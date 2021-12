Arroz verde con mero y almejas Esther M. Arjona| La Estrella de Panamá

Su nombre es en francés y significa carnicería. Y vaya que La Boucherie tiene una gran oferta en cortes de carne importada. Pero no se trata de un steak house, ni de un restaurante exclusivamente de cocina francesa.

El jefe de su cocina, el chef Kamel Abi Hassan, venezolano e hijo de padres árabes lo ve más bien como un restaurante con una oferta gastronómica muy amplia, que ha construido con las enseñanzas que le ha dado el público local desde hace unos once años.

“Si algo me enseñó el recorrido que he hecho por varios restaurantes, las aperturas y todo ese fogueo en la ciudad de Panamá es que el público no está esperando 'adornos' en el plato”, asegura. “Al panameño, al público de Panamá le gusta comer y sale a comer”, agrega.

Sabores internacionales y variados

Esta realidad le hizo estudiar muy bien cuáles serían sus pasos al hacerse cargo de La Boucherie, restaurante en el que había tenido una inicial actuación pasajera , pero que, a punto de volver a Venezuela luego de los desajustes que hizo en el ámbito gastronómico, la pandemia de Covid-19, le hizo un guiño. Y decidió aceptar el reto y hacerse cargo.

“Era mi sueño cuando empezó el proyecto y bueno, lo retomé. Y en verdad ha sido un sueño bonito, vamos a cumplir el año y pienso que lo hemos posicionado bastante bien en la calle”, afirma.

Para muchos es todavía una sorpresa encontrarse en el mall con un restaurante que supera sus expectativas en cuanto a ambiente y oferta gastronómica.

Centollo gratinado

“Una de las premisas que yo establecí cuando volví fue que nos vendiéramos como un restaurante en el mall y no un restaurante de mall, porque entrando nos iban a sacar del juego”, comenta el cocinero.

Y emprendió la tarea de dar forma al menú, que se alimentó de influencias de diferentes partes del mundo.

“Somos un restaurante con una gastronomía amplia. Nos vamos hacia España, nos vamos hacia Perú, nos vamos hacia Japón y nos vamos hacia Francia... tenemos carnes espectaculares, unos cortes de carne que nos preocupamos por traerlos de fuera nosotros mismos”, detalla.

Helado de pistacho con ganache de yuzu y teja de carbón

Su mayor preocupación es ofrecer resultados lo más óptimo posibles porque considera, “es lo que nos va a hacer salir del común” de la oferta de centros comerciales.

“Como cocinero, al final de la historia, cocinamos porque nos gusta, porque tenemos la aspiración de llegar más lejos, por hambre de ser mejores, por superación, más que por cualquier otra cosa. Y creo que eso se nota cuando prueban lo que yo hago. Es un tema de expectativa alta. Hay días malos y días buenos pero siempre la expectativa está alta”, dice.

La degustación

En víspera del día de las madres el mall está repleto, aunque el reloj está por anunciar las 8 de la noche. Desde la mesa, con vista al área de Punta Pacífica, las cosas lucen mucho más tranquilas. La música es alegre, pero permite conversar.

Pulpo con salsa anticuchera y berros

Acompañamos la cena con un 912 de altitud Tierra Arcillosa, 100% tempranillo.

El pan de la casa llega calentito, acompañado de mantequilla de ajo y carbón activado. La degustación empieza con un crudo, salmón con kizami (wasabi con ajo y cebollina fermentada) yukari (shiso morado deshidratado) y pimienta sansho. El toque picante nos despierta el apetito y hace que apuremos el ritmo. El salmón es muy fresco.

Continuamos con unas croquetas de cordero, con una corteza firme y crujiente y abundante relleno, muy gustosas.

Croquetas de cordero

De Japón y luego España, viajamos al Perú para disfrutar de un pulpo con salsa anticuchera y berros. El pulpo es muy tierno. La salsa cremosa hace un gran balance con el berro crujiente.

El siguiente plato fue un centollo gratinado servido en su caparazón. El queso salado y tostadito abre paso a la carne dulce y jugosa del cangrejo.

Llegó el turno del arroz verde con mero y almejas, uno de los platos más pedidos de la casa.

Salmón con kizami y yukari

“Incluimos unos buenos arroces, porque en Panamá todos el mundo come arroz. Entonces sumamos dos arroces a la oferta, uno de ellos es el arroz verde que a la gente le ha gustado mucho”, explica el chef.

El arroz, elaborado con fondo de cocción de culantro y cilantro, está muy suelto, el pescado, jugoso; el toque de la mayonesa y un toque crujiente de cebolla y berro completan el bocado.

Como gran final, de postre, un helado de pistacho con ganache de yuzu y teja de carbón. Delicioso.

Otras opciones del menú

No podemos dejar de mencionar que La Boucherie ofrece cortes de carnes importadas prime, wagyu y cortes australianos: entraña, ribeye, New York, filete, porterhouse y cowboy. También ofrece cordero, ya sea pierna o carré y pato.

El grill también tiene una propuesta marina: atún, salmón, lomo de la pesca del día, branzino y almejas.

También una variada oferta de entradas incluyendo la sopa del día, verdes al grill, pastas, deliciosos postres y cocteles signature, además de una amplia carta de vinos.