Pensar en 2022 es obligatorio

Analizar los errores y fracasos del pasado nos permite aprender y crecer. Shutterstock

He pasado la mayor parte de mi vida profesional en el campo empresarial. He trabajado prácticamente en todos los trabajos en el negocio: mercadeo, operaciones, gerencia, finanzas, entre otros. Trabajé en varias transnacionales, hasta renunciar a todo; y con ello, sentir en diversas ocasiones lo que es caer en picada, sentir caos emocional, e incluso sentir que mi carrera había terminado.

Pasar la página del pasado es primordial para diseñar un futuro mejor. Si queremos vivir nuestro mejor año en 2023, necesitamos aprovechar el poder de pensar hacia atrás para nosotros mismos; ya que no podemos poner fin al pasado hasta que reconozcamos lo que ya hemos experimentado, como dice una frase: “Una experiencia no está completa hasta que es recordada”.

Pensar hacia atrás nos permite aprender y crecer, no podemos ignorar los errores y fracasos de 2022, o simplemente desear que se aleje. Cualquier cosa que hayamos experimentado en los 12 últimos meses, o incluso en años anteriores, debemos abordarla. Si intentamos ignorarlo, simplemente regresará.

No estoy hablando de traumas graves, ya que muchos de nosotros hemos soportado algunas sacudidas muy reales, incluso catástrofes; quizá perdiste un matrimonio o perdiste un ser querido, hubo una enfermedad, un accidente, o la pérdida de un negocio.

Lo que intento explicar es que después de un acontecimiento, la meta es entender lo que sucedió, por qué sucedió, y cómo puede mejorar. Para ello te comparto estos consejos para que aprendas de 2022, y escales de la mejor manera el año 2023.

- Decreta lo que querrías que sucediera. Comienza preguntándote cómo veías el año 2022, cuáles eran tus planes, tus sueños y tus metas.

- Reconoce lo que sucedió. Hay una distancia entre tu deseo y la realidad actual, a veces debido a que algunos recuerdos pueden ser dolorosos, es tentador ignorarlos. El propósito es no intentar cambiar el pasado, sino arrojar luz sobre tu presente. Por ejemplo, si no fuiste reconocido en tu trabajo, seguramente puede arrojar algo de luz, que estás en el lugar equivocado.

- Aprende de la experiencia. La única manera de crecer es aprender de las experiencias, ya que quienes no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo. El progreso depende de la memoria.

- Ajusta tu posición. Si hay algo en tus creencias y accionar que contribuyeron a la brecha entre lo que querías que sucediera y lo que realmente sucedió, algo tiene que cambiar. Si yo no hubiese ajustado mi enfoque como resultado de renunciar a la transnacional para iniciarme como empresario, hace ya varios años, no habría servido de nada, me habría encontrado en la misma situación una y otra vez. Recuerda siempre que la razón por la cual la mayoría de las personas no alcanza sus metas, es porque “no las definen”. No permitas que eso te suceda.

¡Hasta la próxima, guerrero, guerrera!