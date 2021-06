El ecosistema y no un 'egosistema'

Durante algunas semanas he estado haciendo el ejercicio de escribir sobre cada una de las casillas de las que se compone el modelo de negocio 'canvas'; esta semana corresponde la de los 'asociados clave”.

Para definirlo de forma sencilla, los 'asociados clave' son aquellos que no son parte de nuestra organización, pero sin los cuales nuestro modelo de negocio no se puede llevar a cabo. En mis charlas siempre uso como ejemplo el caso de una panadería: sin el harinero es imposible cumplir con el modelo de negocio del panadero, sin embargo, el harinero no pertenece a la organización del panadero.

El concepto subyacente es el del ecosistema, mucho se habla de este concepto en referencia a la innovación, el emprendimiento o lo digital; cuando llenamos nuestra casilla de 'asociados clave', estamos tratando de entender quiénes son importantes en el nuestro.

Nuestra startup debe ser parte del mundo, comenzando por la parte que tengamos más cercana a nosotros; de la misma forma que los mejores arquitectos “emplazan” sus edificios, es decir, que tienen en cuenta los alrededores y el mismo paisaje donde construirán sus creaciones, los emprendedores deben articularse con el ecosistema empresarial donde crearán su proyecto.

Trabajar sin tener en cuenta el entorno o tratar de que el entorno cambie solo porque yo lo pienso así, nos pone en presencia de los 'egosistemas' que son espacios de distorsión donde viven muchos emprendedores que están desconectados de la realidad.

Es cierto que cuando se es innovador uno puede terminar creando ecosistemas completos, por ejemplo cuando se crearon los celulares, o las tablets o las aplicaciones para dispositivos móviles, pero si cuando se diseñan estas cosas no se tiene en cuenta que deberán ser parte de los modelos de negocio de otras personas, es muy probable que no prosperen.

Una de las indicaciones que les doy a mis emprendedores es la de “fijarse cómo aparece uno en el modelo de negocios de sus asociados clave”. Debemos recordar que al ser parte de un ecosistema, si nuestro proyecto apoya por medio de su propuesta de valor la propuesta de otros, esos otros querrán que nuestra startup triunfe.

Dije en un artículo anterior en este mismo medio, que no es el más fuerte el que sobrevive, sino el mejor adaptado: este es el que mejor entiende su ecosistema; así que bájese de su 'egosistema' que normalmente está solo en su cabeza y mejor ocupe su lugar en el verdadero ecosistema. Le aseguro que en el segundo es donde están los clientes verdaderos y los asociados clave que lo pueden apoyar.

La próxima semana hablaremos de la estructura de costos, que no es más que todo aquello que sustenta la ejecución de nuestro modelo de negocio.