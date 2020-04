Gourmand International celebra 25 años de buena cocina

Los Gourmand World Cookbook Awards recompensan cada año los mejores libros de cocina y del vino —en versión impresa o digital—, así como la gastronomía televisiva que se presenta en diversos países. Desde su fundación en 1995 por Edouard Cointreau, Gourmand International se ha dedicado a recibir miles de obras gastronómicas de todos los idiomas existentes, y en 2017, más de 215 países se registraron gratuitamente para los galardones.

Cada año la ceremonia de premiación se lleva a cabo en una sede especial que realza la historia gastronómica. Los Premios Gourmand son una oportunidad única para construir la imagen de la cultura alimentaria en un país, mostrar al mundo su espíritu, además los ganadores de cada país se anuncian en noviembre y entran en la competición internacional ‘ Best in the World’ , cuyos premiados se conocen en abril del año siguiente en una cena de gala.

Para la edición de 2020, su vigésima quinta presentación, se envío la lista de ganadores a través de internet —lo que ocurre por primera vez desde su fundación—, dada la pandemia por el coronavirus actual y las restricciones de vuelos internacionales.

“La mayoría de nuestros ganadores estarán en sus hogares durante varias semanas más. Así que decidimos que lanzar la lista ahora podría hacer cientos más felices en estos tiempos tan difíciles. Nuestro principal objetivo siempre ha sido tratar de ayudar a aquellos que "cocinan con palabras" de cualquier manera que podamos.También hay libros específicos que pueden ayudarlo a mantener un estado de ánimo positivo”, como indica la sinopsis del sitio web cookbookfair.com.

El libro 'Postres con Cariño', de JoseRa Castillo obtuvo el galardón a 'Celebridad Chef del Mundo' Pixabay

Galardonados internacionales

En la lista de literatura ganadora, vale destacar el libro de cocina Japonisée, Kiyomi Mikuni (House of Mikuni) en la categoría de ‘Salón de la Fama’, los ejemplares Arzak, Juan Mari + Elena (Editorial Planeta) de España y La cocina de mi Ciudad de México, Gabriela Camara, Malena Watroos (Lorena Jones Books) de México figuran entre los ganadores de la categoría ‘Libro de Chef Mujer’.

México se presenta ganador nuevamente en la categoría de ‘Celebridad Chef del Mundo’ con la publicación Postres con Cariño, JoseRa Castillo (Editorial Planeta), y desde Corea del Sur Romantic Recipes Vol 2, Kim Jaejoong se alzó como ganadora desde Asia. En la sección de literatura gastronómica educativa se galardonó el libro Chocó, Saberes y senderos gastronómicos del Pacífico Chocoano, Ricardo Malagón (Sena) desde Colombia; y en la categoría de ‘Mejor Libro de Cocina’, obteniendo reconocimientos en todas las categorías se encontró de entre los 16 títulos, la publicación On the Hummus Route, de Ariel Rosenthal, Peli Bronshtein y Dan Alexander (Magica) desde el Medio Oriente.

En el listado de títulos de mayor reconocimiento como ‘Best Sellers’ se encuentran Las 1150 Recetas Definitivas, Martín Berasategui (Grijalbo) que obtuvo una estrella Michelin y altas ventas en España y desde EEUU Joy of Cooking 75th anniversary Cookbook (Scribner) con ventas de más de 18 millones de copias.

Con 6 categorías y hasta más de 30 subcategorías el mundo culinario recibe los galardones que se merece en distintas publicaciones que, para todo ávido lector o amante de la gastronomía, no deben faltar en sus libreros personales o de su cocina.