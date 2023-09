Primer congreso nacional de música tendrá invitados internacionales

Inteligencia artificial, derechos de propiedad intelectual, inclusión, luchas sindicales, hasta los 67 años de aniversario del Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares de Panamá (Sitmas) son los temas que se abordarán en el primer Congreso Nacional de Música.

El evento se realizará los días 13, 14 y 15 de octubre. Es organizado por el Sitmas junto con la Federación Internacional de la Música – Francia) y Union to Union (Suecia). Los cupos presenciales ya están ocupados, por lo que los organizadores habilitaron la modalidad virtual, de esta manera los profesionales de la música, artistas y similares podrán acceder a las ponencias dictadas por los expertos internacionales.

“Se van a tocar temas con expositores internacionales, temas áridos que tienen que ver con la problemática que se genera en la industria de la música, tanto internacional como local. Uno de ellos es la inteligencia artificial; si emulo un instrumento bajo esta tecnología estoy eliminando a un luthier”, dijo el secretario de educación y cultura del Sitmas, Fernando Alvarado.

“También se tocará el tema de la propiedad intelectual, la inclusión, las luchas sindicales. En Panamá se está discutiendo un anteproyecto de ley sobre el músico como trabajador. Cuando se estaba realizando el censo me preguntaron en qué trabajaba, respondí 'soy músico' y me colocaron 'no trabaja'. Esas cosas no pueden pasar”, relató Alvarado.

El secretario añadió que uno de los expositores “hablará de la industria creativa y el balance que existe ante el modelo de trabajo formal. Ese modelo de 44 horas, del que usa un uniforme es mas 'priti'. Hay gente que gana mucho más dinero siendo independiente. Todos esos temas están contenidos en las propuestas”.

El congreso de música pretende crear conciencia sobre cómo es considerado el trabajador de la música, a través de la información y experiencias que traerán los gremios internacionales. Además busca actualizar a los profesionales de la música para enfrentar los retos y entender los nuevos paradigmas del mercado.

Carolina Romero, asesora de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; y con una gran experiencia dentro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia; abordará 'los derechos intelectuales y obligaciones en lo digital e inteligencia artificial en la música'.

'La situación actual de la Ley del Artista' será presentado por el Emidio Manzané, abogado especializado en desarrollo sindical y participante de la mesa de negociación para la redacción de la Ley del Artista en representación del Sitmas.

Gerardo Neugovsen, argentino, consultor para Naciones Unidas en Guatemala en la especialidad de Industrias Creativas y consultor en la dirección de Economía Creativa del Ministerio de Cultura en Panamá, hablará de la 'innovación en los modelos inclusivos en la música'. También dará el taller 'análisis de los conflictos del sector de la música'.

John Acosta, Estados Unidos, directivo de la Federación Internacional de la Música de Francia, tratará el tema 'construyendo sindicatos locales, activos y vitales'.

El congreso cerrará el 15 de octubre con un conversatorio en el que participarán organismos del Estado, con el propósito de alcanzar acuerdos importantes para el sector.

Las personas interesadas en participar por medio de la modalidad virtual deben chatear al whatsapp 6999-1979 para hacer su inscripción gratuita.