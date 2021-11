La frigidez es un problema que afecta a todas las mujeres. Pixabay

La falta de deseo sexual es uno de los problemas que afecta a toda relación de pareja. Pese a que esta situación suele ocurrir tanto a hombres como a mujeres, a veces el problema afecta más a un género que otro, detallan los expertos en el tema.

“Los problemas recurrentes y persistentes relacionados con la respuesta sexual, el deseo, el orgasmo o el dolor (que generan angustia o aflicción, o tensión con la pareja) se conocen médicamente como disfunción sexual para el hombre y frigidez sexual en caso de las mujeres”, reconoció a La Estrella de Panamá Jamill Rivera Sánchez, psicóloga y especialista en conductas sexuales.

Según Rivera, la frigidez es una de las principales disfunciones sexuales femeninas y se caracteriza por la ausencia de todo tipo de placer en las relaciones sexuales por lo que puede conducir a problemas importantes (tensiones o angustia) dentro de la relación.

“Existen numerosas causas que pueden ser las responsables de este tipo de disfunción, aunque los expertos señalan, sobre todo, a hechos traumatizantes que se han experimentado durante la infancia, o también, a la falta de confianza en una misma”, explicó Rivera.

La frigidez, sus causas más comunes y cómo tratarla

En ese sentido, Juan Carlos Acosta, sexólogo clínico y médico cirujano, describió en su cuenta de Instagram que para llegar al orgasmo se involucran varios aspectos como un estado mental erotizado y sin distracciones, para que el cuerpo esté estimulado (el preámbulo es muy importante) a fin de lograr esa conexión con la pareja, es decir, lograr sentirse en confianza con la pareja.

“Hay una gran desinformación y muchos mitos que afectan directamente la sexualidad de las mujeres, esto gracias a lo que las 'películas porno o también llamadas Triple X' muestran constantemente. Realmente lo que muestran estas películas no es un reflejo de la realidad, ni de cómo debe ser el sexo”, explicó Acosta, quien además, recomendó a las mujeres no dejarse llevar por estas películas y que disfruten plenamente sus relaciones.

“Si a pesar de esto la persona continúa con falta de orgasmos, debe acudir a una consulta con los especialistas idóneos para que le brinden el tratamiento adecuado y efectivo”, subrayó.

De acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información en línea sobre temas de salud desarrollada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, entre el 10% y el 15% de las mujeres en el mundo jamás han tenido un orgasmo, es decir que no consiguen tener ningún tipo de placer en sus relaciones íntimas. Las encuestas sugieren que hasta la mitad de las mujeres están insatisfechas con la frecuencia con la que alcanzan un orgasmo.

Un problema físico puede dificultar o impedir que ocurra una intimidad más placentera. Pixabay

“La respuesta sexual involucra al cuerpo y la mente trabajando en conjunto de manera compleja. Es necesario que ambos funcionen correctamente para que se presente un orgasmo”, según describió en su sitio oficial MedlinePlus.

Según los expertos de Mayo Clinic esta disfunción sexual femenina o frigidez puede producirse en cualquier etapa de la vida, así como también puede surgir solamente en ciertas situaciones sexuales o en todas las situaciones sexuales.

“La respuesta sexual implica la interacción compleja de fisiología, emociones, experiencias, creencias, estilo de vida y relaciones. La disrupción de cualquiera de esos componentes puede afectar el deseo, la excitación o la satisfacción sexual, y su tratamiento suele involucrar más de un enfoque”, describió Mayo Clinic en su portal oficial.

Otros factores que impiden la excitación

Las parejas deben mantener una buena comunuicación para evitar problemas a futuro. Pixabay

Otro de los factores que pude impedir o dificultar la excitación puede ser un problema físico siempre y cuando exista algo que interfiera con el flujo de sangre o las terminaciones nerviosas en la zona genital. “Entre las causas están la diabetes, enfermedades coronarias o ateroesclerosis, lesiones en la coluna vertebral; todos estos factores pueden interferir con los mensajes que se envían desde los órganos genitales al cerebro”, explicó a este medio Eliécer Pérez Rivera.

Para Rivera, una mujer frígida no es aquella que no puede disfrutar o la que siente falta de deseo o apetito sexual, sino la que sufre la ausencia de todo tipo de placer en las relaciones sexuales. Es decir, durante la penetración, la persona frígida no tiene sensaciones eróticas. También sucede en algunos casos, aunque menos frecuentes, que la persona frígida tampoco disfruta de la masturbación.

“Esta frigidez puede existir desde el inicio de la vida sexual (frigidez primaria o total) o aparecer más tarde (frigidez secundaria o parcial). Igualmente, la frigidez masculina también existe, pero es menos frecuente”, señaló.

Entre las posibles soluciones, según Rivera, se debe considerar acudir al médico o ginecólogo, sobre todo cuando las causas son orgánicas.

Igualmente el psicólogo recomendó a las parejas especialmente a las mujeres, explorar otras formas de intimidad como sostenerse la mano, hablarse dulcemente, abrazarse y acariciarse antes de llegar a la penetración.

“Si la frigidez va asociada a un bloqueo psicológico (los casos más frecuentes), habrá que considerar llevar a cabo una terapia personal para identificar las causas del problema y aprender a superarlas descubriendo el propio cuerpo y sensualidad”, describió En Femenino, la revista femenina de belleza y sexualidad.

No confundir la frigidez con...

1. El vaginismo: la penetración resulta difícil, casi imposible, ya que los músculos pélvicos se contraen involuntariamente.

2. La dispareunia: las relaciones sexuales son dolorosas debido a cicatrices y otras heridas.

3. La anorgasmia: la mujer recibe placer pero no consigue llegar al orgasmo. Es un problema mucho más común que la frigidez, y se confunden a menudo.

4. La afanisis: la ausencia de deseo sexual.

La frigidez también conlleva a menudo una ausencia del deseo: para tener ganas de hacer el amor, te tiene que gustar, y como no siente placer... “Así que cuando hablamos de frigidez, a menudo, también hablamos de ausencia de deseo sexual”, puntualizó la revista.

Los antidepresivos no son la solución, dicen los expertos

Intimidad

Cynthia Graham, profesora de salud sexual y reproductiva en la Universidad de Southampton, afirmó a la BBC Mundo que los resultados aumentan el entendimiento de lo que hay detrás de la falta de deseo sexual en hombres y mujeres, y ayuda a tratarlo.

“Esto resalta la necesidad de evaluar y, si hace falta, tratar problemas de deseo sexual de manera holística y tomando en cuenta esa relación en particular, además de considerar los temas específicos de cada género”, señaló.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) aprobó hace un par de años la primera droga que busca aumentar la libido en mujeres.

Sin embargo, Graham destacó que este no es un problema que pueda resolverse únicamente con una píldora. “Es importante mirar más allá de los antidepresivos”, dijo la experta en una publicación de la BBC Mundo.