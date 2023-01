OIT: recuperación laboral llegará hasta 2024

El último informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo sobre el estado del mercado laboral global, no es muy optimista sobre la recuperación que la tasa de empleo pueda tener este año

América Latina y el Caribe experimentará un crecimiento de empleo en 2023. Shutterstock

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) no considera que el mercado laboral internacional se vaya a recuperar este año, así lo dio a conocer en su informe titulado 'Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2023', en el que plantean que las secuelas de covid-19 y las tensiones geopolíticas afectarán el desarrollo del empleo, en el mundo.

“Las nuevas tensiones geopolíticas, el conflicto de Ucrania, una recuperación desigual tras la pandemia y la obstrucción de las cadenas de suministro han creado las condiciones propias de un episodio de estanflación”, detalla el documento.

En 2022, el déficit mundial de empleo ascendió a 473 millones de personas, lo que corresponde a una tasa de incidencia de déficit de empleo del 12,3%, detalla la OIT. Esto se traduce en que existen 205 millones de personas desempleadas en el mundo y 268 millones que, aunque no tienen empleo, no forman parte de la “población activa”, porque no cumplen los requisitos para inscribirse en la categoría de desempleados.

Este déficit de desempleo afecta principalmente a las mujeres (15,0%) frente a los hombres (10,5%), aunque ambos géneros presentan tasas de desempleo elevadas, situación que afecta de forma directa su nivel de vida, pues en 2022 el número de trabajadores que vivían en extrema pobreza (menos de $1,90 por día), era de 214 millones, lo que abarca el 6,4% de las personas empleadas, a nivel global.

La recuperación del mercado laboral en 2023 se ve afectada por las tensiones geopolíticas. Aris Martínez | La Estrella de Panamá.

Si medimos la tasa de actividad laboral en 2022, el documento plantea que los jóvenes y las mujeres son los principales perjudicados, con un 47,4% en mujeres y un 72,3% en hombres. Quiere decir que por cada hombre inactivo en el mundo, hay dos mujeres. Mientras que, en jóvenes, se establece que los trabajadores entre los 15 a 24 años tienen “graves dificultades para conseguir un empleo decente”. Su tasa de desempleo es tres veces más elevada que la de los adultos y más de uno de cada cinco jóvenes (23,5%) ni trabaja ni estudia.

Estas elevadas tasas de desempleo se deben, entre otras cosas, al “desánimo por la falta de oportunidades de empleo decente”, la disponibilidad de los que buscan trabajo para aceptar puestos anunciados con poca antelación y a las responsabilidades personales y familiares.

El empleo en el mundo

La región de América Latina y el Caribe experimentará un crecimiento de empleo en 2023, en torno a 1%, dejándola por debajo de África y los Estados árabes, que tendrán un 3%.

En América del Norte, el empleo no crecerá este año y el desempleo repuntará. Mientras que en Europa y Asia central habrá una disminución de la población activa.

“A pesar de las tendencias de los principales indicadores del mercado de trabajo, cada región tendrá que seguir afrontando diversos déficits de trabajo decente que probablemente empeorarán como reacción ante las condiciones económicas mundiales y los problemas a largo plazo, en particular el cambio climático”, dice el informe.

El impacto de las crisis

Las tensiones geopolíticas, como el conflicto de Ucrania, y las secuelas de la pandemia de covid-19 han generado una subida en los precios, ocasionada por la perturbación de la oferta y la demanda, ocasionando una “grave escasez de suministros y suscitando incertidumbre”.

Esta situación se traduce en el desmejoramiento progresivo del poder adquisitivo de las personas y la elevación del costo de la vida. Esto puede llevar a las economías dominantes a implementar políticas enfocadas en resolver sus problemas internos, sin considerar las consecuencias que esto puede ocasionar en las economías emergentes.

Otro elemento, producto de estas crisis, es la reducción de las ofertas de empleo, que se ve evidenciado en las previsiones que la OIT tiene para el crecimiento del empleo mundial, este año (1,0%), frente al (2,3%) que creció en 2022. Y para 2024 no se tiene prevista una mejora importante (1,1%).

Aun así, los indicadores señalan que el desempleo no aumentará de forma alarmante este año. Se estima que 2023 cerrará con unos 3 millones de desempleados adicionales, lo que dejaría la cifra de desempleo en 208 millones.

Informalidad laboral

Para finales del año pasado, 2.000 millones de trabajadores tenían un empleo informal, una problemática que se había logrado reducir 5 puntos entre 2004 y 2019, pero que luego de la pandemia ha incrementado, puesto que la recuperación de empleo tras la covid-19 es principalmente impulsada por la informalidad laboral.

El inconveniente de esto, según la entidad, es que “los empleos informales ofrecen muchas menos oportunidades de acceso a los sistemas de protección social que sus equivalentes formales”. Afirmación que es sostenida por los datos, dado que solo el 47% de la población está cubierta, al menos, por una prestación social, lo que deja a 4.000 millones de personas sin esta protección.

Otros elementos planteados en el informe son la relevancia que tiene el crecimiento de la productividad este año, los riesgos que tiene 2023 de pasar por una contracción económica y la fragmentación del escenario político internacional.