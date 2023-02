'De viajes e inventarios', vivencias plasmadas en la literatura

Ruth Escamilla Monroy, escritora. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Cuentos que invitan al lector a redescubrirse componen la obra 'De viajes e inventarios' de la escritora mexicana Ruth Escamilla Monroy, quien visitó Panamá para participar en el Día Cultural organizado por la Alianza Literaria de Panamá (ALP) en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero.

“El libro tiene 25 cuentos y relatos que tienen como eje central el asunto del viaje, pero no entendido como un desplazamiento de un lugar a otro, sino en un concepto más amplio de viaje, como una situación interior imaginaria, un cambio de vida, un trayecto en un tren, en un autobús público”, comentó la escritora a La Estrella de Panamá.

Las historias están creadas a partir de varias fuentes de inspiración, “la literatura está relacionada con la vida y con otras fuentes de estímulo, algunos son resultados de talleres de cuentos donde participé, en los que teníamos que cumplir un reto y estos cuentos tuvieron esa inspiración”, reveló Escamilla Monroy.

Comparte que otros cuentos están relacionados con su gusto por el viaje, “a lo mejor tienen algún elemento de realidad, pero al volverse cuento, pues son ficciones, ya cambia la realidad de lo que ocurrió. También, algunos están relacionados con la literatura, con obras que yo he leído, que me gustan, que tienen que ver con el arte, con referencias a la danza, a la música o al teatro y de ahí también me surgieron historias para contar cuentos”.

Libro 'De viajes e inventarios' Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

La escritora nació en Guadalajara, Jalisco. En 2019, publicó el poemario En la punta de la lengua (Ediciones el viaje). Ha participado con cuento, poesía y reseña en diversas compilaciones, revistas y suplementos culturales.

Tres de sus crónicas de viaje fueron seleccionadas para formar parte de antologías editadas en España. Fue integrante de talleres literarios impartidos por autores como Roberto Villa, Guillermo Samperio, Berónica Palacios, Dante Alejandro Velázquez, Gabriela Torres Cuerva, Ernesto Lumbreras y Marco Antonio Gabriel.

Colabora en la conducción de El viaje radial, programa de difusión de la literatura a través de internet. Ha intervenido en eventos de música y poesía. “Ha leído en encuentros de poetas organizados en Jalisco y Estado de México”, asegura..

Fue autora invitada en la lunada poética y artística del Círculo literario internacional Arymex en Santa Ana, California. Es profesora de lengua, literatura, español como lengua extranjera y dirige el taller de cuento “Una provocación a la escritura”.

El contacto con la patria

“Empecé a participar en talleres de cuentos en el 2003. Participé en un concurso y uno de mis cuentos quedó entre la selección de los finalistas, eso me dio mucha motivación y me metí a los talleres, al final hacíamos un libro colectivo y me dio mucho gusto ver mis palabras y las de mis compañeros ahí reunidas”, contó la escritora sobre sus inicios.

Luego, colaboró en una revista literaria; se dedicaba a reseñar otros libros, “pero yo no publicaba nada mío porque estaba estudiando letras, cuando estaba en la maestría fue que empecé a tomar los talleres de cuento. Después de estudiar me fui a nuevos talleres y retomé la escritura de cuentos”.

“Estuve un año viviendo fuera de México y el lenguaje, el español fue como mi casa. Era maestra de español en China y el lenguaje se volvió mi contacto con la patria. Escribí muchos poemas, leía poesía y regresando a México hice el libro de poemas. Me gustó la experiencia de publicar un libro y decidí hacer una compilación de mis cuentos”, comentó la autora.

Escamilla compartió que luego de la experiencia de salir del país tenía mucho que compartir, a partir de allí se tomó más en serio la escritura. Actualmente, es maestra de español en México e imparte talleres de cuento, “estoy muy cerca de la escritura, pero no es a lo único que me dedico”.

Durante su participación en el Día Cultural realizado en la Biblioteca Nacional, aparte de presentar su libro, estuvo en el conversatorio 'Promoción de la lectura a través de la web 2.0', en el que compartió con la investigadora y escritora mexicana, Silvia Quezada y la escritora panameña Sonia Ehlers.