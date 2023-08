Omayra Font: 'La mayoría de las propuestas feministas no defienden a la mujer'

La empresaria, escritora, conferencista y pastora Omayra Font Larish Julio | La Estrella de Panamá

Empresaria, escritora, conferencista y pastora. Omayra Font se viste con sencillez y elegancia. La palabra hablada la sella con una sonrisa y en ocasiones con carcajadas que reseñan su comodidad abordando temas pese a lo complejo que puedan ser, como las adversidades enfrentadas en su rol de empresaria, mujer, hija y líder religiosa. Omayra “disfruta” su faceta de esposa y madre de cuatro hijas. Como escritora, le gustaría abordar el tema del feminismo. “Hoy encuentro que la mayoría de las propuestas feministas son una hipocresía”, asevera. Visitó Panamá y durante la Feria Internacional del Libro presentó su quinta creación literaria, Mujer, celebra; le anteceden a esta obra: Mujer, valórate, Mujer, sueña, Mujer, crea y , emprende. La empresaria reseña el mensaje individual de la serie de libros dedicada al crecimiento personal y espiritual de la mujer, y detalla las características que a su criterio describen a una mujer plena y realizada.

¿A quién le llama Omayra una mujer realizada y plena?

Una mujer realizada y plena es aquella que camina de la mano de Dios y alcanza todo aquello que Dios ha puesto en su corazón, es lo que creo ha sido parte importante en mi vida. En mi caso, le he servido al Señor toda mi vida, tengo casi 30 años de casada, cuatro hijas, dos adultas y dos pequeñas en casa; mi primera nieta y la segunda en camino. He podido servirle al Señor y hacer lo que me ha pedido; he trabajado en muchas áreas e industrias, algo que siempre ha estado en mi corazón porque desde los 12 años empecé a emprender. Una mujer realizada es aquella que puede hacer todo lo que propone en su corazón, de la manera correcta, de la mano de Dios y junto con su familia.

Su biografía resalta que es vencedora de grandes adversidades. ¿A qué adversidades se refiere?

Te puedo contar algunas. Una de las más grandes adversidades que he enfrentado fue cuando a la edad de 17 años a mi papá se lo llevaron preso. Estuvo 11 años preso, y desarrollarte, crecer, estudiar, casarte... sin un papá, que fue excelente padre; cometió errores, tomó decisiones equivocadas, pero eso fue un shock grande en mi juventud. Comenzar a pastorear una iglesia desde cero y enfrentar adversidades dentro del ministerio, entre ellas, heredar una deuda de $17 millones y saldarla en nueve años de lucha para salir de eso; además de situaciones con la salud, con la familia. Hubo un año que en nuestra familia inmediata en un periodo de 12 meses hubo tres divorcios. Así que de adversidades sabemos algo, pero con Dios todo lo podemos lograr.

Emprendedora y pastora. Ha vivido escándalos millonarios. ¿Cómo los enfrenta? ¿Por qué cree hace ruido el tema de iglesia y dinero?

Hace ruido porque el enemigo sabe que mientras mantenga al pueblo de Dios atado y pobre, no vamos a poder alcanzar demasiadas cosas y el reino no sigue avanzando. La prosperidad es un mensaje que está en la Biblia, no la inventó el hombre, es la palabra de Dios, cuando Dios habla, todo lo que Dios habla en la Biblia de prosperidad nunca es para quitarle al hombre, siempre es para darle. Hace tanto ruido porque la gente no se educa, no estudia la Biblia, la gente repite lo que otro dijo en lugar de ir a la Biblia. ¿Cómo vencemos esos momentos? Primero, sabiendo si estamos cumpliendo con el propósito de Dios en nuestra vida, haciendo aquello que Dios nos pide y no aquello que nosotros queremos o las ideas que nos surgen a nosotros, siempre pasar por ese filtro de lo que Dios quiere para nosotros.

Su mayor fracaso...

Voy a sonar como Donald Trump que dijo que nunca se ha equivocado (risas). Creo que he cometido muchos errores en mi vida, pero decir, así como que un gran fracaso –pues estoy agradecida por todas las oportunidades que Dios me ha dado–, no creo que pueda identificar algo como un fracaso.

La mayor victoria...

Mi matrimonio, mi familia, es mi ministerio principal, yo siempre he dicho que todo lo que hago, lo hago en mi tiempo libre; mi mayor enfoque, mi tiempo es para mi esposo y para mis hijas. Si algo me quitara lo que yo quiero para mi familia y mi matrimonio, simplemente no puede estar en mi vida.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?

En temas financieros, Dios siempre nos ha rodeado de personas que han hablado con sabiduría en cuanto a los temas financieros, y junto con mi esposo hemos cuidado muy bien de la familia. Nosotros hemos sido sabios con nuestras finanzas, nunca hemos vivido de las apariencias ni hemos vivido por encima de lo que podemos hacer. Tener esa tranquilidad en el hogar nos ayuda muchísimo. Muchas personas siempre nos dieron buenos consejos financieros y nosotros fuimos buenos estudiantes.

¿Qué cree que hace sus libros diferentes?

No están escritos en la simpleza de que tú vales, eres buena, Dios te ama, eres única. Ni tampoco tienen esa profundidad teológica que cada uno de los temas pudiera tener. Le pedí al Señor que me permitiera que fueran lo suficientemente profundos para que todas las mujeres pudieran aprender algo nuevo, lo suficientemente sencillos para que pudieran entender. Para mí, los más grandes testimonios de los libros han sido dos cosas: Primero, la diversidad de edad que hemos podido tocar, y lo segundo que me ha impresionado es que mujeres me dicen nunca habían leído tantos libros completos y estos los leyeron completos.

¿Qué tema o libro le costó más escribir?

Mujer, crea. Una de las cosas que yo hablo en Mujer, crea es acerca de ese pensamiento en donde creemos que no somos creativas. Yo puedo ver ¡wao! qué bella la casa de mi amiga, mi casa no está así, es que ella es tan buena para esto; o veo el arreglo personal de otra amiga y digo ¡wao!, ella se arregla tan hermosa, yo nunca me podría arreglar así. Es que las mujeres sufren, la psicología lo comprueba, este juego de las comparaciones donde siempre estamos viendo aquello que otra hace mejor o que tiene mejor y no lo que yo tengo. En Mujer, crea lo que yo enseño a la mujer es a encontrar cuál es su talento, aquello que Dios puso en ella que la hace especial. La Biblia dice que todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Si tú ves tu vida y la mía son totalmente diferentes, pero tú estás hecha a la imagen de Dios y yo también, y yo creo que muestra una parte de Dios que yo no podré mostrar y yo muestro una parte de Dios que tú no puedes mostrar, porque cada uno fuimos hecho a su imagen, pero somos 100% diferentes. En el libro lo que hacemos es concentrar a las mujeres en aquello que Dios puso en ella que es especial. Y aunque no lo creas, eso ha sido la parte más difícil en mi vida, de luchar contra el juego de las comparaciones y encontrar cuál es mi talento, aquello para lo que Dios me escogió. Ese fue el libro más difícil de escribir, además que tuve que leer tanta ciencia, prepararme con tanto estudio para poder capturar y plasmar lo que Dios puso en mi corazón.

¿Llegan sus libros a las mujeres más desfavorecidas?

Cuando escribía el libro Mujer, valórate que es el primero, en el año 2018, estando en la mesa del comedor de mi casa, el Señor habló en mi corazón y me pidió que pusiera el libro en las manos de mujeres que estuvieran en las cárceles, que esas mujeres necesitaban conocer su valor. Desde entonces, le doy gracias a Dios que varios lugares, entre ellos la cárcel de mujeres de Puerto Rico, nos han abierto las puertas y he tenido la oportunidad de estar en varias cárceles en diferentes países y entregarle mi libro a la mano a todas las reclusas. Entre tantas personas desfavorecidas, esa es una de las poblaciones a las que voy, por el hecho de que mi papá estuvo preso, siempre ha estado muy cerca de mi corazón.

Conferencista y pastora. Habla ante cientos y millones de personas. ¿Qué tema no hablaría en público?

No hablaría mucho de la sexualidad en parejas, hay algunos ministros que tocan esos temas, es algo con lo que no me siento cómoda, te soy sincera.

Hoy, grupos de personas claman por la igualdad e inclusión. ¿A qué le llama Omayra igualdad e inclusión?

Igualdad es que todos somos hijos de Dios, inclusión es que Dios no hace acepción de personas, fuera de eso, la política que vemos hoy que se levanta en nuestros países, esas mentalidades de izquierda, la mentalidad de la mujer que siente que no tiene igualdad en el trato con los hombres, todas esas cosas son temas políticos, temas un poco más profundos; me preguntaste de lo que no hablaría, ahora te voy a decir de lo que sí hablaría, yo sí quiero hablar de esos temas, abordar esos temas.

Específicamente, ¿cuáles son esos temas?

Por ejemplo, los que tienen que ver con las propuestas del feminismo hoy. Yo encuentro que la mayoría de las protestas feministas son una hipocresía, porque siento que no defienden a las mujeres sino todo lo contrario, muchos de los pensamientos que promueven obran en contra de las mujeres. Los pensamientos de hoy donde no podemos aceptar lo que es un hombre y lo que es una mujer con el diseño especial, con el que Dios nos hizo, esos temas me interesan y creo que necesitamos escucharlos más, pero necesitamos escucharlos en nuestro contexto y círculo... porque las voces del mundo están tan altas que están apagando la voz de Dios.