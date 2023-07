La metodología del reportaje contada por Walter Astrada

El fotógrafo Walter Astrada David Solís

Walter Astrada, tres veces ganador del World Press Photo, llegó a Panamá como parte de su viaje para darle la vuelta al mundo mientras documenta los países que va conociendo. El fotoperiodista argentino ha recibido varios premios que lo han catapultado como uno de los mejores en su campo.

El VIII Premio de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, es una de sus últimas distinciones, otorgada en 2007. Parte de los conocimientos que ha adquirido en su carrera profesional, los brindará en el taller 'Metodología de reportajes' el próximo 22 de junio en el Archivo Nacional de Panamá.

En el taller casi no se habla de fotografía, explica Astrada durante una entrevista con La Estrella de Panamá cuando se encontraba a una hora de comenzar su cobertura, el pasado sábado, de la marcha del orgullo por las arterias del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Imagen del proyecto 'EM En Bielorrusia' Walter Astrada

Esta icónica marcha la iba a fotografiar sin ningún interés en particular, aclara el argentino que empezó su carrera profesional en 1974 en el diario La Nación. Documentar la caminata viene siendo parte de su proyecto que arrancó en 2015: viajar con su moto Royal Enfield por los países para documentar lo que le llama la atención; impartir conferencias y brindar talleres como 'Metodología de reportajes'.

Existen otros elementos necesarios que se deben tomar en cuenta para hacer un buen trabajo, añade. “A muchos fotógrafos se les pregunta por los temas que han hecho y saben muy poco. O van a una exposición y hablan más de las fotos, que del tema. Me parece que ahí hay un problema”, asegura.

Hay muchas cosas que son importantes a la hora de realizar un fotorreportaje, pero el experto las sintetiza en: saber cuál es la historia que se quiere contar, estar claros en porqué se quiere documentar, para luego investigar sobre el tema, y por último, buscar ayuda de personas que trabajan en el marco de dicha situación.

Retrato de 'La violencia postelectoral de Kenia' Walter Astrada

Por ejemplo, Walter Astrada ha desarrollado varios proyectos relacionados con el tema de género: 'Feminicidio en Guatemala' y 'Violencia sexual en Congo oriental' son unos de ellos. En el caso del tema de la violencia, encontrar un grupo de mujeres o asociación que aborde la violencia en mujeres. Es súper importante, agrega.

El tiempo que se le dedica al proyecto es clave para desarrollar temas de género sin caer en el sensacionalismo. “Eso es un problema, creo que muchos artículos se hacen apurados. Temas que son serios. Los periodistas y los fotógrafos no dedican el tiempo [necesario]. [En algunas entrevistas] parece más un interrogatorio, [mientras que se debería] contar las historias de las personas”.

En cualquier tema de violencia, o que esté relacionado con una persona vulnerable, lo primordial que debe hacer el fotógrafo es ayudar a que esa persona se sienta cómoda para que pueda contar lo que ha pasado y se puedan tomar las fotos, detalla.

Fotografía de 'Haití 2004-2006-2010' Walter Astrada

“Crear un ambiente donde las personas se sientan seguras, es importante. Y muchas veces el tema de la revictimización me parece que viene cuando se le pregunta [a la víctima] '¿qué estaba haciendo cuando la violaron?'. Eso no importa, no importa si estaba bailando o desnuda en la calle. O sea, no hay ninguna justificación alrededor. La pregunta no tiene lugar. Me parece que a veces se da la revictimización porque tratamos de encontrar una razón de por qué fue atacada. Al que habría que preguntarle es al victimario, me parece”, remarca.

“Crear un ambiente donde las personas se sientan seguras, es importante. Y muchas veces el tema de la revictimización me parece que viene cuando se le pregunta [a la víctima] '¿qué estaba haciendo cuando la violaron?'. Eso no importa, no importa si estaba bailando o desnuda en la calle. O sea, no hay ninguna justificación alrededor. La pregunta no tiene lugar. Me parece que a veces se da la revictimización porque tratamos de encontrar una razón de por qué fue atacada. Al que habría que preguntarle es al victimario, me parece” WALTER ASTRADA

FOTÓGRAFO

Existen otros valores que se deben tomar en cuenta, como la foto ética cuando se lleva a cabo un trabajo. Astrada recalca que así como el periodista deportivo no debe recibir dinero para hablar bien o mal de un jugador, un fotógrafo tampoco debería justificar cuando mueve algún elemento de una escena que va a cubrir. “Está mal, no está bien hacer eso en un reportaje”.

Y lo que nunca debe faltar en un buen reportaje, son las distintas miradas de la historia, ya que en una historia siempre hay dos puntos de vista, si no tienes el otro ángulo, comenta, se “debe tener una justificación muy grande de por qué no lo tienes”.

Imagen de 'Feminicidio en Guatemala' Walter Astrada

Sin embargo, en los últimos conflictos vas a tener fotos de un lado, pero no del otro. “No tienes de los dos bandos. Es muy difícil, si vas hacia un lado del [conflicto], piensan que estas con el otro. Se debería poder fotografiar de ambos lados”.

El trabajo del fotoperiodista es tratar de demostrar los diferentes puntos de vista, detalla. Además, “que las personas puedan aprender de lo que estás mostrando. Que no sean solamente fotos bonitas. Que tus imágenes se diferencien de los demás trabajos. Que tengan profundidad”.

Otros proyectos

Walter Astrada posee un robusto portafolio de trabajos fotoperiodísticos relacionados con conflictos armados como 'La violencia postelectoral de Kenia', 'Baño de sangre en Madagascar', 'Haití 2004-2006-2010', 'Cólera en Haití', 'Hambre en Uganda'.

Para cubrir estos eventos se debe estar preparado mentalmente en lo que se quiere contar. “Conocer la historia de los temas que vas a fotografiar. Hay gente que no sabe, por ejemplo, cuál es la capital del país [que visita], para mí es más importante esa preparación”.

En otros de sus trabajos también se destaca el proyecto 'Bajo presión', el cual aborda la situación de las personas que viven con esclerosis múltiple. Hasta la fecha, de acuerdo con su portal digital, ha retratado la vida de personas con esta enfermedad en Bielorrusia, Irlanda y en Italia.

Luego de trabajar en el diario argentino, Astrada se unió a Associated Press en Bolivia, Argentina, Paraguay, República Dominicana. También trabajó con AFP. Actualmente labora de forma independiente documentando los países que visita. Estará en Panamá unos dos meses, asegura, para luego ir a Costa Rica.