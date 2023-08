Ednita Nazario: ‘Panamá, gracias por su presencia y fidelidad’

Ednita Nazario durante el concierto en Panamá Carlos Graciani

Se rompe el silencio cuando comienzan a sonar los instrumentos. Se escuchan las trompetas, segundos después se integra la percusión, creando una marcha. Entran los bailarines, mueven los pies como si estuvieran en un desfile: derecha izquierda, derecha izquierda. Ednita Nazario canta Quiero que me hagas el amor, pero todavía no está en el escenario. De repente, sale desde la parte de atrás de un trono y empieza el concierto.

‘La Reina’ pisa suelo panameño como parte de su tour del mismo nombre. Su público la recibe en el Teatro Anayansi este 30 de agosto con lleno total. Vestida de negro con lentejuelas, lleva un overol corto, botas altas y un sobretodo. Su cabello rubio, largo y con ondas en las puntas. El segundo tema que interpreta es Todavía.

“Las cosas suceden en el tiempo de Dios, cuando tienen que suceder. No tengo palabras para agradecerles lo feliz que estoy de que por fin se me dio regresar a Panamá en concierto. Ustedes guardan un lugar especial en mi corazón porque desde siempre me han recibido, desde la primera vez que asomé las narices por acá. Agradezco de todo corazón su presencia, su fidelidad, que me hayan apoyado tanto a lo largo de mi vida musical y que mis canciones se hayan vuelto parte de la de ustedes. Espero que la pasen bien, que canten porque acuérdense que este show es un karaoke gigante”, expresa la artista.

El rock se apodera del teatro. Suena No me dejes no, Me quedo aquí, y Metamorfosis. Ahora el trono se encuentra en el lado derecho del escenario, sentada, Nazario interpreta Adiós. El público está eufórico, aplaude, canta. Una fan le grita un expresión de cariño “Ednita te amo”, “y yo a ti, mi vida”, responde la cantante.

Los bailarines la acompañan en Cansada de estar cansada. Sigue con No te mentía, No pienso volver. Hace un medley con Mírame, Te sigo esperando y Mi pequeño amor. Pasa a una de sus canciones más recientes, La más loca, la más bella, el público corea junto a ella.

Interpreta Más mala que tú y sí, el Anayansi se convierte en un karaoke gigante. Las personas están de pie, cantan y gesticulan junto a su artista. Nazario sale del escenario. Los músicos hacen un solo. La artista regresa vestida de blanco y lentejuelas.

Durante el concierto canta unos 35 temas. Ahora es tarde ya, La pasión tiene memoria, Mi corazón tiene mente propia, Como son las cosas y más. Termina con Tú sin mí.