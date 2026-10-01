Nestlé y la Alcaldía de San Miguelito impulsan nueva fase de ‘Reciclando Ando con MAGGI®’ para fortalecer la gestión de residuos en el distrito

San Miguelito avanza hacia la construcción de un sistema de gestión de residuos con enfoque de circularidad y participación comunitaria. Como aliado de este esfuerzo, Nestlé pone en marcha junto a la Alcaldía una nueva fase de “Reciclando Ando con MAGGI®”, orientada a fortalecer los hábitos de separación, recuperación de materiales reciclables e incentivos para familias del distrito.
La primera entrega de incentivos marca el inicio del programa de fidelización de “Reciclando Ando con MAGGI®”, una iniciativa que combina educación ambiental y participación comunitaria para fortalecer el compromiso de las familias con el reciclaje. A través de este sistema, los hogares participantes acumulan puntos por la recuperación y correcta entrega de un mínimo de 30 libras de material reciclado, promoviendo hábitos sostenibles y una participación activa y constante en el programa. Al alcanzar las metas establecidas, reciben productos Nestlé como reconocimiento a su compromiso y aporte al cuidado del ambiente.
Esta iniciativa cobra especial relevancia frente al desafío que representa la gestión de residuos en Panamá, donde se generan aproximadamente 4,800 toneladas de residuos sólidos al día y menos del 10 % se recicla formalmente.
En San Miguelito, el reto adquiere una dimensión particular: el Plan Operativo y de Supervisión del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos del distrito estima una generación de aproximadamente 382,5 toneladas diarias, equivalente a más de 11,500 toneladas al mes.
En este contexto, la alianza busca contribuir con acciones concretas que acerquen la educación ambiental y las oportunidades de recuperación de materiales a las comunidades. El sistema de incentivos complementa este esfuerzo al reconocer a las familias que se mantienen activas en el programa, fortaleciendo hábitos sostenibles y una cultura de reciclaje a largo plazo.
“Esta nueva fase nos permite acompañar a las comunidades de San Miguelito con herramientas concretas para que el reciclaje sea parte de la vida diaria. Sabemos que los cambios sostenibles se construyen con aliados y, sobre todo, de la mano de los vecinos. Por eso, junto a la Alcaldía, seguimos impulsando espacios de educación ambiental y un sistema de incentivos que reconoce la constancia de las familias participantes, fortaleciendo una cultura de reciclaje y promoviendo hábitos positivos que perduren en el tiempo”, destacó Rodrigo Romera, gerente general de Nestlé Panamá.
Por su parte, Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito, señaló que: “En San Miguelito creemos que transformar nuestro distrito también significa construir una cultura de reciclaje y cuidado del ambiente. Nos llena de satisfacción continuar, por segundo año consecutivo, esta alianza con Nestlé, que nos permite fortalecer el trabajo con nuestras comunidades, promover la participación de las familias y reconocer su compromiso con la recuperación de materiales reciclables. Queremos que estos hábitos se conviertan en parte de la vida diaria de nuestros vecinos y que, juntos, sigamos construyendo un San Miguelito Más Bonito, más limpio y sostenible”.
La puesta en marcha de esta nueva fase reafirma el compromiso compartido de Nestlé y la Alcaldía de San Miguelito con la promoción de la educación ambiental y el reciclaje como herramientas para generar un impacto positivo y duradero en las comunidades del distrito. Esta iniciativa da continuidad al trabajo que ambas organizaciones vienen desarrollando desde 2025 para acercar estos temas a la población.
Estos avances se suman a los resultados alcanzados por el programa Reciclando Ando en su conjunto, contribuyendo a recolectar más de 800 kilogramos de plástico en tiendas y escuelas, recuperar más de 1 tonelada de materiales reciclables e impactar a más de 2,000 personas.
Recientemente, ambas entidades renovaron su colaboración mediante la firma de un acuerdo que establece nuevas líneas de como la implementación de un programa piloto de incentivos por reciclaje, con entrega progresiva de canastas a las familias participantes, actividades de formación para líderes comunitarios, y el desarrollo de “Nescuelita Reciclando Ando” con MAGGI®, que trabajará con 125 estudiantes y docentes de cinco centros educativos de San Miguelito para promover hábitos de reciclaje, sostenibilidad y cuidado del ambiente.
Estas acciones forman parte del trabajo que Nestlé impulsa en Panamá junto a distintos aliados para acercar a consumidores y comunidades para la disposición y recuperación adecuada de residuos. Como resultado de estos esfuerzos, en 2024 y 2025 la compañía alcanzó su meta anual de recuperar 300 toneladas de plástico, cantidad equivalente a más de 11 millones de botellas de Kétchup MAGGI® en su versión de 397 g.
Con “Reciclando Ando con MAGGI®”, Nestlé y la Alcaldía de San Miguelito dan continuidad a una alianza que evoluciona hacia una nueva fase de trabajo, con acciones concretas para fortalecer la educación ambiental, la recuperación de materiales y la participación de las comunidades del distrito.
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