Jaramillo Levi y la quinta pata en la ficción

El escritor Enrique Jaramillo Levi Cedida

El panorama literario sigue creciendo y afianzándose, pese al escenario creado por la pandemia. De hecho, este momento de inflexión parece haber favorecido el trabajo de algunos escritores. Esa es la opinión de Enrique Jaramillo Levi quien no ha dejado de trabajar en esta industria. Sobre la Feria Internacional del Libro, sus propuestas y sobre el trabajo literario local, el escritor, editor y gestor cultural conversó con La Estrella de Panamá.

Luego de varios años de cambios y ajustes, debido a la pandemia, la FIL Panamá regresa a su casa de siempre y en un momento donde todo parece volver a su cauce. ¿Está el panorama literario en un punto similar a antes de la pandemia?

El auge de la buena literatura panameña es superior a como estaba antes de la pandemia. Probablemente, porque no pocos autores nacionales se encerraron, como yo, a leer y escribir con calma y sin tregua. Era el momento perfecto para crear todas esas historias que nos venían dando vueltas en el alma, o de sentarnos a inventarlas, poniendo en ello todo nuestro empeño y creatividad, como si no fuera a haber un mañana. Yo, en lo personal, produje cuatro nuevos libros de cuentos y minicuentos y un poemario, y además preparé dos antologías del cuento en Panamá. Al grado de que tanta inmovilidad física me produjo, a la larga, un problema serio de mala circulación venosa en las piernas...

A pesar de las limitaciones creadas por la emergencia sanitaria y sus diversas consecuencias, has seguido escribiendo de forma continua. ¿Qué temas te han inspirado y en qué tipo de obras se han convertido?

'La verdad sea dicha y otras mentiras verdaderas' se presenta el domingo 20 de agosto a las 4;00 pm en el Salón Trenzado. Cedida

En efecto, eso fue, como ya dije, exactamente lo que pasó en mi caso... Nunca antes había escrito tanto ni tan seguido ni tan variado. Lo que mejor me salía era el minicuento, dentro de cuya brevedad experimentaba con técnicas narrativas renovadoras, “rompedoras”, abordando una gran variedad de temas: lo fantástico, lo erótico, lo onírico, lo político, la ciencia-ficción, lo metaficcional... Me di el lujo de experimentar bastante con la forma, lo cual gustaba, por diferente, a pequeñas editoriales de Costa Rica, Guatemala, Colombia y más recientemente dos en España.

Háblanos sobre el libro que presentarás en esta edición de la FIL Panamá

Resulta que dos pequeñas editoriales de Málaga y Granada, en España, aceptaron al mismo tiempo libros diferentes de cuentos: "Urdimbres" (Ed. Azimut), que ya se presentó aquí hace cuatro meses en el Ministerio de Cultura con gran éxito, en presencia del editor español, quien quiso viajar a Panamá para el evento, y del embajador de España en Panamá; y el que ahora voy a presentar en la Feria del Libro el domingo 20 de agosto, a las 4:00 pm, en el salón Trenzado., cuyo título es 'La verdad sea dicha y otras mentiras verdaderas' (Ed. Nazarí); lo va a presentar la ensayista y poeta panameña Aridana García Rodríguez. Se trata de una curiosa mezcla de cuentos de extensión normal, de muchos muy breves, pero también de uno muy extenso de tipo psicoanalítico, titulado 'Regresión', que tiene unas 20 páginas impresas y diversos niveles de complejidad formal y psicológica...Todo un reto a los lectores sensibles e inteligentes que quieran salir de la rutina.

'La verdad sea dicha y otras mentiras verdaderas' es una colección de cuentos con un nombre muy sugerente. ¿Cómo ha evolucionado tu acercamiento a los cuentos?

Foro Taller Sagitario presentará tres obras. Cedida

Me gustan los títulos que juegan con las palabras que parecen contradecirse entre sí (la figura poética se llama 'Oxímoron'). En este sentido, otros dos libros míos de otras épocas se llaman, respectivamente 'Lo efímero permanente' (2021) y 'En un instante y otras eternidades' (Premio 'Ricardo Miro' 2005). En más de un sentido, mis historias suelen abordar situaciones contradictorias, poco esperadas, desde una perspectiva rompedora. De ahí que me encante buscarle la quinta pata al gato y salirme por la tangente cuando escribo ficción.

¿Cómo ha evolucionado la cuentística panameña?

Está al día con la forma de escribir de narradores y poetas de otras latitudes. Entre los cuentistas del actual siglo, cabe mencionar a Eduardo Jaspe Lescure, Gonzalo Menéndez González y Marco Ponce Adroher, entre otros... Aprovecho para señalar una vez más que la cuentística femenina panameña del Siglo XXI es sobresaliente, abundante y variada. Remito a los lectores a mi antología titulada 'Ofertorio' (2021), en donde incluyo textos de 44 mujeres panameñas de cinco generaciones. Pienso al azar en varias, sobresalientes: Danae Bruigiati Boussounis, Ela Urriola, Cheri Lewis y Nicolle Alzamora Candanedo, entre otras. También han surgido nuevos poetas sobresalientes: Magdalena Camargo Lemieszek, Gorka Lasa, Meliton Robles Esquina, Mar Alzamora-Rivera, Jaiko Jimenez Cain, David Ng y Alessandra Monterrey Santiago, además de los ya reconocidos Manuel Orestes Nieto, Salvador Medina Barahona, Javier Alvarado, y Jhavier Romero, entre otros; cada quien con su propio muy particular estilo.

Como editor presentarás tres obras de tu editorial Foro/taller Sagitario Ediciones, dos dedicadas al cuento y una al poema. ¿Cuáles son estas obras? ¿Como producto de un mismo sello editorial, ¿guardan elementos en común?

Los cuentistas son: Eros Cajar, con su primer libro, titulado 'El manuscrito', que es un muestrario de narrativa erótica atrevida. Yoselin Goncalves, joven venezolana residente en Panamá con su segundo libro de cuentos: 'Los lugares que escondemos', 13 ficciones de excelente factura sobrenatural; y el poeta Javier Villamonte con su primer poemario: 'La balada del cordero' , en donde experimenta audazmente con la forma creando un universo muy personal. En Sagitario Ediciones no hay, ni mucho menos, un solo estilo o actitud frente a la creación literaria; por el contrario, cuanto más variados entre sí sean los libros que publicamos, mucho mejor, ya se trate de cuentos, poesía, novela corta o ensayos. Solo buscamos calidad literaria.

¿Qué elementos toma en cuenta para trabajar en la edición del material de un escritor?

Grosso modo: la calidad literaria, y una innata sabiduría de los problemas propios de la vida y la convivencia humana, sus incógnitas por resolverse... Un manejo impecable del lenguaje; mucha imaginación.

El trabajo editorial y literario es meramente intelectual y creativo, además, generalmente demanda involucrarse en aspectos de promoción y gestión cultural, así como de la docencia. ¿Cuál es la fórmula o, al menos cuál es tu fórmula para cumplir con todas estas facetas?

Disciplina y persistencia casi obsesiva. Saber manejar los tiempos (lo cual con la edad cada vez me cuesta más trabajo). Por suerte, se me dan al mismo tiempo, desde muy joven la vocación de escritor (cuentista, poeta, ensayista), docente, la de promotor cultural; y en 1982 en México aprendo a ser editor de libros y revistas. No hay fórmula. En cambio, para la tecnología, cocinar, trabajos manuales, son muy torpe desde siempre...