Los ricos no lloran, se preparan

Un informe por Bank Julius Baer & Co presenta una nueva realidad para la población pudiente del mundo y su estilo de vida. Shutterstock

Ni por asomo ocurre lo que decía una telenovela de hace medio siglo, titulada 'Los ricos también lloran', al menos en el terreno financiero lo que trasluce es una actitud de serenidad y conciencia ante un mundo que vive en la incertidumbre y la tensión geopolítica.

La entidad de gestión de patrimonio Bank Julius Baer & Co presentó recientemente su informe global sobre la riqueza y estilo de vida 2023 (Global Wealth and Lifestyle Report 2023) que, aunque no es una investigación financiera o de inversión independiente, retrata una realidad del mundo de los más ricos en las 24 ciudades más caras del mundo, y cómo están afrontando la situación.

Julius Baer, de Zúrich, está regulado por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza.

Por segundo año consecutivo aborda la situación financiera de los más ricos, partiendo del parte aguas causado en el planeta por la pandemia de la covid-19, pero en esta ocasión reconoce que “el aumento del costo promedio de nuestro índice de estilo de vida patentado está en línea con las lecturas anteriores”.

Panamá reporta una reactivación económica, lo que supone “la sed de viajes, experiencias y artículos de lujo” con el fin de algún día posicionarse en el informe. Shutterstock

O sea, “los precios de los bienes y servicios Premium siguieron subiendo a sus niveles 'normales' de puntos porcentuales de un dígito medio a alto”.

Antes de 2022 el consumidor acaudalado “tenía que enfrentar el doble de la tasa de inflación del consumidor promedio”.

Recordemos que el informe de 2022 reflejó que la tasa de inflación de los más acaudalados promedió el 7,5%, mientras 2022 se había ubicado en el 1%.

Este año, aunque esperaban un 15% de incremento en ese indicador, el mismo se posicionó en el 6%, tomando como referencia el dólar estadounidense, aunque reconoce que en monedas locales escaló al 13%.

En el continente americano, la atención está puesta en la ciudad de Nueva York como una de las más caras. Redes Sociales

La constante es la incertidumbre geopolítica y del mercado.

Pero la adaptación viene por el estilo de vida y los hábitos de consumo, “para prepararse para futuras crisis”. ¿El resto de la humanidad no puede hacer lo mismo?

En Panamá vemos y leemos que hay reactivación económica, y no es un cliché, si nos miramos en los hábitos de los más ricos, el informe señala que ha resurgido “la sed de viajes, experiencias y artículos de lujo”.

Se reconfirma que “son conscientes de que la salud y el bienestar son esenciales para protegerse a sí mismos y a sus familias en el futuro, así como para apuntalar sus finanzas para enfrentar cualquier adversidad inesperada”.

Por primera vez, la ciudad de Sao Paulo entra en el 'ranking' de las 10 urbes más costosas para vivir. Redes Sociales

La sorpresa es que la ciudad más cara del mundo pasó a ser Singapur (5 en 2022) este año (cuántos en Panamá no sueñan con que se convierta en esa urbe por sus características de prosperidad y disciplina), desplazando a Shangái, que ocupó ese escaño en 2022.

A nivel regional, Asia es la región más cara, Europa, Oriente Medio y África (Emea) se considera la región “más asequible” –desplazando a América de esa clasificación– y el continente americano está “resurgiendo” como más caro, centrado en Nueva York y por primera vez la brasileña Sao Paulo entra en el ranking de las 10 urbes más costosas para vivir.

Pese a todas las situaciones geopolíticas brasileñas, Sao Paulo mantiene su tendencia al alza porque en 2022 había escalado –respecto a 2021– del escaño 21 al 12, por encima de Milán (13), Dubái (14), Bangkok (15) o Barcelona (16).

El reporte apunta al freno que para el consumo de “alta gama” representan los precios de los insumos, como las materias primas.

Este año, el líder de la lista fue Singapur como el lugar con la población más ostentosa en todo el mundo. Redes Sociales

“Los aumentos de precios en los bienes y servicios de primera calidad respaldan el caso de que los consumidores adinerados necesitan lograr un retorno de inversión de un solo dígito alto en términos de dólares estadounidenses para preservar su riqueza”, acota.

A pesar de sus muchos detractores, el dólar estadounidense ha demostrado en los últimos dos años su solidez, a diferencia del yen y el yuan. Es una oportunidad tener esa divisa vigente para atraer inversiones de largo plazo, Panamá puede abocarse a depurar sus falencias para aprovecharla.

En esta oportunidad se incorpora, por segundo año consecutivo, la Encuesta de estilo de vida, que analiza cuantitativamente “los hábitos y sentimientos personales de los individuos de alto patrimonio neto (HNWI, por sus siglas en inglés).

Singapur mandó al segundo lugar a Shanghái (1 en 2022), Hong Kong se colocó de tercero, así que Londres fue desplazada del escaño 2 (2022) al 4, a pesar de que el año pasado el mismo informe consideraba que iba a ser difícil hacerle eso a la City –la realidad dice lo contrario-v aunque es la única capital europea en el ranking de las diez primeras.

En América, la ciudad de Nueva York sube del puesto 11 al 5 y Miami del 18 al 10, pero superada por Sao Paulo que ocupa el noveno escaño. Ciudad de México, puesto 22 en 2022, sube al 21 este año.

Santiago de Chile, recién considerada este año por primera vez, está en el puesto 23.

Tokio, 2 en 2021, cayó al 8 puesto en 2022 y en 2023 fue desplazado al escaño 15, ojo, quiere decir que es menos cara para el estilo de vida de los acaudalados.

El vino, el whisky, los automóviles de lujo, los servicios de vivienda, suites en hoteles, viajes en clase ejecutiva, registraron los más altos incrementos para los ricos.

En 2022 lo que más subió para ellos fue los servicios de abogados y las nuevas tecnologías. Aunque también el whisky, que se considera ya un artículo de colección, y las bicicletas.

Pero el problema raíz es la interrupción de la cadena de suministro, por lo tanto, reconoce que esta situación, junto con la inflación, las fluctuaciones monetarias “significan que todas las industrias, empresas y consumidores están sintiendo los efectos en su poder adquisitivo”.

En pocas palabras, si los acaudalados son conscientes de que para preservar su patrimonio deben cuidar su salud y la del planeta al tomar decisiones de inversión, educarse y ser resilientes a nivel familiar, ¿es posible seguir ese ejemplo para el resto?

No fácil, el mismo informe advierte a los ricos, “esto debe equilibrarse con la brecha decir-hacer” entre la inversión y el consumo.

Nicolas de Skowronski, ejecutivo de la entidad, señalaba en 2022 que los inversores debían tomar medidas para preservar su poder adquisitivo y a largo plazo planear activamente para preservar su riqueza.

No obstante, se reconoce que los hábitos de los ricos son los menos afectados.