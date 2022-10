Las películas eróticas que propician encuentros íntimos más placenteros

No solo crean el ambiente ideal para un encuentro amoroso, sino que pueden ser un punto de partida para el debate. Ayudan a intercambiar en pareja ideas acerca de lo que les gusta, lo que no, por qué, hasta llegar a comprenderse

Por muchos años las películas eróticas han sido un plus en el cine. Algunas, a veces, sin mostrar nada explícito, aunque otras sí de forma más directa, han utilizado el espacio cinematográficos para dar una visión más artística del sexo. No solo crean el ambiente ideal para un encuentro amoroso, sino que pueden ser un punto de partida para el debate. Ayudan a intercambiar en pareja ideas acerca de lo que les gusta, lo que no, por qué, hasta llegar a comprenderse, así lo explican varios expertos y hasta estudios recientes.

Para Eliecer Pérez Rivera, psicólogo y experto en relaciones de parejas, no hay que confundir las películas eróticas con el porno. “No es lo mismo trabajar la sensualidad con arte, a diferencia de lo que se refleja en el porno, ya que este último ha sido creado para satisfacer una necesidad carnal del ser humano”.

Según el experto, no es un secreto que a toda persona adulta le guste ver una película erótica. La sensualidad atrae y disfrutarla o verla en la pantalla hace volar la imaginación, y es algo normal porque todos los seres humanos son seres sexuales y curiosos, por lo que las películas eróticas siempre resultarán excitantes o llamarán la atención.

De acuerdo con el sexólogo Ezequiel López Peralta, las películas eróticas no solo crean el ambiente ideal para un encuentro amoroso, sino que pueden ser un punto de partida para el debate. “Ayudan a intercambiar en pareja ideas acerca de lo que gusta, lo que no, y así lograr conocerse mejor”, dijo a Mejor con salud, revista enfocada en brindar buenos hábitos y cuidados para la salud.

El experto añadió que “el sexo atrae y, al verlo en la pantalla, hace volar la imaginación y estimula el cerebro; ese órgano sexual que a veces uno ignora, pero que juega un papel clave en la excitación. La ficción ofrece fantasías de una manera segura”.

De hecho, según una encuesta realizada por Gleeden, la plataforma para encuentros extraconyugales, pensada por y para mujeres, varias parejas encuestadas en Panamá aseguran que ver películas eróticas es un clásico para conquistar al otro, pero sobre todo es ideal para propiciar un encuentro íntimo. Desde jóvenes hasta los más adultos conocen esta práctica común para conquistar, según lo ratificaron los usuarios de esta plataforma.

Según esa plataforma de origen francés, durante el confinamiento por pandemia esta tuvo un crecimiento récord de un 160% más de conexiones y altas. Actualmente cuenta con representación en otros países de Europa y América Latina, sumando más de 9,5 millones de usuarios.

En este artículo presentamos una selección de varias cintas, desde clásicos del cine erótico hasta títulos recientes, que podrá disfrutar con la pareja. Queda a su elección y preferencia la que desea disfrutar, sobre todo si no tiene planes este fin de semana.

Una de las que recomienda Gleeden es “Instinto básico” (1992). Esta es sin duda la película bandera del erotismo, un juego psicológico que inicia con un misterioso asesinato. Michael Douglas, el policía, y Sharon Stone, una novelista bisexual, que además podría ser una asesina despiadada.

La otra es “Atracción fatal” (1987). Uno de los clásicos más recordados por los usuarios, con Michael Douglas y Glenn Close, una pareja que dejaba su libido fluir cuando llegaba el fin de semana en medio de relaciones adúlteras donde el sexo se tornaba una obsesión.

Le sigue “Mujer blanca soltera” (1992). Una película de culto para quienes tienen el erotismo dentro de sus géneros favoritos. Dirigida por Barbet Schroeder, esta es una película llena de tensión entre dos mujeres que deciden compartir un apartamento, una decisión que resulta conveniente, pero deja la pregunta en el aire de si Hedy (Jennifer Jason) quiere tener un encuentro sexual con Allie (Bridget Fonda).

También está “Vanilla Sky” (2001). Protagonizada por Tom Cruise, Penélope Cruz y Cameron Díaz, es una joya que pocos recuerdan, pero que logra cautivar a los espectadores con un triángulo amoroso entre los protagonistas, quienes en medio de sus relaciones tienen encuentros sexuales provocadores, que atraviesan una montaña rusa de emociones.

Otra en el tapete es “La doncella” (2016). La adaptación de la novela “Fingersmith” de la escritora Sarah Water resultó ser una de las mejores películas de este género en el siglo XXI, y una de las más recomendadas por los usuarios de Gleeden en Panamá. Con planos que muestran desde la Inglaterra victoriana hasta la Corea ocupada por Japón, escenas bellísimas con poses eróticas, son suficientes para estimular a los espectadores.

Por su parte, la revista Glamor de México recomienda “Ojos bien cerrados”. (Este filme de Stanley Kubrick se enfoca en la vida de un médico de Manhattan que se embarca en una extraña odisea que dura toda la noche después de que su esposa admitiera un anhelo insatisfecho. Si lo que buscas es una película muy intensa, no te puedes perder esta cinta protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman (cuando eran esposos). Esta película está disponible en HBO Max.

“El último tango en París” (1972. Este clásico de Bernardo Bertolucci que plasma la aventura de Jeanne y Paul, una pareja de amantes que comienza a frecuentarse en un departamento para tener relaciones íntimas.

Según el experto de Mejor con salud, el vínculo va subiendo de tono e intensidad hasta llegar al masoquismo. Una película fuerte protagonizada por Marlon Brando y María Schneider. A su vez también recomienda ”Emmanuelle” (1974). Protagonizada por la actriz holandesa Sylvia Kristel, “Emmanuelle” es un clásico francés que narra la historia de una mujer casada que llega a Bangkok con su marido y descubre un nuevo mundo de placer y lujuria.

Así como estas hay muchas otras películas eróticas para disfrutar en pareja, ya sea en día lluvioso o sin nada que hacer un fin de semana.

“No obstante, hay que resaltar que hay filmes para cada tipo de persona y para diferentes gustos. Además, se trata de un género que no va a desaparecer, porque ha estado presente tanto en la literatura como en la cinematografía”, aseguró Pérez.