el brazo de investigaciones en estas áreas del conocimiento y apoye a las direcciones de MiCultura en sus funciones ministeriales. Tenemos planes para iniciar el trabajo de restauración del colegio Abel Bravo para que se convierta en un centro de industrias creativas y culturales que beneficie a los emprendedores de Colón. La restauración del Museo De Obaldía en Chiriquí, la construcción del centro cultural de Changuinola, la restauración de los centros de educación en Artes y Folclor de Santiago y David, así como el centro cultural Anel Omar Rodríguez de Aguadulce; las reparaciones del Instituto Nacional de Música (conservatorio) y finalmente terminar la Ciudad de las Artes, un proyecto que lleva ya nueve años y que a nuestra llegada tenía grandes atrasos en su construcción y sus pagos, y que hemos podido poner al día; pronto abrirá sus puertas para el disfrute de todos.