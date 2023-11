Panamá logra su segundo restaurante en la lista de los mejores 50 de Latinoamérica

Cantina del Tigre alcanzó la posición 25 en el listado de los Latin america’s 50 best restaurants, convirtiéndose en ‘The Highest New Entry’ en el listado. Maito mantiene la posición no 6 y Mario Castrellón recibió el Chef’s Choice Award

El chef Fulvio Miranda en Cantina del Tigre Cedida

Ha sido un día de grandes celebraciones en Panamá. A los festejos por el 202 aniversario de la independencia de Panamá de España, se suma el hecho de que Panamá logra su segundo restaurante en la lista de The Latin America’s 50 best Restaurants, gracias a Cantina del Tigre y el chef Fulvio Miranda quien saltó de la posición 76 en el listado de los 51 al 100 a la posición 25. El ascenso de Cantina del tigre había sido evidente luego de su desaparición del listado 51-100, aunque se desconocía qué posición alcanzaría en el ranking oficial.

El anuncio se hizo el día de hoy, en la gala que tuvo lugar en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil en la que serían reveladas las 50 posiciones.

Maido, de Perú, ocupó el primer lugar. Ya lo habría ocupado en 2017, 2018 y 2019. El listado cuenta con antiguos conocidos como Fauna, en Valle de Guadalupe, México (5) ; A casa do Porco en sao Paulo, Brasil (4) ; Don Julio en Buenos Aires, Argentina (3) y El Chato, de Bogotá (2). Pero también se ha dado la inclusión de nuevos países como Costa Rica, con Sikwa en la ciudad de San José.

Maito se mantuvo en la posición no. 6 Cedida

El número uno

Alcanzando la posición No.1, el restaurante insignia de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, Maido, fusiona magistralmente las técnicas japonesas con ingredientes peruanos para envolver a los comensales en una experiencia inmersiva a través de los sabores y tradiciones de ambos países. Los menús estacionales e inventivos de estilo Nikkei de Tsumura ofrecen platos como el Nigiri a lo Pobre, el cual consiste en rebanadas finas de carne Angus y huevo de codorniz relleno con ponzu, así como también otros bocados servidos sobre roca de coral o piedras comestibles.

Mitsuharu Tsumura, chef de Maido Cedida

“Mitsuharu Tsumura y todo el equipo de Maido han demostrado constantemente su dedicación a elevar los ingredientes locales a través de platos ingeniosos, una carta de vinos visionaria y un servicio excepcional, y estamos encantados de poder reconocer a Maido como The Best Restaurant in Latin America, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna. Extendemos nuestras felicitaciones a todos los establecimientos reconocidos este año – así como también en los últimos 10 años desde la creación de la lista – y esperamos ser testigos del continuo crecimiento y éxito de la región en los años y décadas por venir”, destacó William Drew, director de contenido de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Central, de Lima Perú, que alcanzó la posición no. 1 el año anterior no fue elegible para la votación en la edición de 2023 del ranking regional. Central pasa a ser en el primer restaurante de América Latina en ser elevado al salón de la fama Best of the Best tras alcanzar el codiciado puesto No.1 en The World’s 50 Best Restaurants 2023.

Los restaurantes que forman parte del grupo élite clasificados como No.1 a nivel mundial, que ahora incluye a Central, son honrados como destinos gastronómicos emblemáticos y quedan excluidos de la votación en futuras listas de The World’s 50 Best Restaurants, así como en sus clasificaciones regionales, como Latin America’s 50 Best Restaurants, de acuerdo con el comunicado de los organizadores.

Veintitres países, muestra de diversidad

La lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 muestra la rica diversidad y culturas culinarias de la región, destacando una variedad de establecimientos de 23 destinos. Buenos Aires y Lima consolidan sus posiciones como destinos gastronómicos de clase mundial una vez más, liderando con ocho restaurantes cada uno en la lista. Nombrado The Best Restaurant in Argentina 2023, Don Julio se sitúa en el puesto No.3 de la lista, al tiempo que en la capital argentina sobresalen nuevas incorporaciones como Alo’s (No.38) y Niño Gordo (No.43); mientras que Crizia, vuelve a ingresar en la lista en el puesto No.41. Por otro lado, Lima cuenta con una nueva incorporación con Cosme (No.50) y una reincorporación con La Mar (No.42). São Paulo y Ciudad de México le siguen de cerca con cinco entradas cada una, incluyendo A Casa do Porco (No.4), nombrado The Best Restaurant in Brazil 2023, y Fauna (No.5) en Valle de Guadalupe nombrado The Best Restaurant in Mexico 2023. La Docena (Polanco) en Ciudad de México también regresa a la lista en el puesto No.48. Haciendo historia tras conseguir el puesto No.2, El Chato logra la clasificación más alta de obtenida por un restaurante colombiano.

Ocho nuevos restaurantes debutan en la lista. Los restaurantes de Medellín y San José entran por primera vez en la clasificación con X.O. (No.27) y Sikwa (No.47), respectivamente. Otros establecimientos que debutan incluyen Humo Negro (No.44) en Bogotá, Mercado 24 (No.49) en Ciudad de Guatemala, y Cantina del Tigre, que entra en la lista en el puesto No.25 ganándose el Highest New Entry Award, patrocinado por Aspire Lifestyles.

Reconocimientos especiales

Este año se otorgaron siete premios especiales, dos de ellos corresponden a Panamá:

Cantina del Tigre en Ciudad de Panamá recibe el Highest New Entry Award, patrocinado por Aspire Lifestyles, con su debut en el puesto No.25. Quintonil en Ciudad de México gana el Highest Climber Award 2023, patrocinado por Alaska Seafood, avanzando 31 puestos desde la votación anterior hasta el puesto No.12.

Mario Castrellón de Maito (No.6) en Ciudad de Panamá recibe el Estrella Damm Chefs’ Choice Award, elegido por sus colegas chefs, por su visión de una nueva cocina panameña contemporánea. Maito es ampliamente reconocido como punto de encuentro de la diversidad de culturas, sabores e ingredientes de Panamá, y su influencia en la región crece rápidamente tras obtener el Highest Climber Award en el año 2022.

El chef Mario Castrellón fue el más votado por sus colegas. Cedida

El Gin Mare Art of Hospitality Award se otorga a Pangea (No.29) en Monterrey, donde el chef Guillermo González Beristáin fusiona técnicas francesas con los productos del noreste de México, acompañados de una amplia carta de vinos, en un ambiente elegante y contemporáneo.

Maribel Aldaco de Fauna (No.5) en Valle de Guadalupe ha sido nombrada Latin America's Best Pastry Chef, patrocinado por República del Cacao. En Fauna, Aldaco reimagina la repostería clásica, como churros y tartas, combinando una técnica de talla mundial con ingredientes locales. Fauna, dirigido por Aldaco y su esposo David Castro Hussong, ha ascendido rápidamente en la clasificación para convertirse en The Best Restaurant in Mexico 2023 después de recibir varios reconocimientos, incluyendo el One To Watch Award en el año 2020 y el Highest New Entry en el año 2022.

En su segunda edición, el Beronia Latin America’s Best Sommelier 2023 se le otorga a Florencia Rey de Maido (No.1) en Lima. La jefa de sumilleres de The Best Restaurant in Latin America 2023 y The Best Restaurant in Peru 2023 cuenta con una carta de vinos y sake de más de 250 etiquetas. Con un compromiso especial con la promoción de los vinos blancos peruanos poco valorados, la carta está diseñada para complementar los ingredientes locales de los innovadores bocados de marisco del Chef Tsumura.

Manu (No.35) en Curitiba recibe el Flor de Caña Sustainable Restaurant Award. A través de su restaurante homónimo, la chef Manoella ‘Manu’ Buffara promueve diversas acciones de sostenibilidad, incluyendo la preservación de las abejas locales brasileñas e incentivando a los jóvenes productores a apoyar las zonas de pesca y agrícolas del estado de Paraná. También promueve huertos urbanos en Curitiba, transformando lugares abandonados de la ciudad en zonas donde las comunidades pueden alimentarse.

A lo largo de la velada también se rindió homenaje a los galardonados con los premios especiales anunciados previamente. Estos incluyen, Janaína Torres Rueda como Latin America’s Best Female Chef; la personalidad televisiva y escritora Dolli Irigoyen como la ganadora del Icon Award; y el restaurante con sede en Caracas, Cordero, recibe el American Express One To Watch Award.

Datos relevantes de la premiación

·El restaurante limeño Maido es nombrado The Best Restaurant in Latin America 2023, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, recuperando el puesto No.1 por primera vez desde el año 2019

· La lista destaca establecimientos de 23 destinos, dos más que en la edición de 2022 e introduce ocho nuevos restaurantes en la clasificación

· Buenos Aires y Lima lideran la lista con ocho entradas cada una por ciudad, seguidas de cinco restaurantes de São Paulo y Ciudad de México cada uno

· Maribel Aldaco de Fauna (No.5) en el Valle de Guadalupe recibe Latin America’s Best Pastry Chef Award 2023, patrocinado por República del Cacao

· En su segunda edición, el Beronia Latin America’s Best Sommelier Award 2023 es otorgado a Florencia Rey de Maido en Lima (No.1)

· Manu (No.35) de Curitiba gana el Flor de Caña Sustainable Restaurant Award

· Pangea (No.29) de Monterrey se lleva el Gin Mare Art of Hospitality Award

· Cantina del Tigre en Ciudad de Panamá recibe el Highest New Entry Award, patrocinado por Aspire Lifestyles, posicionándose en el puesto No.25

· Quintonil en Ciudad de México gana el Highest Climber Award 2023, patrocinado por Alaska Seafood, avanzando 31 lugares hasta el puesto No.12

·Mario Castrellón de Maito (No.6) en Ciudad de Panamá recibe el Estrella Damm Chefs’ Choice Award, elegido por sus colegas chefs