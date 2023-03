Mayín, testigo de nuestra historia

La historia de Panamá ha tenido la suerte de poder convocar como testigo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, hasta el final de su vida, a la incomparable Mayin Correa.

En las 396 páginas de su libro, al que, con toda autoridad tituló Testigo de la Historia, esta dinámica mujer puso en blanco y negro gran parte de su vida. De seguro guarda otros interesantes capítulos para una segunda parte.

En este libro describe con cariño todo el poder y la ternura de la unión familiar. Comparte con sana complacencia sus sueños y pesadillas. Nos permite ver de cerca su vida amorosa, fragorosa, melancólica, una montaña rusa de sentimientos, tal como tenía que ser con Mayin, mujer ardorosa que vive todos los niveles del amor sin tapujos. Aquí podemos recorrer su interesante saga. Su difícil comienzo de maestra; la suerte (¿por qué llamamos “suerte” a lo que fue trabajo y esfuerzo constante?) en sus inicios en la prensa y la televisión. Algo tenían que ver en esta mujer, quienes confiaron en sus capacidades y no quedaron defraudados.

Su carácter y su amor a la patria, la empujaron a la política. Fue algo bueno que le sucedió a Panamá. Mayin es de las pocas aves políticas que han pasado ese pantano sin ensuciarse el plumaje. El lector puede sentir su pasión por Panamá cuando relata su regreso al terruño tras la caída del general Noriega. Conmovida hasta las lágrimas, se despide de Miami, el nido-asilo donde continuó su lucha política contra el régimen dictatorial. Compartimos con ella esa inconmensurable alegría de la vuelta a la patria. El recibimiento apoteósico y sus conmovedoras palabras de agradecimiento: “Esta Panamá, es para mí el paraíso” Quiso seguir hablando, pero únicamente le salía: “Esto es el Paraíso”.

¿Quieren vivir formidables aventuras?: paseen con Mayin alrededor del mundo. ¿Quieren una lista de sus obras?... ¡Diablos! Comerían mucho papel. De todas maneras, el libro captura y nos da una muestra de lo que una alcaldesa puede hacer si tiene el “pep” y la visión de una Mayin llena de cuerda.

¿Que si tiene humor Mayin? Lo tiene para todo. Este es un libro de sentimientos puros, legítimos: lágrimas, risas, insultos, confesiones, dramas, burundangas, personajes teatrales y súper teatrales (los políticos) se lucen en este libro. Se pasan las de Caín y también de los bienaventurados. Mayin lo recorre todo. Se ríe de las caricaturas y desde una sabia óptica las toma como homenaje.

Ahora sí que acabé de conocer a Mayin .Pero a la que nunca olvidaré es a aquella flaca elástica, de curvas sinuosas con ojos de chispa y reto que cuando volví de un viaje al Chucunaque en Darién, más allá de Yaviza, más allá de “Rancho Ahogado” o como diría Rómulo Gallegos, “más allá que dé más nunca”. donde nuestro remolcador llevó equipo de perforación petrolera (y donde los perforadores expertos de Boca de Ceniza nos confirmaron la presencia de valioso yacimiento); ella me esperaba con un regalo: un jacket que tenía bordado: “Neco, Duende del Chucunaque”. Y como no me iba a quedar así, le compré años después un busto de la exótica Nefertiti (la del cuello largo, largo, cuyo nombre significa “La bella ha llegado”), en la que Mayin parece haber posado para el escultor. ¡Larga vida para ti, Mayin! Quedamos a la espera del segundo tomo.

“Neco” Endara

Ernesto “Neco” Endara es el escritor panameño más premiado, ganador diecisiete veces del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró en diferentes categorías: novela, cuento, dramaturgia y ensayo.

Entre sus obras se encuentran: Cerrado por duelo (1976, cuentos), El fusilado (teatro, 1983) , Tic… Tac (novela, 1992), Ida y vuelta (novela, 2001), Entrevistas al mar, la noche y los fantasmas (poesía, 2001), La ciudad redonda (teatro, 2005), Panamá Split (novela, 2015).