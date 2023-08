'La cata musical: la historia de Los Beatles' llega a Panamá

El evento se llevará a cabo el 5 de agosto en el Ateneo de Ciudad del Saber. Cedida

Un expositor se convierte en una especie de cuenta cuento, aunque también podría tratarse de un cuenta y canta, va mostrando pruebas de lo que va diciendo y cantando lo que va contando. Lleva al público en un viaje a través del tiempo para conocer la historia de Los Beatles.

La conferencia 'Cata musical: la historia de Los Beatles' es un recorrido por la música y los acontecimientos que llevaron a esta agrupación a convertirse en la más popular de la década de los 60. Una narración musical que relata desde el nacimiento de la banda, su transformación y las propuestas novedosas que revolucionaron la forma de crear música.

El evento se llevará a cabo el 5 de agosto en el Ateneo de Ciudad del Saber, a las 7:30p.m.. La Camerata de Panamá, dirigida por el maestro Víctor Mata, tendrá una participación especial. El público será guiado por el creador de 'La cata musical', César Muñoz, músico, escritor y divulgador musical.

“Por muchos años hice shows de comedia, siempre he estado vinculado al escenario a través de formatos distintos y este es algo totalmente diferente, pero que mágicamente funciona. Es una comunión a través de la música. Se transforma en un compartir ameno, en una relación bastante cercana con el público, en una conversación. Las personas se levantan de sus sillas y preguntan, va sucediendo de forma natural y es una dinámica especial”, adelanta Muñoz.

César Muñoz, músico, escritor y divulgador musical. Cedida

El músico recorre la carrera de Los Beatles desde cuando era una banda de adolescentes que tocaba animando los bares de Liverpool, hasta su último concierto en la azotea del edificio de Apple Records. “Cuento cuando Paul McCartney y George Harrison se conocieron en un autobús, lo que intercambiaron, lo que hicieron. Es una historia preciosa”, expresa el músico.

Además relata cómo iban surgiendo las canciones, “como no tenemos registro grabado me voy al piano y las voy cantando. Tengo una cantidad de archivos de material que no esta disponible comercialmente, pero lo voy compartiendo en video y en audio”.

“El amor por la música es lo que me ha impulsado a elevar esto para que las demás personas puedan elevar su propia experiencia musical” CÉSAR MUÑOZ

DIVULGADOR MUSICAL

El público se llevará una enseñanza muy grande “porque se trata de cuatro niños que no pretendían cambiar la historia. Estaban apasionados por la música y tomaron la decisión de dedicar su vida a aprender canciones y a cantar canciones. Al principio solamente replicaban canciones para animar lugares y poder ellos vivir lo que, probablemente, vivían las personas que ellos admiraban”, revela Muñoz.

Origen de la cata musical

El músico recorre la carrera de Los Beatles desde cuando era una banda de adolescentes hasta su último concierto. Cedida

La cata musical comenzó como un programa de radio. En la emisora donde trabajaba en Venezuela “había una hora donde solamente colocaban música y nadie presentaba las canciones. Yo no tenía tiempo de hacerlo en vivo y empecé a grabar unos especiales. El primero que hice fue de Juan Luis Guerra, después de Rubén Blades y a partir de ahí, se comenzó a publicar un especial por día”.

El programa duró dos años. Muñoz se mudó a Estados Unidos y tuvo que dejar de hacerlo. Diez años después, tomando en cuenta que las personas le pedían que lo retomara decidió crear un canal en Youtube. “Si ves los primeros videos, notas que estoy con unos audífonos como si estuviera grabando un programa de radio”, recuerda Muñoz.

Con el tiempo, La cata musical fue evolucionando, su creador comenzó a incluir gráficas, videos, animaciones. “Como músico, uno tiene acceso a una cantidad de información, historia, anécdotas tras bastidores que permiten que uno ame más la experiencia musical. Entonces, me surge una enorme necesidad de compartir esto con todo el mundo para que puedan sentir lo mismo que yo cuando escucho esas canciones”.

Luego resolvió hacerlo en vivo, han pasado dos años desde que realizó la primera. “La de Los Beatles en particular, se hizo 20 veces el año pasado, fue muy exitosa. De hecho, pasó algo muy lindo, los músicos comenzaron a aparecer con sus instrumentos y me pedía tocar en la tarima”.

La cata musical se ha convertido en una experiencia amena, enriquecedora y transformadora. Su creador ha sabido convertir su pasión en un “encuentro íntimo con el poder y la belleza de la música que trasciende el tiempo y las fronteras, dejando una huella imborrable en el corazón de cada asistente”.