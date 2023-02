EGOT, los cuatro premios más importantes del entretenimiento

Viola Davis, actriz afroamericana EGOT. EFE

¿Qué se necesita para consagrarse como parte del santo grial del entretenimiento? Un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony. Son pocos los artistas que cuentan con estos cuatro galardones, considerados el grand slam de la industria del espectáculo.

La última adición a esta lista es la actriz afroamericana, Viola Davis, quien obtuvo recientemente este título después de recibir el reconocimiento de Mejor audiolibro, narración y grabación de narración en la sexagésima quinta entrega de los Grammys con su audiolibro, Finding Me.

“Escribí este libro para honrar a la Viola de seis años. Honrar su vida, su alegría, sus traumas y ha sido un gran recorrido, ¡ahora soy EGOT!”, dijo la estrella en su discurso de aceptación en los Grammys.

Davis es la tercera mujer negra en obtener este estatus, precedida solamente por Jennifer Hudson y Whoopi Goldberg.

El Emmy, el Grammy, el Óscar y el Tony son considerados el 'grand slam' del entretenimiento. Portable Press

La actriz demoró 20 años en conseguir los tres premios, ya que primero logró conseguir el Tony en 2001, el Emmy en 2015, el Óscar en 2017, y el último lo obtuvo este año.

Además de Viola Davis, existen 17 personalidades del entretenimiento que han logrado este reconocimiento, incluyendo a las actrices Audrey Hepburn y Rita Moreno; los compositores John Legend, Alan Menken y Andrew Lloyd Webber y los cineastas Mel Brooks, Mike Nichols y Scott Rudin.

Artistas como Liza Minnelli, Earl Jones y Barbra Streisand también son considerados EGOT a pesar de recibir los premios fuera de competición o de forma honorífica.

Por otro lado, el compositor estadounidense, Robert López, es hasta ahora la única persona con dos EGOT, al tener dos Emmys, dos Grammys, dos Óscars y dos Tonys.

¿De dónde viene?

El acrónimo EGOT fue creado por el actor Philip Michael Tomas, quien se hizo conocido por su papel de Ricardo Tubbs en la serie de policías, Miami Vice.

Gracias a la fama instantánea que ganó con la serie, comentó su anhelo de lograr un EGOT en el periodo de cinco años.

A pesar de su deseo, luego de finalizar Miami Vice no logró papeles principales en otras producciones debido a decisiones personales y poco a poco se desvaneció. Actualmente se desempeña como actor de doblaje de diferentes videojuegos como Grand Theft Auto, sin embargo su legado sigue vivo.

Los próximos

Además de la nueva ganadora del título EGOT, decenas de celebridades están a un solo galardón de conseguir el mismo estatus, entre estos se encuentran Frank Sinatra, Kate Winslet, Adele y Eminem, quienes no tienen un Tony; Al Pacino y Oprah Winfrey, ya que aún no son ganadores del Grammy; Elton John, quien aún no tiene un Emmy al igual que Cindy Luper, Hugh Jackman, Lin-Manuel Miranda, Ben Platt y Billy Porter, que todavía no han conseguido el Óscar.