Guitarrista de Cabeza de Martillo rinde tributo a Rubén Blades en su lanzamiento como solista

El guitarrista de la reconocida banda Cabeza de Martillo, Eric Pinzón, rinde homenaje a Rubén Blades con el lanzamiento de la canción 'Blades', en su primer álbum como solista 'The Gospel of Chaos', un popurrí que incluye fragmentos de canciones como 'Pedro Navaja', 'Decisiones', 'Amor y control', 'El cantante' y otras melodías del artista panameño.

“Como panameño siempre he tenido mucho respeto por el talento, la música y la trayectoria de Rubén Blades. A pesar de ser roquero y metalero siempre he tenido la mente abierta para escuchar otros géneros y me pareció interesante hacer un tema instrumental que rindiera tributo a la música de Rubén”, explicó Pinzón a La Estrella de Panamá.

El guitarrista destacó que este es el primer homenaje con sonidos roqueros que se le hace al autor de 'Patria'. “Rubén Blades representa el músico panameño que más lejos ha llevado su música y nuestra bandera a nivel mundial. Tiene una carrera impecable y ha sido influencia e inspiración de músicos de todo el planeta. Para mí es un músico que interpreta el género salsa, pero con espíritu roquero de rebeldía y mensajes con profundidad e inteligencia”.

Salsa y 'rock', ¿la mezcla perfecta?

Para el artista, la mezcla entre estos géneros no fue impedimento para crear una buena melodía. “Considero que la buena música es buena música y en este caso la música de Rubén se tradujo muy fácil a lo que hago; el reto era hacer que las secciones fueran reconocibles por aquellos que no escuchan rock. Tratar de que la guitarra fuera como la voz de Rubén cantando esos temas, claro con técnica de rock y metal”.

Un álbum cargado de críticas sociales

'The Gospel of Chaos' cuenta con ocho canciones enérgicas contra las injusticias sociales, entre ellas 'The Conspiracy' basada en la conspiración de las corporaciones por la pandemia para lucrar. Otra canción homónima del nombre del álbum critica “cómo la religión ha manipulado a las masas para que se cometan actos en contra de la humanidad”.

'New World Disorder' como un “concepto del nuevo orden mundial haciendo un juego de palabras para reemplazar orden por desorden, ya que es lo que estamos viviendo en estos tiempos”, añadió.

Por otro lado, 'Resilient Soul' se realizó bajo la inspiración de aquellas personas que a pesar de su discapacidad –sea física o mental– siguen luchando y proponiéndose metas en la vida.

'Braveheart', detalla Pinzón, fue trabajada “en la música celta y en la que imito el sonido de las gaitas con la guitarra”. También la melodía 'Burning Waters' inspirada en la contaminación de nuestros mares y en cómo estamos acabando con nuestro planeta.

Otro homenaje se incluye en el disco, una canción para su padre y hermanos (fallecidos) llamados Raúl Ignacio Pinzón, 'R.I.P' por sus siglas en inglés. “Incluido, también Ricardo Isaza 'Peluca' que fue mi compañero de banda en Cabeza de Martillo por muchos años”.

El equipo artístico de The Gospel of Chaos lo integran Rafael González en el bajo, teclados, composición y producción; Giorgos Matzidis en la batería; Ernesto Schnack en la mezcla y masterización. Y la portada fue elaborada por Jaime Armstrong.

Un artista en constante evolución

La idea de ser solista nació durante la pandemia, comentó Pinzón al ser invitado a ser parte del grupo Livefromhome que reunió a guitarristas de toda Hispanoamérica, de la talla de Hugo Loyo, guitarrista de Gloria Trevi; Pablo Soler, Tren Loco de Servio Berdichevsky, entre otros exponentes de la industria musical.

“Este grupo hacía shows virtuales semanales en los que cada semana diferentes guitarristas promocionaban su música. Al no tener música instrumental solista, inicié la composición de mis temas con el apoyo del bajista de Cabeza de Martillo, Rafael González alias 'Pepo', lancé varios sencillos y luego al tener ocho temas decidí lanzar el disco llamado The Gospel of Chaos”, detalló.

Un artista autodidacta

Eric Raúl Pinzón comentó que sus inicios en este arte fueron a los 15 años con el redoblante en el colegio. “Luego de aprender un par de acordes con mi amigo del colegio, me enfoqué en ser autodidacta; en esos tiempos no había ni internet ni Youtube, por lo que no era fácil encontrar algún profesor que me quisiera enseñar lo que quería aprender. Me inscribí en el Conservatorio Nacional, pero fue una experiencia frustrante porque la profesora de solfeo casi nunca llegaba a tiempo o no llegaba, y el profesor de guitarra como vio que ya yo tocaba, me sugirió hacer un grupo de serenatas con él... (risas) así que mejor seguí mi camino de ser autodidacta”, narró el artista metalero.

Su ingreso formal al 'rock' nacional

El comienzo formal en la industria musical comienza con Cabeza de Martillo, en 1986, con el nombre de Hammerhead como un proyecto para hacer covers de bandas como Metallica, Exodus, Slayer. “Y luego integro los primeros temas que compuse, tales como 'El verdugo', 'Nazi', entre otros. En el año 1996 empieza el nombre Cabeza de Martillo, ya que al firmar un contrato con Sony Music Latinoamérica para el lanzamiento del primer disco llamado 'Invasión' y las canciones eran en español, se tradujo el nombre de Hammerhead a Cabeza de Martillo”.

Sobre sus próximos proyectos, Pinzón señaló que tiene programadas presentaciones y talleres de guitarra en Panamá; además de invitaciones para realizar conciertos como solista en Colombia, Costa Rica, Ecuador, España y otros países.