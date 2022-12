El actor Owen Wilson disfruta de Panamá

La estrella de “Zoolander” y “Midnight in Paris” también posó en otra foto colgada a inicios de semana en las redes sociales de una heladería

El actor y comediante estadounidense Owen Wilson ha visitado Panamá y se ha tomado fotografías con admiradores en el Casco Antiguo de la capital panameña, un destino de vacaciones en el que ya se le ha visto antes.

Owen Wilson en Panamá Hotel LaCompañía

Una foto del artista, de 54 años y conocido por títulos cinematográficos como las sagas “Shanghai Noon”, “Shanghai Knights” y “Wedding Crashers”, fue colgada el miércoles en las redes sociales del Hotel La Compañía.

"Un honor tenerte como invitado en nuestro Museo Vivo #OwenWilson. Esperamos tenerte de vuelta muy pronto. #HotelLaCompañía", es el mensaje, traducido del inglés, que acompaña la foto.

La estrella de “Zoolander” y “Midnight in Paris” también posó en otra foto colgada a inicios de semana en las redes sociales de la heladería Benissimo con el mensaje "Una visita muy especial en nuestra tienda de Casco Antiguo … thank you @owenwilson_official regresa pronto!".