Natasha Vargas ya se encuentra en El Salvador para representar a Panamá en Miss Universo 2023

Natasha Vargas, Miss Panamá 2023 Cedida

Natasha Vargas, la actual representante de Panamá en el certamen Miss Universo 2023, partió este martes 31 de octubre hacia El Salvador, donde comenzará su proceso de preparación para la competencia internacional.

Miembros de la organización Miss Panamá acompañarán a Vargas, quien “se encuentra decidida a llevar el nombre de Panamá a lo más alto en la competencia internacional”, según informaron mediante un comunicado de prensa.

En El Salvador, la modelo se someterá a una preparación intensa que incluirá una serie de actividades previas a la gran final del Miss Universo 2023.

La organización Miss Universo ha anunciado un cronograma de eventos que se llevarán a cabo en los próximos días, incluida la competencia preliminar programada para el 15 de noviembre, la competencia del traje nacional el 16 de noviembre, y la gran final el 18 de noviembre.

La panameña compartió sus emociones antes de su salida del país: “Hoy me voy de mi Panamá, que está en las calles peleando por nuestro país. Me llevo el orgullo de ser panameña y, sobre todo, la valentía que hemos demostrado. Alzaré el nombre de Panamá en el universo para que todos sigamos sintiéndonos orgullosos de lo que somos”.

MISS PANAMÁ 2023

“El compromiso de Natasha con su preparación es evidente en la dedicación que pone en cada detalle, y el impacto que su presencia y su vestuario tendrán en el escenario internacional del Miss Universo 2023 será inolvidable. Con 10 maletas llenas de sueños y el traje nacional como estandarte, llevará a Panamá en su corazón y en su estilo a esta competencia”, manifestó Alberto Jaén, presidente de la Organización Miss Panamá.

'Tuve la disciplina de poder cambiar mi estilo de vida y dedicarme al certamen'

Natasha Vargas cuenta que cuando era niña se sentaba en la sala de su casa, junto a su familia, a ver a Panamá en el Miss Universo. “Ha sido un sueño grande que he tenido, lo postergué durante varios años. Pero este año, aunque no lo tenía planeado, salió la oportunidad de una manera muy bonita y tomé la decisión de hacerlo”.

Vargas es Miss Panamá 2023. El próximo 18 de noviembre representará al país en el Miss Universo que se realizará en El Salvador. Es licenciada en Periodismo y modelo. Tiene 25 años de edad.

“Fue muy difícil al principio porque tenía sobrepeso para mi estatura y me cayó como anillo al dedo, evolucioné de una manera tan increíble y tan linda, que al final es el ejemplo que me gustaría darle a otras chicas, si realmente quieres algo lo puedes lograr”, compartió durante una visita a este medio.

Como bajó tanto de peso, la Miss tuvo que hacerse una cirugía de moldeamiento en el cuerpo. “Estaba es 185 libras y bajé unas 30 en dos o tres meses. Era algo que ya estaba afectando mi salud, no era tanto por estética. Me apoyé con un nutricionista y ejercicios. Estoy muy feliz y satisfecha con los resultados, siempre he dicho que si es algo para tu bien y para que te sientas mejor debes hacerlo”, expresó.

Con respecto a la preparación para el Miss Universo, Vargas reveló que se preparó en pasarela, expresión y proyección. “Estoy dispuesta a hacer todo el trabajo posible para darle esa clasificación a Panamá y la corona de Miss Universo”.

Para convertirse en Miss Panamá, la modelo se preparó junto a sus compañeras de la mano de profesionales. “Dentro del concurso me desenvolví muy bien, más de lo que esperaba. Además, tuve la disciplina de poder cambiar mi estilo de vida al 100% y dedicarme 100% al certamen”.

Vargas asegura que ser genuina y no perder su esencia durante el concurso fue la clave para obtener la corona de Miss Panamá. “Siempre me mostré como soy, expresé mis ideas sin dejar que las personas influenciaran sobre mi forma de ser, para mí es lo más importante”.