Foto grupal de los elegidos en The World's 50 Best 2022.

Latinoamérica sobresale en el ámbito gastronómico con varios puestos en The World's 50 Best

Después de un año de que Noma (Dinamarca) ocupase el primer puesto en el ránking británico del mundo culinario, ¨The World's 50 Best Restaurants estrenó una nueva lista presentando los 50 mejores restaurantes a nivel mundial del 2022.

La ceremonia tuvo lugar en el Old Billingsgate Market de Londres, ciudad donde se organizó la entrega de premios más importante de la gastronomía luego de que haya sido cancelado en Moscú debido a la guerra con Ucrania.

En este encuentro, como muchos esperaban, Geranium del chef danés Rasmus Kofoed fue el restaurante que ocupó el primer puesto de la lista, alzándose como el nuevo mejor restaurante del mundo.

El restaurante Central, del chef Virgilio Martínez, ubicado en Lima (Perú), se llevó el segundo puesto tras subir dos posiciones en el ránking. Mientras que el barcelonés Disfrutar, de los exbullinianos Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, quedó tercero tras escalar también dos peldaños.

Completando la lista de los Top 5 de los mejores restaurantes a nivel mundial del presente año, se encuentran el restaurante mexicano Pujol (Puesto 5) el cual también fue elegido como el Mejor de América del Norte, Diverxo (Puesto 4) y Disfrutar (Puesto 3), ambos de origen español.

Los anteriores se encontraban entre los favoritos para presidir el ránking desde que el restaurante Noma, en Copenhague, abandonara la clasificación para formar parte del salón de la fama ¨Best of the Best de antiguos restaurantes número 1 donde se han encontrado los españoles El Bulli y El Celler de Can Roca junto con el francés Mirazur.

Maido, restaurante de fusión peruano-japonesa ubicado en Lima, Perú, fue reconocido como parte de la lista de los mejores 50 restaurantes del mundo, a pesar de su descenso del noveno lugar en el 2021 al lugar número 11 en el presente año. Se trata del tercer restaurante peruano en la lista, junto a también limeño Mayta, que ocupa el puesto 32 (y que ya había formado parte en el año 2020).

Uno de los ascensos más celebrados, lo obtuvo A Caso do Porco de Brasil, un restaurante ideado como una fiesta en torno al mundo porcino, que subió 10 puestos hasta el séptimo lugar de la lista.

Además, en un puesto más abajo, pero también desde Brasil, destaca Oteque, en Río de Janeiro, como parte de las más recientes incorporaciones al prestigioso listado.

Aquí te presentamos el ránking de los primeros 10 restaurantes que hicieron parte de The World's 50 Best Restaurants del 2022: