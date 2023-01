Una obra de teatro recorre el barrio de San Felipe

La actriz Maritza Vernaza interpretará el papel principal, Helena Isabel. Cedida

Helena Isabel es una residente del corregimiento de San Felipe, conocido también como Casco Antiguo. Su mayor sueño es convertirse en la futura 'Reina plenipotenciaria del Casco antiguo'. Durante un recorrido guiado por Helena, en la obra 'Casco Queen', se aborda la transformación que ha tenido el sitio declarado patrimonio histórico por la Unesco.

La actriz Maritza Vernaza, quien interpretará al papel principal, explica que su papel es sobre una mujer cuyos orígenes son arraigados a ese lugar: nació, creció y reside en San Felipe.

Se siente orgullosa de pertenecer a ese espacio, quiere pasar el resto de su vida y morir allí. Es un personaje emblemático del barrio, sin que esto signifique un estereotipo, remarca.

La caminata, que incluye algunos sitios del Casco Antiguo como la Plaza de Francia, Plaza Carlos V, Arco Chato, Playa de Santo Domingo, Calle San José, Plaza Herrera y un destino final sorpresa, también contará con la participación de las actrices Rosa García y Yaraví Quintero.

Esta obra callejera e inmersiva del Teatro Malamaña, incluye la mirada de los residentes del lugar que tienen décadas de morar en San Felipe. La actriz Maritza Vernaza y el director de la obra, Arturo Wong Sagel realizaron entrevistas a los antiguos dueños, moradores actuales y propietarios del Casco Antiguo como una base para elaborar el guion.

El escritor Arturo Wong Sagel. Redes sociales

“Helena es un personaje atemporal. Representa ese ciudadano que vivió, creció, y que, en cierta manera está desplazado, y que también está luchando por quedarse, por permear o permanecer en su historia”, detalla Wong durante una conversación con La Estrella de Panamá.

“Nos pasa a los panameños: esa sensación de tránsito. Todo siempre se va ir transformando. No hay nada fijo. No queda nada. La historia nuestra es así: bastante ingrata”.

Una puesta en escena con identidad

Durante las dos horas que demora 'Casco Queen', Helena estará organizando una especie de comparsa y convivio, detalla el director, en los que se abordarán varios temas, como los recuerdos, la memoria, la identidad, el presente y la gentrificación.

“Vamos a transitar la historia desde la ficción. No pretendo decir que estamos contando con algo [solo] histórico, pero hay sucesos en la vida” que están en la obra y se explican bajo la lupa de la ficción. Es importante que las personas tenga una experiencia inmersa dentro de este espacio público”.

Una inversión a costa de qué

La situación de la gentrificación es un tema que siempre le ha interesado al ganador tres veces del premio Ricardo Miró. “El Casco Antiguo siento que carece de identidad, es como una especie de vitrina. Yo lo veo desde mi perspectiva como artista”.

La gentrificación involucra varias aristas, con la puesta en escena, el escritor busca exponer la situación y no criticarla, aclara. “Que sea el público que vea lo que está pasando” y haga sus propias conclusiones”.

“Siempre vemos este proceso desde una perspectiva distante. Cuando uno interviene en estos barrios populares y se saca una población, mucha veces estamos obedeciendo al consumismo. Eso es algo que es importante de entender. Los urbanistas lo han dicho miles de veces: cuando uno gentrífica una propiedad también el valor que prepondera es el monetario y de consumo. Todo lo histórico, todo lo humano, pasa a un segundo plano”.

El Casco Antiguo se está volviendo una especie de escaparate, agrega Wong, porque está perdiendo la esencia, la historia misma de lo que fue. “Es un proceso de negación de nuestra propia identidad y de nuestra propia historia”, sostiene el director.

“Falta el valor histórico y cultural del Casco Antiguo. Es más ornamental. Justamente lo que no tiene es el valor humano, la esencia, la identidad de un sector que debería estar, ojo, aclara el escritor, no son todos los lugares porque hay lugares que sí lo poseen”.

Cuando se recorre el lugar, considera Wong, es como una especie de vitrina, un windows shopping, es decir, que se camina o transita en auto por el Casco Antiguo, se toman fotos y adiós. Hace falta profundizar en lo que ofrece un espacio con tanta historia, y cultura.

“Eso es lo que proceso de gentrificación niega: existen lugares que están allí abandonados desde hace años, pero no se hace absolutamente nada con ese espacio, y simplemente, pues se sacaron a las familias que vivieron allí, están esperando que llegue alguien que invierta, y diga quiero hacer algo, un bar, una discoteca, y va a hacer más de lo mismo”, apunta.

Al comprarse una nueva propiedad a veces los nuevos dueños desconocen del lugar. Luego, generan un nuevo comercio, como un restaurante, “y ya, se acabó. Vas a ver que más luego no será un restaurante; quiebran porque tienen que paga un alquiler tan grande que no lo pueden sostener”.

La situación del Casco Antiguo es compleja, incluye varios problemas, indica el director, como los altos costos de la gastronomía que se vende, la falta de estacionamientos, y la carencia de cultura e identidad. Sin un objetivo concreto, será más difícil llegar a un buen resultado.

“Si el Casco Antiguo va a ser un lugar de esparcimiento, bueno, ¿qué hacen las oficinas públicas y gubernamentales allí?. Eso no va con el concepto. El sitio no es ameno para el turista. El casco tiene precios como si uno tuviera en Nueva York. [Sin embargo] no tiene la vida nocturna de Nueva York, ni lo que me ofrece una ciudad como Nueva York. ¿Por qué voy a estar pagando $15 por un trago”, cuestiona Wong Sagel.

Un plan integral

“Siempre pensamos de una manera egoísta: en qué me voy a poder beneficiar de esto, y no pensamos con luces largas. Si yo quiero que el Casco sea esto en 20 años, bueno, empecemos a trabajar con esto, pero tiene que ser un plan macro y muy integral, que involucre la empresa privada y el sector público y también a la comunidad”, declara.

“Yo no pretendo, ni Maritza tampoco, buscar una solución, más bien poner interrogantes; y mostrar al público otro punto de vista de este problema”, concluye.

Las primeras funciones se realizarán este 28 y 29 de enero a las 4: 30 pm. Para reservar entradas puede contactar con los organizadores a través de @malamanateatro