Teresita Yániz de Arias: 'No es un libro de historia, tampoco de bochinches

Portada del libro 'A la luz de mis memorias'. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

A la hora señalada en la invitación, el salón destinado a la presentación de A la luz de mis memorias, de Teresita Yániz de Arias rebosaba de actividad. Los invitados ya ocupaban más de la mitad de las sillas dispuestas; algunos aprovechaban par adquirir el libro, otros saboreaban un refrescante mojito cubano y en gran mayoría, conversaban con sus vecinos de asiento sobre los más recientes hechos, incluyendo, claro está, la política.

Precandidatos de diversos partidos, personalidades de la vida pública y un firme acompañamiento de reconocidas mujeres que se dedicaron -o todavía lo hacen- a la actividad política no iban a pasar el tema por alto.

Pasaron pocos minutos para que el salón completara casi por completo su capacidad. Media hora después -exactamente- daba inicio la presentación de la esperada publicación.

El primer orador fue el Dr. Omar Jaén Suárez. destacando inicialmente que hace ya 10 años había tenido la oportunidad de presentar el libro escrito por Julio Bermúdez Valdés sobre Ricardo Arias Calderón, esposo de Yániz de Arias.

Leonor Calderón fue una de las oradoras en la velada. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

“Trataré, en pocas palabras, de referirme a su autora y sus motivaciones para regalarnos una obra impactante de 560 páginas con datos muy documentados, ricamente ilustrada, que es compendio de lo fundamental de su vida. Lo hace con su propia voz, en una de las memorias locales mejor escritas y editadas que he leído, con un lenguaje personal como si estuviera conversando en la intimidad con cada uno de sus lectores”, inició.

Jaén Suárez destacó las “fuertes convicciones y compromisos personales, familiares, políticos y sociales de la autora y su cosencuente realidad existencial: “haber sufrido por toscas dictaduras, revoluciones sangrientas, graves peligros, persecuciones, exilios escogidos y forzados, ataques arteros y comportamientos zafios”.

Su salida de Cuba, su llegada a Panamá, momentos marcados por complejas revoluciones. Su vida junto a Ricardo Arias Calderón, con quien vivió exilios y persecución; su lucha para conseguir “una esmerada agenda de progreso social, especialmente para los niños y las mujeres”.

Jaén terminó recomendando la lectura de este libro, “una obra que dice mucho sobre aspectos relevantes de nuestro pasado político y social en los últimos sesenta años, pero que también contribuye a reforzar la toma de conciencia de los panameños frente a nuestro porvenir incierto y para forjarnos, si realmente lo deseamos y luchamos con vigor en todos los ámbitos, un verdadero futuro”.

Teresita Yániz de Arias, autora de 'A la luz de mis memorias FotógrafoLa Estrella de Panamá

La segunda oradora de la noche fue Leonor Calderón, quien consideró un gran honor haber sido invitada a dirigir unas palabras en esta ocasión pues “además de ser [las memorias] en muchas partes algo íntimo y personal, es un maravilloso aporte al conocimiento y la comprensión de alrededor de 50 años de la vida política panameña”.

“La narrativa de Tere es seria, honesta, documentada muy documentada, no es una narrativa impersonal ni imparcial no es aséptica, todo lo contrario. Tiene pasión, fuerza, emoción, sentimientos. Es su historia, es su vida, son sus memorias, pero también la mayoría de sus vivencias sobre todo las vinculadas a la vida pública también son parte de nuestra historia”, afirmó Calderón.

La oradora alabó a Yániz de Arias, porque a pesar de que ella ha sido fiel a sus convicciones y principios, “sus certezas y sus posiciones políticas o ideológicas nunca han sido limitantes para que ella apreciara o incluso estuviese dispuesta a colaborar como efectivamente lo hizo, con quien piensa diferente siempre con respeto y con total disposición de reconocer al otro”.

Sobre la larga y fructífera vida pública de Teresita de Arias, Calderón quiso detenerse en sus grandes objetivos: “sus luchas por las mujeres por la niñez y adolescencia y por las personas menos favorecidas. Cabe resaltar su rol preponderante en la creación de Fundamujer organización sin fines de lucro, en la que trabajó con un importante número de mujeres comprometidas con esta causa y que constituyó por 14 años un referente en el apoyo y orientación a mujeres víctimas de violencia o de precaria situación económica”, recalcó.

Teresita Yániz de Arias en momentos en que se dirigía al público. Esther M. Arjona| La Estrella de Panamá

También se detuvo en su labor como legisladora. “Las leyes por las que peleó y lograron ser aprobadas constituyen hoy día parte importante del andamiaje de protección de mujeres, adolescentes y niños y dejan patente, cuál ha sido siempre su motivación en la política”.

Sin duda, considera Calderón, “ las mujeres políticas tenemos en Teresita un excelente ejemplo de todo lo que se puede lograr desde la política cuando te mueven intereses genuinos por el bien común. Creo que Teresita es como uno de esos seres sentipensantes, que como nos dice Galeano son los que piensan y sienten a la vez. No divorcian la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón y de esos seres, la verdad es que la mayoría somos mujeres”, aseguró.

“A lo largo de toda la obra, deja patente la necesidad imperiosa de alejarse de los prejuicios y los preconceptos a la hora de juzgar a las personas cuando se pueden encontrar coincidencias en los objetivos superiores”, completó Calderón

Llegó el turno de la autora, Teresita Yániz de Arias quien inició con un saludo a la concurrencia:”Queridos amigos”, señalando que todos los presentes fueron personalmente considerados. “Alguien me dijo, 'hay mucha gente diferente'. Y dije, 'bueno, aquí están lo que me quieren o los que yo quiero”.

Sobre el libro, dice, “recoge las memorias que guardo de mi ya larga vida”. Aclaró que “este no es un libro de historia; tampoco es un libro de bochinches. El mismo incluye eventos políticos y sociales que marcaron mi niñez, mi adolescencia y mi vida adulta”.

La autora comentó que empezó a escribir sus memorias por insistencia del Dr. Jaén quien en algún momento le dijo “lo que no se escribe no nexiste”. Y durante la pandemia se dio a la tarea de escribir para que no quedaran esos “huecos” de desconocimiento.

Pero el ejercicio no ha sido sencillo. “Confieso que rememorar muchas de estas cosas a lo largo de la vida, no me ha sido fácil. Hay una nostalgia que sin ser penas siguen lastimando y siguen quedando en el corazón y en la memoria (...) no me fue fácil escribir estas líneas”, admitió.

Y es que su vida ha transcurrido entre los siglos XX y XXI, cargados de muchos descubrimientos y desarrollo científico, pero también de conflictos, guerras mundiales y conflictos sangrientos, luchas que corresponderá a las generaciones jóvenes resolver.

Siguieron agradecimientos, “a quienes están aquí por su amistad, en la mayoría de los casos por no decir que en todos por su ejemplo de vida tanto para mí como para sus familias y sus conciudadanos (...) Muchas gracias por acompañarme y esperemos también que podamos seguir construyendo un país nuevo”, concluyó.