Nueve cosas que debes dejar de hacer si quieres tener tiempo

Debes saber priorizar. Haz una lista y comienza por aquello que es urgente. Shutterstock

Uno de los casos más frecuentes de consulta en coaching es el del logro de nuevos objetivos. Una vez que se arma ese plan, lo que sigue es administrar la agenda diaria.

Cuando las personas inician un proceso de cambio tienen la expectativa de que eso será un proceso rápido, y comienzan a ponerse anciosas, a dejar de ver el día a día para mirar hacia un futuro que solo existirá, si pones foco en ese día, paso a paso.

¿Cuáles son aquellas cosas que debes dejar de hacer si quieres tener más tiempo?

Deja de discutir: Está comprobado que no podemos cambiar a las personas, el único dominio que tenemos es sobre nosotros mismos. De modo que, entablar una discución es significado de que quiero modificar lo que el otro piensa. La otra persona sólo cambiará si quiere y suele pasar que el otro cambia como respuesta a nuestro propio cambio. Así que antes de discutir piensa: sirve de algo este tiempo? Reemplaza la discución por sólo aportar tu punto de vista y suelta la expectativa por lo que la otra persona haga o diga.

Tratar de complacer a todo el mundo: Hay tantos ADNs como personas hay en este mundo. En serio piensas que puedes estar bien y de acuerdo con cuanta personas interactúe contigo? Nunca vas a gustarle a todo el mundo así como a ti tampoco te cae bien todo el mundo. Lo que puedes hacer es aceptar a las personas como son y ser como tu quieres ser.

No saber priorizar: Haz una lista y comienza por aquello que es urgente. Lo que no lo sea, lo colocas en la agenda para dedicar unas horas en un día de la semana. Siempre deja en tu agenda diaria espacio para hacer pausas, es decir, deja espacio para ti.

Esperar a comenzar algo hasta tener inspiración: Decía Picasso, “La inspiración debe encontrarte trabajando” Deja de esperar el día D, el día ideal, cuando vayas de vacaciones, cuando salgas, cuando sea sábado. Haz algo que te guste, y la inspiración te encontrará.

Preocuparte por la opinión de los demás: Bastante tenemos con nuestra propia opinión sobre nosotros mismos, como para ocuparnos además de lo que otros puedan o no pensar de nosotros. Recuerda: tenemos casi 80.000 pensamientos diarios, el 70% del diálogo diario que tenemos con nosotros es negativo. Concéntrate en tus propios pensamientos y suelta lo demás.

Compararte con otras personas: Como decía antes, cada persona tiene su ADN, y su historia personal. Si te comparas, te pierdes la posibilidad de poner foco en descubrir cuál es tu propio potencial e ir por él. Deja de mirar al otro sólo para hablarte de lo poco que vales o lo lejso que estás. Si vas a mirarlo que sea para tomar algo como modelo porque te gusta o admiras.

Tener miedo a fracasar: El fracaso es parte del camino, sólo es una palabra que tiene una connotación negativa. Ten en cuenta levantarte pronto cuando fracases, date ese permiso. Todos fracasamos.

Repetir los mismos errores del pasado. Aprende de lo que te salió mal. Somos nuestros mejores maestros. Equivócate en otra cosa. Y así seguirás adquieriendo experiencia.

No saber poner límites. Cuando dices que si a todo el mundo te estás diciendo que no a ti, aprende a priorizar los si. Dí más sí para ti y tu círculo más cercano. Seguro hay más, te propongo que comiences por prestar atención a estos y luego me cuentas! Buena semana!

Paula Cabalén @paulacabalen

Coach de Vida y Negocios

Consultora. Conferencista.