La nueva mirada femenina e hispana que camina por los pasillos de St. Edward's

Montserrat Fuentes estuvo presente en el Hotel Sofitel Legend conversando con antiguos estudiantes de St. Edward's Cedida

Representando un gran hito en la Universidad de St. Edward's ubicada en Austin, Texas (Estados Unidos), Montserrat Fuentes es la primer hispana en ocupar el puesto de presidenta en el alma mater y la segunda mujer presidenta en la historia de la universidad.

Fuentes, oriunda de España, asumió el rol el 1 de julio del 2021 después de una extensa búsqueda a nivel nacional por la Junta Directiva de la universidad quienes seleccionaron a la actual presidente por unanimidad debido a su conocimiento de la educación superior y su compromiso con la justicia social.

“La Dr. Fuentes se dedica a proporcionar becas y enseñanza en el aula de clase mundial, un compromiso insuperable con la diversidad, la equidad y la inclusión, y una visión clara para el futuro de la universidad”, dijo Steve Shadowen octagésimo, presidente de la Junta Directiva y predecesor de Fuentes, según detalla el portal web de la institución. “Ella es la líder adecuada para hacer avanzar a la universidad en el creciente y cambiante estado de Texas y en la dinámica ciudad global de Austin”.

La presidenta asistió al Hotel Sofitel Legend ubicado en Casco Viejo en la Ciudad de Panamá en una visita oficial con el fin de convivir con la gran cantidad de panameños quienes estudiaron en alguna época en la Universidad St. Edward's.

La presidenta de St. Edward's se define como una mujer auténtica quien asume su posición como presidenta con gratitud y responsabilidad. Cedida

Su visita al país también se dio con la intención de visitar varios colegios y conocer a los alumnos quienes cursan actualmente el sexto año de bachiller con el fin de presentar la Universidad St. Edward's y el estilo de vida estudiantil que presenta el alma mater.

En una entrevista con el diario, Fuentes comparte su orgullo al ocupar la posición, los retos que ha tenido que afrontar, y el sentimiento de gratitud y responsabilidad que siente con el cuerpo estudiantil.

¿De qué manera cree que beneficia a los panameños ir a estudiar a Estados Unidos, especialmente en la Universidad de St. Edward´s?

Obtienen la experiencia de estar en una comunidad y un país distinto con un nivel de educación de mucha calidad y un lugar lleno de valores. Siento que eso es lo más importante: estar en un lugar que te permita crecer en valores y tenerlos muy intactos. Aprendemos de respeto, responsabilidad y empatía al igual que preparamos a nuestros estudiantes a formar comunidades de solidaridad.

Fuentes reconoce que los panameños tienen muchos aportes que dar a la cultura estadounidense por las distintas formas de vida. Cedida

Por otra parte, nuestra universidad se encuentra en Austin, Texas la cual es una ciudad de primera clase que brinda muchas oportunidades y la educación que brindamos no es solo en el aula, sino en la comunidad. Logramos que el 100% de nuestros estudiantes tengan pasantías y la oportunidad de poner ese conocimiento en práctica.

¿Qué ventajas o aportes brindan los estudiantes extranjeros a Estados Unidos?

Lo primero es que los panameños al llegar a St. Edward's, son libres desde el primer día. Es una familia, una comunidad y les brinda seguridad y confianza en ellos mismos. La oportunidad que ellos brindan a otras personas con culturas distintas, es la mejor forma de educación y los panameños brindan una nueva perspectiva y forma de vida que nosotros valoramos muchísimo.

¿Qué representa para usted reencontrarse con todos estos estudiantes quienes alguna vez vio caminar por los pasillos de St. Edward´s?

Ellos me generan mucha inspiración. Yo he sido la primera en mi familia quien tuvo la oportunidad de ir a la universidad y estudiar. Estudié en Estados Unidos y las oportunidades de educación me cambiaron la vida. Al ver a todos estos estudiantes que ocuparon un lugar en St. Edward´s, y aquellos quienes esperan ocuparlo, me genera mucha ilusión porque representan nuestro futuro y la oportunidad de tener un mundo mejor.

Usted es la primera presidenta hispana en dirigir St. Edward's y la segunda mujer en liderar la universidad en toda su historia. ¿Qué significa esto para usted? ¿Qué responsabilidad tiene con el 'alma mater' y sus estudiantes?

Esto es un privilegio y un honor pero a su vez, una responsabilidad enorme. La razón por la que hago esto es para inspirar a las personas a mi alrededor y que me vean como un modelo a seguir. Que las personas sepan que sí se puede y es importante que se vean ellos mismos representados. Actualmente, en Texas, el mayor grupo demográfico son los hispanos pero no están representados en cuanto a liderazgo lo cual me genera a mí este sentimiento de responsabilidad en que entiendan que yo soy como ellos. Quiero abrirles las oportunidades del mundo porque son nuestro futuro y deben saber que pertenecen en él y tienen el poder de cambiarlo.

¿Cree qué su nombramiento como presidenta de una universidad abre nuevas puertas para otras mujeres en el mundo?

Claro que sí. Para mujeres, para latinas, y para otras. Es difícil ser la primera porque eres quien vive esta nueva visión y te obliga a cambiar las expectativas o el modo de pensar de todas aquellas personas que vinieron antes que ti y que tienen un pensamiento distinto. Estoy orgullosa de tener este puesto y de la responsabilidad que tengo en hacer esto más fácil para cualquier otra mujer que quiera seguir estos pasos.

¿Cuál fue uno de esos retos que tuvo que vencer al ser la primera mujer hispana en adquirir esta posición?

El tipo de relaciones y responsabilidades son diferentes cuando es una mujer hispana quien está al mando. Yo soy madre, y parte de lo que hago es aceptar las responsabilidades que vienen con ello y mi trabajo. Por un lado, debo llevar a mis hijos al colegio, recogerlos, llevarlos a casa y todas las otras tareas que tengo como madre.

Y por otro lado, están mis responsabilidades como mujer trabajadora que también debo cumplir. Esto fue un reto que tuve que superar y todo se hace con organización y comunicación.

Fue difícil porque nuestra sociedad no está construida de una manera en la que se puede ver a una mujer que trabaja pero también mantiene un hogar entonces se deben romper muchos estereotipos. Tengo mucha ayuda en casa lo cual me facilita las cosas, al igual que una comunidad que poco a poco va aceptando que el mundo está cambiando y que ellos deben cambiar con él.

¿Qué acciones ha tomado como presidente para mejorar la vida estudiantil en St. Edward's y que falta por hacer?

Lo primero es aceptar las distintas identidades que los estudiantes tienen. Las celebramos y somos un centro de apoyo porque les da un espacio de seguridad, inclusión y de bienvenida a individuos que tienen diferentes experiencias y posturas en la vida.

También me aseguro que mis estudiantes tienen el acceso correcto a las pasantías porque es algo muy importante para ellos. Mi prioridad está puesta también en aquellos quienes son la primera generación en ir a universidades porque quizás no cuentan con el consejo de sus padres para tomar algunas decisiones o para sentirse cómodos. En mi tiempo tuve personas que me ayudaron mucho y quiero proporcionar ese mismo apoyo para ellos.

Usted estudió dos licenciaturas. Una en música y piano y la otra en matemáticas y estadísticas. ¿De qué manera aporta estos conocimientos en su vida diaria?

Creo que hay mucha relación entre las matemáticas y la música. Me gustan los números y tomar datos que me permiten transformarlos en conocimiento. Siguiendo esta linea, la música es rica en matemáticas ya que para entenderla, debes ver fracciones y contar tiempos. Por otra parte, la música para mí es una forma de expresarme y utilizo las dos al expresarme y esto es muy importante cuando tienes una posición de liderazgo.

¿Cuáles considera que son las características que la definen a usted o que más destacan en usted?

El ser auténtica. Soy una mujer de España que nunca imagino que estudiaría o que llegaría hasta donde he llegado. Aprecio cada día por todo lo que me brinda y agradezco que tengo la oportunidad de hacer algo que me llena y que me completa.