Delicias gastronómicas en el Burger Week Panamá 2020

La fiesta gastronómica de hamburguesas 'Burger Week Panamá' llega con su séptima edición, presentando más de 85 nuevas especies de hamburguesas en restaurantes participantes. Los rangos de precios varían entre $10.00 y $15.00 incluyendo acompañamientos y bebida.

Este año, más de 70 establecimientos ofrecerán descuentos para el público y presentarán las diversas opciones de platillos únicos del 10 al 30 de marzo.

La directora de Panamá Week, Melissa Pinto, expresó: "esta nueva entrega de Burger Week, espera superar la cifra de 125,000 especiales vendidos en el año 2019, lo que volverá a generar un impacto económico directo a toda la cadena de la industria de la restauración. Nuestra empresa, PICA Productions, plataforma líder de experiencias gastronómicas, se enorgullece del valor que aporta a esta industria y a la economía en general".

Como parte de las promociones para los consumidores se lanzará el Burger Special, un beneficio exclusivo al utilizar tarjetas Visa débito o crédito o pagos en efectivo.

El sitio web week.pa presenta nuevas funciones para una mejor experiencia de los usuarios. Panamá Week

Implementación tecnológica

La plataforma digital de pedidos a domicilio, Appetito24, se unirá al Burger Week con envíos de los platillos a diversas zonas de la capital. El cofundador de Appetito24, Ronel Gaglio, destacó en un comunicado el compromiso de la plataforma digital de estar más cerca de sus clientes ofreciendo experiencias innovadoras y exclusivas: "En Appetito24 nos complace acompañar un año más el Burger Week, ofreciendo las hamburguesas más creativas con los restaurantes participantes en nuestra plataforma, dentro de una sección especial habilitada por estas dos semanas".

"Los usuarios que descarguen la aplicación podrán encontrar en nuestra plataforma estas delicias para disfrutarlas desde su casa, oficina o simplemente reunidos con sus amigos o familiares. Desde nuestra compañía seguiremos brindando experiencias de este calibre para atender los gustos de nuestros clientes", agregó.

Como parte de los nuevas experiencias para los consumidores, la página web de Panamá Week, week.pa, se ha renovado con objetivo de mejorar la navegación de los usuarios, agregando un sistema de puntos que les permitirá alcanzar distintos niveles para poder ganar fabulosos premios, y nuevas funciones de beneficios como el Fan Favorite, donde los clientes podrán votar por su restaurante favorito para ser el Fan Favorite 2020.

¿A dónde se puede ir a comer en el Burger Week?

Los restaurantes participantes en la ciudad capital incluyen: 4Bistro, 5inco, Aktibao, Amano, Beauty and the Butcher, Bistró Central – Central Hotel, Blue Moon, Brew Stop, Bótanica, Bottle Alley, Bros and Beers, Brothers, Butcher‘s Truck, Cabana, Casa Bruja, Casa Escondida, Casco Burger, Chevre, Corvina y Caña – Hotel Marriott, Cuquita Cookita, Dainer 16, El Corte Argentino, El Republicano, El Viejo Santana, Esa Flaca Rica, Fenicia, Food District Bistro & Bar – Holiday Inn, Göbe Fish & Steak House, Grill Meister, Habibi‘s.

Otras locaciones donde pueden hallar carta de platillos son: Hamburguesía, Hooch, Hooters, Italian Burger, Joder Gastro Lab, La Fábrica, La Ostia, La Pulpería, La Rana Dorada, La Tapa del Coco, L Azotea, Lola Mía-Hotel Concordia, Lynchburg, Mahalo, Malo, Marula, Muh, Mulligan‘s Golf Bar – Summit Rainforest & Golf, New York Bagel Café, Nomada Eatery, Oak, Oink House, Paladar, Par de Pintas, Paul Bakery, Pedro Mandinga y Prime Steak House.

De igual manera se unen los establecimientos: Rock Burger, Salsipuedes - Hotel Bristol, Santé, Score Sport Bar, Slabón, Smashburger, Solomon‘s, Spice Market, Stizzoli, Strangers Club, La Nave-T‘Bierklooster, Tanino Bistro, The Dining Room -American Trade Hotel, The Fish Market, The Wallace, The Wine Bar, Tío Navaja, Tosto Café, Tradi, Wahaka, Wingstop, urum – Las America Golden Tower, Azul Pool Bar – JW Marriott, Barru Café and Lounge y Beat Burger.

Y en el interior del país se encuentran los restaurantes: Aquí Va La Niña (Chiriquí), Brewjas Pub (Chorrera), Mare Bonita (Chitré), Gambrinus (Penonomé) y La Maestra (Los Santos).

'La Criollita', hamburguesa representante del restaurante 4Bistro en el Burger Week 2020. Twitter

Burger Challenge Fest

Uno de los atractivos principales de la festividad será la competencia de chefs panameños quienes concursarán para obtener el título de Burger Master Chef 2020, donde el reto final será crear una hamburguesa original con ingredientes secretos en una eliminatoria ante un público estimado de más de 4,000 personas que vivirán la competencia en vivo.

Durante 2 semanas previas al evento de Burger Week, un selecto grupo de jueces con experiencia en el mundo culinario, visitarán los locales nominados para degustar sus hamburguesas, calificarlas y seleccionar a los 15 chefs semifinalistas que competirán por el puesto del 'Burger Week Master Chef 2020'.

El Burger Challenge Fest se celebrará el 28 de Marzo en el Sport Center de Costa del Este desde las 3:00 p.m.