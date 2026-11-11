Operación Escudo deja 20 personas capturadas en San Miguelito por presunto microtráfico

La operación Escudo dejó 20 personas capturadas este miércoles 11 de noviembre en el distrito de San Miguelito, como parte de una serie de acciones contra el microtráfico de drogas que desarrollan las autoridades en diferentes puntos del país.

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, informó que el operativo se ejecutó en los nueve corregimientos del distrito de San Miguelito, mediante un trabajo conjunto entre las fiscalías especializadas en delitos relacionados con drogas del Ministerio Público y la Dirección Nacional Antidroga de la Policía Nacional.

Gómez explicó que esta operación forma parte de la continuidad de otros procedimientos realizados en las distintas provincias de Panamá, dirigidos a combatir las actividades ilícitas vinculadas con la venta de drogas a pequeña escala.

El procurador señaló que estas acciones buscan reducir el microtráfico en las comunidades y recuperar espacios para la sociedad.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa y aporte información que permita a las autoridades avanzar en las investigaciones.

“Su información es clave”, manifestó Gómez, al destacar que las denuncias reciben un manejo confidencial y pueden contribuir a combatir este tipo de delitos.