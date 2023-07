Distinguen en Estados Unidos a doctor panameño

Este galardón solo lo han obtenido 24 profesionales de la medicina y Moreno es el primer latino en recibirlo. Cedida

El mundo está lleno de satisfacciones, logros, esperanzas, sueños cumplidos y ansias por superarnos. Estos hechos están allí, solo hay que mover las piedras o abrir las conchas para encontrar elementos maravillosos. Mi comportamiento como ser humano lo resumo con esta frase: “¡Quien más reconoce virtudes... tendrá más derecho a criticar!”. Hoy les quiero hablar de alguien especial. De una persona que se fue detrás de quimeras y fantasías y hoy cosecha triunfos concretos. Esta introducción con un poco de esa filosofía pueblerina la hago para describir lo que siento ante la historia que voy a narrar. Hace un par de lustros un encutarrado de la península de Azuero viajó a Estados Unidos a perfeccionar el doctorado en medicina que había obtenido en la Universidad de Panamá. Creo que jamás pasó por su mente el futuro que le deparaba el Todopoderoso.

Viene de una familia donde se respira todo lo que huele a suturas, medicamentos, recetas, operaciones, llantos, alegrías, y todo lo que se conjuga en un hospital. Me refiero al doctor Pablo Moreno Franco, quien hoy es nada menos que el jefe de cuidados intensivos de la prestigiosa clínica Mayo en Florida. Hace poco, a través de su tío Hernando Franco, actual decano de la Facultad de Derecho, supe de la distinción de este médico. En la clínica Mayo se aprobó la creación de un premio para destacar a las personalidades distinguidas de ese centro médico. Se trata del Diamond Award. Este galardón solo lo han obtenido 24 profesionales de la medicina y Pablo Moreno Franco es el primer latino en recibirlo.

Veamos parte de la conversación que sostuve con este panameño que hoy me llena de orgullo. Sobre el reconocimiento expresa: “es un premio de élite otorgado por la Academia de Calidad de Mayo Clinic. A través de este galardón anual, la Academia de Calidad reconoce a un grupo selecto de personas en Mayo Clinic que ha demostrado un compromiso duradero con la promoción y difusión de la mejora de la calidad. Este premio honra a aquellos individuos que encarnan las características de un Fellow Diamante de Calidad, más allá de su posición, título u oficina”. Cuando le pedí que me dijera qué sintió cuando recibió el reconocimiento, lo puso de esta manera: “¡Es como si fuera un jugador de los Yankees de Nueva York y por mi desempeño me exaltan al Salón de la Fama!”.

Pablo Moreno Franco fue distinguido con el premio Diamond Award. Cedida

Cuando tratamos el tema de su carrera profesional destaca: “Sí, me gradué en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá en el año 2003. El motivo que me llevó a ir a Estados Unidos fue mi deseo de ampliar mi formación académica y tener la oportunidad de realizar investigaciones en el campo médico. Durante mi exposición al sistema de salud en Panamá, noté una gran variabilidad en la atención médica entre los hospitales del Ministerio de Salud, del Seguro Social y los privados. Fue durante mi rotación, como estudiante en el Hospital Jackson Memorial en Miami, que adquirí una nueva perspectiva sobre cómo se podría estandarizar la atención médica basada en evidencia. Luego, al realizar mi residencia en medicina interna en los hospitales de Cook County y Rush en Chicago, me di cuenta de que incluso en Estados Unidos existen diferencias significativas en los niveles de atención dependiendo del hospital. Al final, cuando realicé mi subespecialidad en cuidados intensivos en la clínica Mayo, pude aprender cómo el enfoque en la calidad de atención puede cambiar de forma positiva los resultados clínicos y mejorar la experiencia del paciente. Desde entonces me he dedicado a la atención de cuidados intensivos con un enfoque especial en pacientes de trasplante”.

Pablo Moreno Franco tiene en ciernes un objetivo: “mejorar la calidad de la atención médica y promover la medicina basada en evidencia. Mi formación en Estados Unidos me brindó las herramientas y el conocimiento necesario para implementar prácticas de calidad y mejorar los resultados clínicos en beneficio de mis pacientes”.

¿Y qué hace este doctor interiorano en la actualidad? “Ocupo el cargo de jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos en la clínica Mayo en Florida. Es un puesto de gran responsabilidad y liderazgo, en el cual superviso varios equipos de cuidados intensivos que incluyen unidades neurointensivas, intensivos cardiotorácicos para pacientes de trasplante de corazón y pulmón, intensivos quirúrgicos y de trasplante abdominal (hígado y riñón), así como el intensivo de medicina interna”.

Moreno se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá en el año 2003. Cedida

Con un dejo de satisfacción expresa lo importante que es para él atender a pacientes críticos: “Me siento muy orgulloso y satisfecho de poder coordinar la atención de numerosos pacientes críticos y brindarles una amplia gama de tecnologías y, en casos necesarios, la opción de trasplante. Como centro de referencia, recibimos pacientes de diversas partes de Estados Unidos y de muchos otros países, incluyendo varios pacientes de Panamá. El hecho de poder ofrecer atención médica especializada a nivel internacional y colaborar en el cuidado de personas provenientes de diferentes culturas y entornos me llena de satisfacción. Trabajar en un entorno tan diverso y desafiante me permite aprender constantemente, compartir conocimientos con colegas de todo el mundo y brindar atención de vanguardia a aquellos que más lo necesitan. En resumen, desempeñar el rol de jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos en la clínica Mayo es un privilegio y una oportunidad única para marcar la diferencia en la vida de los pacientes críticos. Estoy comprometido con mi labor y con seguir brindando una atención excepcional y de calidad a cada persona que confía en nuestros servicios”.

¿Cómo se escoge al ganador de ese premio a la excelencia médica? “El proceso de selección del premio se lleva a cabo mediante nominaciones de colegas, y un comité revisa los méritos y el currículum del candidato para determinar si su trayectoria cumple con los siguientes criterios: Compromiso demostrado con la visión y educación de mejora de la calidad: Impacto duradero en la mejora de la calidad y educación de calidad en Mayo Clinic, sin estar limitado a la Academia de Calidad o programas de educación formales. Compromiso a lo largo de toda la carrera con la mejora de la calidad en Mayo Clinic. Liderazgo y dedicación sostenidos a la mejora de la calidad más allá de las responsabilidades diarias. Conocimientos y competencias en metodologías y gestión de calidad demostrados mediante la participación en proyectos a nivel de liderazgo, sin estar restringido a los actuales Fellows de Calidad. Cambio sistemático probado o impacto en la calidad en Mayo Clinic que se extiende a través de departamentos, divisiones y/o disciplinas. Mentoría continua para el desarrollo de profesionales de calidad, sin estar limitado a programas de mentorías formales. Liderazgo en calidad que trasciende a Mayo Clinic. Posición en un comité nacional relacionado con la calidad, en mi caso el Comité de Leapfrog que está enfocado en la seguridad del paciente. Participación e influencia en proyectos de mejora de la calidad que demuestren impacto más allá de Mayo Clinic”.

Quien aspire a este reconocimiento debe tener diez o más años de ser colaborador en la clínica Mayo y tener un cargo de relevancia que le permita liderar la mejora de la calidad en ese centro hospitalario.

Realizó su residencia en medicina interna en los hospitales de Cook County y Rush en Chicago. Cedida

Pablo Moreno Franco habla del futuro inmediato: “Nuestra labor se enfocará en ampliar nuestras actividades educativas. Durante los últimos tres años, hemos facilitado rotaciones para médicos y estudiantes de medicina de Panamá, brindándoles la oportunidad de aprender con nosotros. Además, estamos apoyando a aquellos interesados en la investigación, ayudándoles a comprender los detalles para publicar y fortalecer su currículum académico. Somos conscientes de que a nivel internacional las publicaciones son fundamentales para avanzar en el campo científico y para tomar decisiones sobre quiénes deben liderar en sus respectivas áreas. Por lo tanto, seguiremos invirtiendo en ayudar a otros profesionales de Panamá a progresar en sus carreras. Algunos optarán por quedarse, mientras que otros regresarán a Panamá para apoyar y colaborar con nuestros colegas”.

¿En quiénes se inspiró este médico para llegar a ser hoy jefe de cuidados intensivos de la clínica Mayo?: “¡En mi camino hacia el éxito he encontrado inspiración y apoyo de diversas fuentes! En primer lugar, mi familia ha sido una fuente constante de inspiración. Mi abuelo, un dedicado cirujano, fue el médico del pueblo en Las Tablas, donde el hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas lleva su nombre. Su padre, también médico cirujano y diputado, ha sido un modelo en términos de dedicación y compromiso con la profesión médica. Además, en mi familia hay varios profesionales de la salud, incluyendo médicos y odontólogos, los cuales han reforzado mi convicción en la importancia de trabajar arduamente y con integridad. Mi educación en un entorno franciscano también ha desempeñado un papel fundamental en mi desarrollo. En ese ambiente se nos inculcó el valor de servir a los demás y encontrar satisfacción en ayudar a quienes más lo necesitan. A través de la enseñanza franciscana, he aprendido a valorar el impacto positivo que puedo tener en la vida de los demás a través de mi labor médica. Además, he tenido la oportunidad de aprender de numerosos médicos, tanto de mi país como de otras partes del mundo. A lo largo de mi trayecto he recibido valiosas lecciones tanto en la ciencia como en el arte de ejercer la medicina. Estas experiencias y conocimientos compartidos por colegas de diversas latitudes han enriquecido mi perspectiva y han contribuido a mi éxito”.

¿Y qué le dice a esa juventud que aspira a llegar a la cima como usted? “A esa juventud valiente y decidida que se abre paso a pesar de la adversidad envío un mensaje lleno de esperanza y fortaleza. Sé que enfrentar desafíos y superar obstáculos puede resultar abrumador en ocasiones, pero quiero recordarles que cada dificultad es una oportunidad para crecer y demostrar su resiliencia. En este camino hacia el éxito encontrarán barreras que parecen insuperables, críticas que intentarán desalentarlos y momentos de duda en los que se cuestionarán a sí mismos. Pero quiero decirles que la perseverancia y la determinación son sus mayores aliados. No teman a los fracasos, pues son lecciones valiosas que les enseñarán a levantarse con más fuerza. Cada caída es una oportunidad para aprender, adaptarse y mejorar. Recuerden que los grandes logros rara vez llegan sin sacrificio y esfuerzo. No se desanimen por las circunstancias adversas que puedan enfrentar en su entorno. La vida está llena de desafíos, pero son los que les permitirán descubrir su verdadero potencial y fortaleza interior. Mantengan viva la llama de sus sueños y ambiciones, porque son ellos los que los impulsarán a seguir adelante. Sean valientes para perseguir lo que aman y luchen por ello con pasión y dedicación. Esperamos que en nuestro país algún día los méritos pesen más que las cosas políticas. ¡Crean en ustedes mismos y en su potencial ilimitado! No permitan que nada ni nadie les limite. El futuro está en sus manos y estoy seguro de que, a pesar de la adversidad, lograrán grandes cosas”.

Este escrito forma parte de mis principios establecidos en esta frase: “¡Quién más reconoce virtudes, tendrá más derecho a criticar!”. Ha sido un honor encontrar agua en este desierto miserable donde abundan la zozobra, el dolor... el sufrimiento. Hoy, Pablo Moreno Franco nos dice que ¡existe un universo paralelo con los brazos abiertos esperando a quienes tienen hambre de triunfo, éxito, progreso y desarrollo! Solo falta que usted se anime a salir de esos atolladeros que no le permiten ver más allá.