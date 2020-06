Se inscriben los mejores lotes de café para el Best of Panama

La XXIV Cata Internacional The Best of Panama se celebrará entre el 27 al 30 de julio, llevando a cabo la edición "Virtual Best of Panama", como consecuencia de las condiciones que viven los países por la pandemia del Covid-19. Un total de 161 lotes del mejor café de Panamá fueron inscritos por 45 productores para participar en el certamen.

La Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés), terminó el proceso de inscripción y a partir del 15 de junio reicbirá 24 mil 150 libras del café más codiciado del mundo, que ha sido cuidadosamente seleccionado por los productores. Son 87 lotes (13,050 libras) de cafés de la variedad geisha, 58 lotes (8,700 libras) de cafés de variedades tradicionales y 16 lotes (2,400 libras) de la variedad Pacamara, según indicó un comunicado oficial.

El presidente de la SCAP, Plinio Ruiz, explicó que la competencia se realizará con toda la transparencia y exigencia que los años anteriores bajo el control de auditores, con la única diferencia que la cata nacional se realizará "en ocho laboratorios autorizados por la organización en Boquete, Volcán y Piedra de Candela". En estos sectores se seleccionarán los lotes con mayor puntaje por cada categoría del 29 de junio al 6 de julio.

Luego, se enviarán las muestras tostadas a cada uno de los 17 jueces internacionales, liderados por el australiano Will Young como juez principal, quienes confirmaron su participación en cada uno de sus países. Los jueces catarán en sus laboratorios el café especial de Panamá y escogerán los 10 lotes con mayor puntaje, entre el 27 al 30 de julio.

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) procedió a inspeccionar las instalaciones del SCAP donde se van a recibir los lotes y autorizó su utilización de acuerdo a la normativa vigente. "Los 17 jueces internacionales van a catar en sus propios laboratorios para evitar las aglomeraciones y guardando las medidas de protección a la salud de todos", aseguró Ruiz.

La cata internacional volverá a ser la plataforma en la que se volverá a probar el mejor café de Panamá, que ha impuesto récord internacional por la libra del café geisha de nacional, convertido en el más caro del mundo.

Al obtener los resultados se enviarán las muestras a los compradores interesados que se hayan inscritos en la subasta virtual de The Best of Panama, planificada para el 16 de septiembre de año presente.