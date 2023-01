Este martes, el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos inauguró la exhibición fotográfica 'Holos-Kaustos: Cuando quemaron -casi- todo', una iniciativa en colaboración con la Fundación Emet y el Comité Venezolano Yad Vashem.

Esta exposición, producida por el fotógrafo Diego Cedeño es una memoria visual de las ruinas de Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de concentración y exterminio nazi de la historia, durante la Segunda Guerra Mundial, ubicado en Polonia.

Además de fotografías, la exhibición cuenta con videos testimoniales de las víctimas sobrevivientes, que actualmente residen en Venezuela y Panamá.

“Es un evento que se debe recordar a lo largo de la historia por el dolor que causó, las vidas que marcó y la alteración que provocó en la humanidad", reflexionó el fotógrafo Diego Cedeño, durante su discurso previo a la apertura de la muestra.

"Que se convierta en grito el silencio de las paredes de lo que hoy queda de los campos de concentración. Que quienes sobrevivieron no se vayan sin la justicia, la reparación, el abrazo. Que no sea nunca negado. Y que no suceda nunca más. Este es mi intento”, remarcó.

El presidente del comité venezolano de Yad Vashem, Tomas Osers también asistió al evento como invitado especial. Sus padres fueron víctimas de la Segunda Guerra Mundial y la matanza en los campos de exterminio y para la exhibición, brindaron el único vaso que se les daba al entrar al lugar -utilizado para su alimentación-, el cual se encuentra presente en el museo.

“Este evento al que asistimos el día de hoy es de suma importancia, ya que permite recordar y contar testimonios de todo lo traumático que las víctimas vivieron en los campos de concentración. Por ley de vida, estas personas nos van a dejar pero sus palabras nos quedarán para siempre y nos permitirán estar alertas para que eventos como este, no vuelvan a ocurrir”, dijo Osers.

Itai Bardov, embajador de Israel en Panamá, también estuvo presente en la inauguración y agregó que “las memorias de cada una de las víctimas, las llevamos grabadas en nuestros corazones. La sangre derramada por los judíos asesinados nos compromete a nunca más permitir que un hecho tan atroz vuelva a ocurrir en ninguna parte del mundo contra cualquier grupo por su raza, etnia, creencias religiosas, sexo, u opiniones”.

La exhibición estará disponible a todo público hasta el 24 de febrero, en el Museo de la Libertad y Derechos Humanos.