Cantina del Tigre, Intimo y Lo que hay fueron incluidos en la lista 50-100 de los mejores restaurantes de Latinoamérica

La gastronomía panameña celebra doblemente hoy 3 de noviembre, por la inclusión de tres restaurantes en la lista ampliada de mejores restaurantes latinoamericanos de la reconocida lista Latin America's 50 Best Restaurants.

Cantina del Tigre, del chef Fulvio Miranda, en el puesto 76; Intimo, del chef Carlos ‘Chombolín’ Alba en la posición 70 y Lo que hay, del chef José Olmedo Carles en el puesto 57 fueron incluidos el día de hoy en la lista, ampliada de los mejores restaurantes de Latinoamérica, que comprende de la posición 51 a la 100.

Por primera vez desde que se presentó Latin America's 50 Best Restaurants en 2013, la lista se expande para incluir a aquellos restaurantes clasificados entre el puesto número 51 y el 100 con el objetivo de destacar un mayor número de establecimientos de hostelería y las diversas culturas culinarias de la región. La lista es votada por la misma Academia de 300 personas que elabora la lista de los Latin America's 50 Best Restaurants.

La lista inaugural 51-100, presentada en asociación con American Express, fue presentada a través de sus canales oficiales de YouTube y Facebook en un live stream a las 10:00 am hora de Panamá. Con un sucinto video que presenta imágenes de los restaurantes con el número de su posición en gran destacdo.

El chef José Carles del restaurante "Lo que hay" Cedida

La lista 51-100 destacó restaurantes de 24 ciudades de América Latina. Buenos Aires se consolida como destino gastronómico con seis restaurantes en la lista ampliada, la ciudad con mayor número de restaurantes. Los restaurantes son: Alo's (No.53), Anafe (No.55), Crizia (No.66), Anchoita (No.73), Niño Gordo (No.75) y Narda Comedor (No.87).

Bogotá, La Paz, Santiago y São Paulo les siguen de cerca con cuatro restaurantes cada una. En Bogotá, Harry Sasson ocupa el No.56, seguido de Humo Negro (No.74), Prudencia (No.93) y Salvo Patria (No.96).

La Paz está representada por Ancestral (No.63), ganador del premio American Express One To Watch 2022, Ali Pacha (No.67), Phayawi (No.84) y Popular Cocina Boliviana (No.85). Los establecimientos de Santiago son Olam (No.68), Demencia (No.71), Ambrosía Bistro (No.72) y La Calma by Fredes (No.98), mientras que los de São Paulo son Kotori (No.65), Fame Osteria (No.83), Fasano (No.94) y Corrutela (No.95).

Dos nuevos establecimientos encabezan la lista: Flor de Lis, en Ciudad de Guatemala, en el puesto No.51, y Origem, en Salvador de Bahía, en el No.52. Ciudad de Guatemala aparece por segunda vez en la lista con Mercado 24 (No.81), mientras que otra nueva ciudad, Guayaquil, cuenta con dos puestos en la lista con Casa Julián (No.78) y Mikka (No.97). Otros lugares nuevos son San José con Sikwa (No.86), San Salvador con El Xolo – Maíz Criollo (No.91) y Santa Cruz de la Sierra con Sach'a Huaska (No.90).

El equipo de Canti Crew Cedida

Los restaurantes panameños Lo que hay, Intimo y Cantina del Tigre se destacan por el uso de ingredientes locales y una visión muy particular de la gastronomía panameña contemporánea.

La Academia de los Latin America's 50 Best Restaurants está compuesta por más de 300 miembros regionales con derecho a voto, seleccionados basándose en su opinión experta sobre el panorama de la restauración en América Latina. Los votos de esta Academia conforman la lista de los Latin America's 50 Best Restaurants, un barómetro anual del buen paladar. La Academia está dividida en cinco regiones: México, Centroamérica, América del Sur (Norte), América del Sur (Sur) y Brasil.

Cada región cuenta con votantes seleccionados entre periodistas, críticos gastronómicos, chefs, gastrónomos y gourmets de gran recorrido. En 2022, cada miembro presentó 10 votos sobre las que consideraba sus mejores experiencias gastronómicas de los 18 meses anteriores. Al menos tres de esos votos debían ir a restaurantes de fuera de su país (los miembros de la academia que no pudieran viajar al extranjero solo podían votar a siete restaurantes de su propio país).

Latin America's 50 Best Restaurants 2022 celebrará el primer evento completo de la comunidad gastronómica de la región desde 2019 en la ceremonia de entrega de premios de la edición 2022, el martes 15 de noviembre. Entre los premios que se anunciarán en la ceremonia figuran el premio Estrella Damm Chefs' Choice, el premio Gin Mare Art of Hospitality y un nuevo galardón: el premio Beronia Latin America's Best Sommelier.

Restaurante Cantina del Tigre Cedida

En adelantos se han presentado cuatro reconocimientos, la lista 51-100 el día de hoy y tres más:

American Express One To Watch. premio que reconoce a un restaurante emergente y prometedor en América Latina con el potencial de ascender en el ranking de los 50 mejores restaurantes de América Latina en los próximos años. El premio le fue otorgado a Ancestral en La Paz, Bolivia - dirigido por Mauricio López, ex jefe de cocina de Gustu, y su colega Sebastián Giménez Manoella Buffara, chef del restaurante Manu en Curitiba Brasil, recibió el título de la mejor chef femenina de Latinoamérica para 2022, además de su innegable habilidad en la cocina, “por lograr un equilibrio entre su vida personal y laboral y expandir este modelo de vida a sus colaboradores bajo la filosofía de bienestar mental, físico y financiero”.

Rafael Rincón como ganador del premio Icon Award 2022. Rincón es el fundador de la Fundación Gastronomía Social, una organización sin ánimo de lucro que utiliza la gastronomía para promover la inclusión social, la seguridad alimentaria, la formación culinaria y el cuidado del medio ambiente a través de la colaboración entre distintos sectores. También es el creador de Comida Para Todos Chile, una red solidaria de alimentación comunitaria para alimentar a comunidades vulnerables durante la pandemia, y es cofundador de Ñam, el festival culinario más grande de Chile.