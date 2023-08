Los cantantes y bandas que se robaron el ‘show’ en el Lollapalooza 2023

El Lollapalooza finalizó este domingo 6 de agosto con las presentaciones principales de la banda Red Hot Chilli Peppers y la cantante estadounidense Lana del Rey. El festival de música que se dio en el Grand Park, de Chicago, tuvo la presentación de artistas latinos, europeos y asiáticos, que cautivaron al público en sus propios idiomas.

Una de las invitadas principales fue la colombiana Karol G, quien se presentó el pasado jueves, siendo la primera artista latina en encabezar el Lollapalooza. Con su show en Grant Park dio inicio a su tour ‘Mañana será bonito’ cantando temas, como TQG, Cairo, Pero Tú y Besties, de su último álbum.

Karol G terminó los 90 minutos de presentación en el festival con su nuevo sencillo S91, que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales debido al vídeo musical de la canción y también por ser su primer lanzamiento después de haber firmado un contrato con el sello discográfico estadounidense, Interscope Records.

Tomorrow x Together, primera banda surcoreana en encabezar el festival. STEVEN NUÑEZ | Rolling Stones

Otras latitudes también dijeron presente

Artistas surcoreanos también se dieron cita en este festival, bandas como NewJeans, The Rose y Tomorrow x Together (TXT), estos últimos siendo uno de los dos artistas principales de este sábado 5 de agosto, tuvieron éxito en sus presentaciones a lo largo del Lollapalooza.

Según estimaciones, las presentaciones de los grupos de K-Pop superaron las 100,000 personas, pues New Jeans y The Rose se presentaron el jueves 3 de agosto en la tarde ante esta cantidad de público. Por su parte, TXT cerró el festival el sábado como artista principal, ante un público de aproximadamente 115,000 personas.

El grupo surcoreano cantó su más reciente tema Do it like That, en el que colaboraron con los Jonas Brothers y también presentaron otras canciones de su último EP a la fecha, como Sugar Rush Ride y Happy Fools, esta última junto a la rapera estadounidense Coi Leray.

No es la primera vez que TXT se presentó en el Lollapalooza, pues el año pasado tuvieron su primera experiencia ante el público de este festival, al igual que J-Hope de BTS, quien fue artista principal en 2022.

Otros géneros como el afrobeat y el europop también estuvieron representados por algunos de sus exponentes en el festival.

El compositor y rapero nigeriano, Rema, se presentó e interpretó temas, como Calm Down y otros. Por otro lado, cantantes europeas, como Rina Sawayama, Suki Waterhouse y Beadoobee también formaron parte del menú musical del Lollapalooza 2023.