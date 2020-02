El nombre de Bob Iger ha sido sinónimo de Disney desde hace más de 15 años, su papel como CEO de la empresa de entretenimiento más grande del mundo impulsó los avances de compra de Fox, Marvel Studios y la franquicia de Star Wars, además fue punto clave en el lanzamiento de la nueva plataforma Disney Plus.

El empresario había anunciado su retiro en 2018 — y otras tres veces antes—, pero luego accedió a una extensión de contrato, quedando como fecha definitiva el 2021, por lo que la Casa del Ratón se ha preparado para la salida de Iger, contratando a su reemplazo, Bob Chapek.

Chapek (de 60 años) ha sido la cabeza de la división de parques temáticos y productos relacionados con Disney desde hace 27 años y llevará el mando de la empresa principal a partir de finales del 2021.

The Walt Disney Company comunicó el pasado martes la decisión de la junta directiva de dar a Chapek la oportunidad de suceder a Iger, quien se mantendrá a la cabeza del negocio y trabajará como presidente ejecutivo, además "dirigirá los esfuerzos creativos de Disney", según explicó la compañía.

Las especulaciones de que Iger pospondría por quinta vez su retiro se aplacaron un poco con la llegada de Chapek, lo cual conmocionó a Wall Street y Hollywood en pocos días. Las acciones de Disney en Wall Street cayeron un 3% en las operaciones fuera de horario, a $125.30, tras la noticia de la salida de Iger, dejando en incertidumbre a los diversos inversionistas de la compañía dueña de ABC, Mickey Mouse, Pixar y otros.

Por su parte, Iger defendió su salida de la silla de director ejecutivo, asegurando que la casa de Walt "está en su mejor momento y en suelo firme".

"He estado discutiendo esto con la junta durante varios meses", expresó al medio The New York Times, "vamos a enfocarnos completamente en el lado creativo de nuestro negocio y asegurarnos de que nuestros proyectos creativos sean vibrantes".

Bob Chapek, veterano de Disney durante 27 años, sucederá a Iger. New York Post

Iger añadió: "Eso es muy, muy importante, especialmente a medida que implementamos Disney Plus en todo el mundo. Al pensar en lo que quiero lograr antes de dejar la empresa a fines del 2021, hacer todo bien creativamente sería mi objetivo número uno. No podría hacer eso si administrara la empresa día a día".

Ahora, con la toma de territorio de Disney Plus en Europa e India, y con más de 30 millones de suscriptores, los negocios de Disney parecen tener algo de estabilidad. Sin embargo, entre los desafíos a corto plazo se encuentra el brote del coronavirus, que ha mantenido cerradas las locaciones de Disney Resort en Shanghai y Disneyland en Hong Kong, y podría perjudicar aún más a las locaciones en Japón, Francia y Estados Unidos.

Pese a que Chapek no posee la actitud carismática de Iger, ni su experiencia en medios de comunicación y plataformas streaming, Iger se mantiene optimista en cuanto a su sucesor: "Tengo absoluta confianza en sus habilidades, al igual que la junta", detalló Iger al medio. "Tengo la intención de trabajar muy de cerca con Bob. Mi objetivo cuando salga de aquí es que estará tan inmerso en la parte creativa del negocio como lo estoy yo hoy".

Bajo la tutela de Iger (de 69 años), Chapek se colocará a la cabeza de la Casa del Ratón y en sus hombros llevará la carga de mantener a Disney a la cabeza de la innovación y vanguardia digital de entretenimiento y productos, lo que podría no ser un gran reto dado que ya había participado como líder la estrategia de la "bóveda" de Disney, lo que permitió a la compañía vender las famosas películas animadas dentro y fuera del mercado en ciclos esporádicos para así aumentar su valor.

Chapek ha sido la cabeza de los parques temáticos de Disney desde 2015. Archivo

"Comparto su compromiso con la excelencia creativa, la innovación tecnológica y la expansión internacional, y continuaré adoptando estos mismos pilares estratégicos en el futuro", dijo Chapek a The New York Times. "Gran parte del trabajo pesado ya se ha realizado, y ahora se trata de refinar eso".

Chapek fue nombrado director de operaciones de los parques temáticos de Disney en 2015, supervisando a más de 17 mil empleados en todo el mundo.